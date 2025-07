Tại tọa đàm Kiến tạo niềm tin số diễn ra chiều 28/7, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), cảnh báo: “Tăng cường bảo mật blockchain là yếu tố sống còn để phát triển nền kinh tế số. Nếu không có giải pháp tối ưu, các mối đe dọa mạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: PV

Dù được đánh giá cao về tính minh bạch và bất biến, blockchain vẫn dễ bị tấn công nếu các ứng dụng vận hành trên đó thiếu bảo mật đúng mức. Ông Sơn dẫn chứng hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng như Bybit (1,5 tỷ USD), KyberSwap (50 triệu USD) hay Ronin Network (Sky Mavis, 600 triệu USD), phần lớn bắt nguồn từ lỗ hổng hợp đồng thông minh, mã nguồn không kiểm toán hoặc quy trình quản lý lỏng lẻo.

“Chúng ta thường nhầm tưởng rằng công nghệ blockchain là an toàn tuyệt đối. Nhưng hacker không đánh vào blockchain, họ đánh vào điểm yếu con người và quy trình”, ông Sơn nhận định.

Theo ông, sai sót nhỏ trong vận hành, sự thiếu cảnh giác của người dùng, hay thậm chí tin tưởng nhầm vào các dự án lừa đảo đều có thể dẫn tới thiệt hại hàng trăm triệu USD, thậm chí làm sụp đổ toàn bộ hệ sinh thái.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Lê Thành, đại diện Verichains - công ty bảo mật đã từng điều tra các vụ hack tiền số lớn nhất toàn cầu nhận định: “Bảo mật không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết. Chúng tôi từng chứng kiến quá nhiều dự án blockchain sụp đổ chỉ vì bỏ qua một lỗ hổng nhỏ, hoặc không đầu tư đúng mức vào kiểm định bảo mật”.

Ông Thành nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một bộ tiêu chuẩn an ninh blockchain phù hợp với điều kiện Việt Nam, có khả năng tích hợp với chuẩn quốc tế nhưng vẫn phản ánh đặc thù thị trường nội địa.

Với chủ đề “Resilience & Trust in the Digital Future”, sự kiện GM Blockchain Security Forum 2025 do NCA, SSI Digital và Verichains phối hợp tổ chức vào ngày 01/08/2025 sẽ là nơi quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước để phân tích các rủi ro an ninh blockchain và định hình vai trò của Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu.

Một trong những nội dung trọng tâm là tọa đàm “Việt Nam trên bản đồ an ninh blockchain toàn cầu, cơ hội và thách thức”, với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia an ninh mạng.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, sự kiện này không chỉ là nơi thảo luận chuyên môn, mà còn là bước đi khởi đầu để Việt Nam chủ động thiết lập tuyến phòng thủ số của chính mình: “Chúng ta cần chuyển từ phản ứng sang kiến tạo. Chủ động hợp tác quốc tế, xây dựng khung pháp lý, chuẩn hóa năng lực kỹ thuật, và đặc biệt là nâng cao nhận thức cộng đồng – đó là 4 trụ cột bảo vệ tài sản số quốc gia”.

Trong hành trình chuyển đổi số, blockchain mang lại cơ hội kiến tạo một nền kinh tế hiệu quả, minh bạch và không biên giới. Nhưng cơ hội ấy sẽ trở thành rủi ro nếu chúng ta tiến nhanh mà thiếu lớp áo giáp bảo vệ vững chắc.

Sự chủ động trong bảo mật không chỉ giúp Việt Nam tránh rơi vào bẫy tội phạm mạng, mà còn là điều kiện để xây dựng niềm tin, thu hút dòng vốn và xác lập vai trò quốc gia trong chuỗi giá trị blockchain toàn cầu.

Khi bảo mật được coi là yếu tố thiết yếu từ đầu không phải đến sau khi xảy ra sự cố Việt Nam mới có thể bước vào kỷ nguyên tài sản số với tư thế của một quốc gia dẫn dắt, chứ không phải phòng thủ bị động.