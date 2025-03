Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm, sáng 26/3 TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Phan Hồ Ngọc Đông (SN 1993, trú Phước Lộc 1, Hoà Thành, thị xã Đông Hoà, Phú Yên) 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 8/2024, Đông đào đất trước nhà thuê ở khu phố 5 (phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để làm chuồng gà thì phát hiện một bao nilon 2 lớp trắng đen bên trong gói một khẩu súng ngắn ổ quay bằng kim loại không có số hiệu, bên trong ổ quay có 4 viên đạn.

Bị cáo Phan Hồ Ngọc Đông. Ảnh: Thế Phong

Đông mang súng, đạn nhặt được gói vào bao ni lông cất giấu trong phòng ngủ tại nhà thuê ở Phước Lộc 1 (Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Ngày 21/8/2024, Đông bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Đông phát hiện, thu giữ khẩu súng và 4 viên đạn.

Kết luận giám khẩu súng ngắn là súng quân dụng, 4 viên đạn bằng kim loại là đạn thể thao thuộc vũ khí thể thao.

Đước biết, Đông có 2 tiền án vào năm 2014, bị TAND huyện Đông Hoà (nay là thị xã Đông Hoà) xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Năm 2020, Đông bị TAND TP Tuy Hoà tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý (đã thi hành án xong).

Năm 2023, người này bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cuối năm 2024, Đông bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hoà cùng khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý.