Liên quan đến việc cô giáo Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), có hành vi can thiệp vào bài kiểm tra môn tiếng Anh cuối học kỳ I (năm học 2025–2026) để hạ điểm của học sinh khiến phụ huynh bức xúc, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Quy Nhơn Nam đã yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với giáo viên này.

Trao đổi với VietNamNet ngày 26/1, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết, tại cuộc họp phụ huynh diễn ra ngày 11/1, một số phụ huynh phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc cô Nga đã chỉnh sửa bài kiểm tra của một số học sinh do cô trực tiếp giảng dạy, khiến kết quả từ đúng thành sai.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, nhà trường đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh, rà soát các bài kiểm tra liên quan. Kết quả cho thấy, tổng cộng có 19 bài kiểm tra có dấu hiệu bị chỉnh sửa, trong đó có 15 bài của học sinh lớp 3 và 4 bài của học sinh lớp 4.

“Tại buổi làm việc với nhà trường, cô Nga thừa nhận có chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh. Theo cô Nga, do có nhiều bài đạt điểm 9, điểm 10 nên đã điều chỉnh điểm theo hướng thấp hơn để học sinh không chủ quan, lơ là học tập trong học kỳ II”, cô Quyên lý giải.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ với cô giáo hạ điểm của học sinh

Trước hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh để hạ điểm gây dư luận không tốt, ngày 14/1, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ giảng dạy đối với cô Trịnh Thị Kim Nga trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 14/1) để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và làm rõ hành vi vi phạm quy định chuyên môn và đạo đức nhà giáo.

Khi được hỏi, những bài kiểm tra bị can thiệp có được phục hồi kết quả cho học sinh hay không, bà Quyên cho biết, sau khi có kết luận rõ ràng thì đương nhiên phải trả lại kết quả cho học sinh. Còn việc sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, cô Nga có tiếp tục đứng lớp hay không thì nhà trường đang làm các bước để xin ý kiến cấp trên.

Theo bà Quyên, do tính chất nhạy cảm của vụ việc, quá trình xử lý cần được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng và đúng quy trình. Nhà trường đang trong quá trình thực hiện quy trình kỷ luật đối với cô Trịnh Thị Kim Nga nên chưa thể cung cấp thông tin về mức độ kỷ luật. Sau khi hoàn tất, nhà trường sẽ có báo cáo gửi UBND phường Quy Nhơn Nam về kết quả xử lý.

Trước thông tin cho rằng những học sinh có bài kiểm tra bị sửa từ đúng thành sai đều không tham gia học thêm tại nhà cô Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết, nhà trường mới chỉ tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc giáo viên sửa bài kiểm tra, chưa nhận được phản ánh nào về việc cô Nga tổ chức dạy thêm, học thêm.

Theo bà Quyên, công tác dạy thêm, học thêm luôn được nhà trường nhắc nhở, quán triệt trong các cuộc họp hội đồng; giáo viên cũng đã ký cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về lĩnh vực này.