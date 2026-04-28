Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc COPD

COPD là bệnh có triệu chứng đặc trưng là khó thở, ho, khạc đờm và tình trạng tắc nghẽn đường thở dai dẳng, tiến triển qua nhiều năm tháng. Tuy có thể dự phòng và điều trị nhưng không chữa khỏi hẳn được bệnh.

Mục đích điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Là một bệnh lý nghiêm trọng, nhưng việc chẩn đoán chính xác bệnh vẫn còn là một thách thức, và ước tính khoảng 70% bệnh nhân COPD có thể chưa được chẩn đoán đúng mức.

Bệnh COPD càng tiến triển nặng khi nhiễm RSV, một loại virus gây bệnh ở đường hô hấp và lây truyền qua đường hô hấp, thường gây ra các triệu chứng như cảm lạnh. Việc nhiễm RSV có thể làm trầm trọng thêm bệnh COPD, hoặc gây ra viêm phổi, có thể dẫn đến tình trạng người bệnh phải nhập viện thậm chí tử vong (nhũ nhi và người cao tuổi).

Hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu năm 2025 diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ y tế. Ảnh: BTC

“Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra COPD và nhiễm RSV có tương tác về nguy cơ và mức độ nặng: người lớn mắc COPD dễ bị nhiễm trùng do RSV ở mức độ nặng; và người lớn nhiễm RSV khi có bệnh nền như COPD có thể gặp phải đợt cấp COPD/biến chứng”, PGS.TS.BS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ tại Hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu năm 2025, đây là một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức y khoa mới nhất về COPD.

Chủ động dự phòng RSV cho người bệnh COPD: Khuyến cáo từ chuyên gia

BS. Đoàn Thị Phương Lan, Phó Giám Đốc Trung Tâm Hô Hấp - Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Các biện pháp không dùng thuốc cần thiết đối với người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Trong các biện pháp không dùng thuốc thì tiêm phòng là một phần rất quan trọng. Tiêm phòng giúp người bệnh tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa một số bệnh nhiễm trùng thường gặp.

Trong các Vắc xin được khuyến cáo sử dụng cho người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay thì vắc xin mới như vắc xin ngừa RSV đã bắt đầu triển khai tại Việt Nam. Việc chỉ định tiêm ngừa RSV phù hợp giúp bệnh nhân phòng ngừa nhiễm RSV, mối đe dọa với người lớn mắc COPD”.

Hiện nay, CDC (Mỹ) nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tiêm phòng RSV cho người lớn có nguy cơ cao mắc RSV nặng như người có bệnh tim hoặc bệnh phổi mạn tính. Hội hô hấp Việt Nam khuyến nghị tiêm vắc xin ngừa RSV cho người bệnh COPD từ 60 tuổi trở lên.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khoẻ, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Theo PGS.TS.BS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô Hấp, Bệnh viện Bạch Mai, dự phòng chủ động RSV là một trong những giải pháp giúp giảm nguy cơ mắc RSV ở người có bệnh nền như COPD, người lớn tuổi, góp phần ổn định sức khoẻ, phòng ngừa bệnh do RSV để cải thiện chất lượng sống, giảm gánh nặng bệnh tật do RSV.

Góp phần thúc đẩy mục tiêu trên, GSK Việt Nam đã đồng hành cùng các chuyên gia, đội ngũ bác sĩ tuyến đầu trong chuỗi hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn cầu năm 2025, nhằm cập nhật, trao đổi các kiến thức y khoa từ phòng ngừa đến điều trị.

