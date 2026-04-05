Sau sinh con thứ 2, Nhật Kim Anh thỉnh thoảng nhận lời góp mặt ở một vài sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Còn lại, cô dành phần lớn thời gian cho con trong căn biệt thự rộng hơn 200m2 tại TPHCM, được định giá hơn 20 tỷ đồng cách đây nhiều năm. Từng quen chạy show, quay phim, họp hành công ty, cuộc sống Nhật Kim Anh thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Nhật Kim Anh được ví là "phú bà" vì cuộc sống giàu có, thành đạt.

Diễn viên cũng tất bật với công việc kinh doanh. Cô hiện giữ vai trò chủ tịch của 1 công ty mỹ phẩm, điều hành và quản lý hàng nghìn nhân sự. Nhờ công việc thuận lợi, Nhật Kim Anh có đời sống dư dả. Cô thường xuyên mua sắm hàng hiệu, bất động sản, các chuyến du lịch thế giới và chi tiêu hào phóng… được đồng nghiệp, bạn bè trêu là “phú bà showbiz”, hay “mẹ đơn thân giàu nhất làng giải trí”.

Chia sẻ với VietNamNet, Nhật Kim Anh kể bận rộn với guồng quay công việc và tổ ấm nhỏ. Do là mẹ đơn thân, cô nỗ lực chăm lo 2 con, trong đó cô con gái út mới hơn 1 tuổi. Thỉnh thoảng, mẹ nữ diễn viên từ quê Vũng Tàu lên phụ giúp cô chăm con, quán xuyến nhà cửa.

Nhật Kim Anh dành thời gian, tâm sức chăm con gái hơn 1 tuổi.

Dù đôi lúc đơn độc, Nhật Kim Anh thấy hạnh phúc vì sự nghiệp lẫn cuộc sống đều ổn định. Mỗi ngày, cô chăm sóc con gái từ sáng sớm đến tối muộn. Có đêm, cô thức dậy 5 lần đôi lúc mệt mỏi, thiếu ngủ song hạnh phúc và trân trọng khoảnh khắc ngắm con lớn từng ngày.

Diễn viên tìm đến con đường tu tập Phật pháp.

Nhiều năm qua, Nhật Kim Anh hướng đến con đường tu tập. Cô thường xuyên đi chùa, các chuyến hành hương về vùng đất Phật Ấn Độ. Tại nhà, diễn viên bài trí một không gian thờ Phật, dành thời gian tụng kinh, cầu nguyện cho bản thân và gia đình.

Từ khi biết đến Phật pháp, ca sĩ Nhật Kim Anh nói cô nhìn nhận cuộc sống dưới góc nhìn nhân quả; hoan hỷ đón nhận những điều không như ý và buông bỏ để được bình thản trong tâm hồn.

Nhật Kim Anh chăm tập luyện để giữ dáng.

Diễn viên cũng ý thức gìn giữ vóc dáng, tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Chế độ ăn của cô có nhiều rau xanh, đôi khi thay thế cơm bằng khoai lang để cung cấp tinh bột. Cùng với đó, người đẹp tập gym kết hợp với boxing.

Nhật Kim Anh vốn yêu thích yoga kết hợp thiền. Nó giúp con người điều hòa tâm trí và cũng có công dụng làm đẹp từ bên trong.

Nhật Kim Anh và chồng cũ cũng hóa giải được mâu thuẫn sau thời gian dài. Cả hai hiện cùng tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng cậu con trai chung.

Nhiều khán giả trông đợi Nhật Kim Anh sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên, cô lúc này muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo gia đình.

“Tôi không đoán được tương lai nhưng tin vào duyên phận. Đến một lúc nào đó tôi hy vọng kết hôn và sẽ thông báo tin vui tới khán giả”, cô nói.

Nhật Kim Anh vẫn xác định nghệ thuật là đam mê nên không bao giờ từ bỏ. Khi sắp xếp được lịch trình, cô bắt tay thực hiện các dự án để gửi đến mọi người.

Nhật Kim Anh trở lại với dự án điện ảnh "Mẹ mìn".

Mới đây, diễn viên trở lại với dự án điện ảnh Mẹ mìn, đóng cùng Minh Hằng, Rima Thanh Vy… "Tôi chẳng còn suy nghĩ se sua hay đua đòi, phải hơn người này người kia. Các diễn viên đều có thế mạnh, lượng fan riêng nên tôi tin mỗi người sẽ mang đến màu sắc riêng cho dự án", Nhật Kim Anh cho hay.

Nhật Kim Anh cắt tóc cho con gái trong biệt thự

