Nhật Kim Anh sinh con gái thứ 2 - bé Julia hồi tháng 1. Sau sinh con, diễn viên nghỉ ngơi, tập trung lấy lại vóc dáng.

Nhật Kim Anh nỗ lực lấy lại dáng sau sinh.

Vài tháng qua, cô tập luyện thể thao cùng huấn luyện viên riêng mỗi ngày với mục tiêu giảm mỡ.

Nữ diễn viên cũng không vội trở lại nghệ thuật hay các hoạt động showbiz. Cô thỉnh thoảng nhận lời góp mặt ở 1 vài sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Cô sống bình yên cùng con trong biệt thự rộng 500m2.

Còn lại, Nhật Kim Anh dành phần lớn thời gian cho con trong căn biệt thự rộng 500m2 tại TPHCM, được định giá hơn 20 tỷ đồng cách đây nhiều năm.

Từng quen chạy show, quay phim, họp hành công ty, cuộc sống Nhật Kim Anh thay đổi hoàn toàn từ khi có con thứ 2.

Mỗi ngày, cô chăm sóc Julia từ sáng sớm đến tối muộn. Có đêm, cô thức dậy 5 lần thăm con, đôi lúc mệt mỏi, thiếu ngủ song hạnh phúc và trân trọng khoảnh khắc ngắm con lớn từng ngày.

Mẹ ruột từ quê lên hỗ trợ diễn viên chăm con.

Nhờ có kinh nghiệm trước đó, Nhật Kim Anh tự tin trong lần thứ 2 làm mẹ bỉm sữa. Mẹ ruột cô từ quê cũng lên chăm nom những lúc diễn viên bận rộn.

Chia sẻ với VietNamNet, quản lý Nhật Kim Anh tiết lộ cô hiện ưu tiên mọi thứ cho con gái. Dù có vú nuôi, nữ diễn viên tự tay pha sữa, chăm bé từng chút.

“Mọi khó khăn này chỉ là tạm thời. Những đêm dài và những buổi sáng sớm mệt mỏi rồi cũng sẽ qua. Nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ không kéo dài mãi mãi và cũng không trở lại nữa bao giờ”, cô kể.

Nhật Kim Anh hạnh phúc vì con trai lớn rất yêu thương, bám em.

Dịp con trai lớn - bé Tin nghỉ hè, cô tranh thủ đưa cậu lên thành phố sống cùng để 2 anh em gần gũi nhau.

Diễn viên tâm sự điều khiến cô hạnh phúc nhất là chứng kiến giây phút yêu thương, tình cảm của 2 anh em.

Diễn viên năng nổ làm thiện nguyện, hướng tới cộng đồng.

Diễn viên cũng tích cực với các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Cô cùng công ty của mình tổ chức nhiều chuyến trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, xây cầu giúp người dân thuận tiện đi lại...

Nhật Kim Anh cũng hẹn tụ họp hội "mẹ bỉm sữa" cùng các đồng nghiệp như Kha Ly, Thanh Trúc... để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chăm con.

Diễn viên tiết lộ cô sẽ trở lại làm nghề khi con cứng cáp nên hiện tích cực tìm kiếm kịch bản hay và ê-kíp giỏi cho các dự án sắp tới.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ.

Cô là giám khảo trẻ nhất trong LHP Việt Nam 2017. Ngoài đóng phim, cô theo đuổi ca hát, từng ra album Lâu đài cát (2008).

Clip Nhật Kim Anh hớt tóc cho con gái

Lê Minh

Ảnh, clip: FBNV