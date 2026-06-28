Ngày 28/6, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác nhận, vợ chồng anh Võ Cường, Thôn đội trưởng thôn Hòa Phước, vừa trao trả 7 chỉ vàng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 27/6, anh Cường cùng vợ là chị Lê Thị Bích Hạnh (trú thôn Hòa Phước) đi qua khu vực cổng chợ Túy Loan thì phát hiện một chiếc túi màu đỏ nằm bên đường.

Kiểm tra bên trong, hai vợ chồng phát hiện 7 chỉ vàng. Xác định đây là tài sản có giá trị, anh chị lập tức tìm cách liên hệ, xác minh chủ nhân để trao trả.

Anh Cường (bên phải) trao lại số vàng cho anh Thắng. Ảnh: G.X

Đúng thời điểm đó, chị Mẫn (trú thôn Thái Lai, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) đăng tải thông tin trên mạng xã hội cho biết chồng mình là anh Nguyễn Danh Thắng vừa đánh rơi chiếc túi chứa 7 chỉ vàng. Theo gia đình, đây là tài sản có giá trị lớn.

Sau khi đối chiếu thông tin và xác minh đúng chủ sở hữu, vợ chồng anh Cường đã chủ động liên hệ, trao trả nguyên vẹn số vàng cho vợ chồng anh Thắng.

Nhận lại tài sản, anh Thắng và chị Mẫn bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn trước hành động trung thực, trách nhiệm của vợ chồng anh Cường.

Nghĩa cử đẹp của vợ chồng anh Cường nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân địa phương và cộng đồng mạng.