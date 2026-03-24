Ê-kíp phim Mẹ mìn vừa khai máy, quy tụ dàn diễn viên chính Nhật Kim Anh, Minh Hằng, Rima Thanh Vy...

Nhật Kim Anh vốn gắn liền hình ảnh “ngôi sao phim truyền hình”. Đây là lần hiếm hoi cô góp mặt dự án điện ảnh sau vai chính phim Cạm bẫy: Hơi thở của quỷ năm 2018.

Nhiều năm qua, Nhật Kim Anh bận rộn làm mẹ đơn thân, vừa đảm đương công việc kinh doanh. Cô cũng chưa tìm được kịch bản và vai diễn ưng ý nên đắn đo việc trở lại. Với Mẹ mìn, diễn viên thấy hứng thú vì kịch bản mới lạ và ê-kíp trẻ trung, chuyên nghiệp.

Chia sẻ với VietNamNet, Nhật Kim Anh vừa vui vừa hồi hộp. Áp lực của diễn viên lúc này là không biết liệu sự trở lại có đủ tốt và được khán giả đón nhận hay không.

Cô cố gắng nghiên cứu kịch bản, tìm tòi nét diễn mới để không bị "lậm" phim truyền hình, vừa giúp người xem cảm nhận được sự đáng thương của nhân vật.

Đóng cùng Minh Hằng, Rima Thanh Vy - lứa đàn em trẻ đẹp và sở hữu lượng fan đông, chị có lo ngại?, Nhật Kim Anh nói bản thân không còn trẻ nên "biết mình biết ta". Với diễn viên, điều quan trọng nhất vẫn là nỗ lực hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể.

"Tôi chẳng còn suy nghĩ se sua hay đua đòi, phải hơn người này người kia. Các diễn viên đều có thế mạnh, lượng fan riêng nên tôi tin mỗi người sẽ mang đến màu sắc riêng cho dự án", Nhật Kim Anh cho hay.

Nhật Kim Anh tu tập, dành thời gian cho 2 con.

Sau sinh con thứ 2, Nhật Kim Anh thỉnh thoảng nhận lời góp mặt ở 1 vài sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Còn lại, cô dành phần lớn thời gian cho con trong căn biệt thự rộng 500m2 tại TPHCM, được định giá hơn 20 tỷ đồng cách đây nhiều năm.

Từng quen chạy show, quay phim, họp hành công ty, cuộc sống Nhật Kim Anh thay đổi hoàn toàn thời gian qua.

Minh Hằng cũng trở lại với điện ảnh.

Minh Hằng cũng xuất hiện với phong thái rạng rỡ, tự tin trong sự kiện. Với nữ ca sĩ - diễn viên, điều khiến cô hạnh phúc nhất là được sống với đam mê, vừa có được giây phút làm vợ, làm mẹ trọn vẹn.

Dù thông tin về vai diễn vẫn chưa được ê-kíp công bố, việc Minh Hằng lựa chọn thử sức với một dự án mang màu sắc huyền bí - tâm lý khơi gợi sự tò mò từ khán giả.

Mẹ mìn thuộc thể loại tâm linh, giật gân do Jack Carry On đạo diễn. Jack Carry On là nhà làm phim trẻ từng thực hiện một số dự án phim ngắn như Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối...

Đạo diễn ấp ủ dự án trong 3 năm, nỗ lực quy tụ những gương mặt nổi tiếng. Với kinh nghiệm làm việc trong các dự án mang màu sắc bí ẩn, Mẹ mìn được xem là cơ hội để anh phát huy thế mạnh trong việc xây dựng tâm lý nhân vật, lớp lang kịch tính trong câu chuyện.

Midu đóng vai trò nhà đầu tư của phim.

“Nhắc đến hình tượng "mẹ mìn", nhiều người thường liên tưởng đến việc bắt cóc trẻ em. Điều này trong phim vẫn được giữ lại ở một mức độ nhất định.

Tuy nhiên, cách khai thác sẽ khác là "Mẹ mìn" trong phim có thể "bắt" cả người lớn lẫn trẻ em, theo một nghĩa rộng hơn”, đạo diễn hé lộ.

Nhật Kim Anh và các diễn viên trong buổi khai máy "Mẹ mìn"

Ảnh, clip: NVCC, ĐPCC