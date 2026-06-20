Xu hướng này xuất phát từ thực tế khí hậu Việt Nam: mưa nhiều, ẩm ướt, nước tạt trực tiếp thường khiến khóa cửa vân tay thông thường dễ bị hỏng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Do đó, độ bền và khả năng chống nước đã trở thành tiêu chí hàng đầu khi chọn mua khóa cửa vân tay.

Khóa cửa thông minh Hexa chống bụi chống nước theo tiêu chuẩn IP66

Hexa - Thương hiệu Singapore dẫn đầu thị trường khóa cửa vân tay chống nước

Một trong những cái tên sáng giá nhất hiện nay là Hexa - thương hiệu khóa cửa vân tay đến từ Singapore. Mới đây, Hexa đã ra mắt TVC mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua TVC, thương hiệu truyền tải thông điệp rõ nét: sự an tâm không đến từ việc xử lý sự cố khi xảy ra, mà nằm ở khả năng phòng ngừa từ gốc. Ngoài ra người dùng cũng được chiêm ngưỡng những công nghệ cực kỳ hiện đại trên dòng khóa cửa vân tay Hexa P100M ProMax.

TVC ra mắt của Hexa được lấy cảm hứng từ những chiến lược trên một bàn cờ

Khóa cửa vân tay Hexa nổi bật với tiêu chuẩn chống nước IP66 - mức cao hàng đầu trong phân khúc hiện nay. Để đạt được chứng nhận này, sản phẩm phải vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền lõi khóa và vỏ ngoài.

Cụ thể, ký số "6" đầu tiên đại diện cho khả năng chống bụi, ngăn chặn mọi hạt bụi mịn xâm nhập vào bo mạch điện tử bên trong. Ký số "6" tiếp theo khẳng định khóa có thể chịu được các tia nước mạnh phun từ vòi áp suất cao từ mọi hướng mà không bị thấm nước trong thời gian quy định.

Nhờ cấu tạo đặc biệt này, người dùng có thể yên tâm lắp đặt khóa cửa vân tay ở cửa chính, cổng ra vào, ban công là các vị trí có mái che hạn chế. Dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi, hệ thống cảm ứng vân tay và chốt khóa vẫn hoạt động nhạy bén, bền bỉ và an toàn theo thời gian.

7 công nghệ tiên tiến trên khóa cửa vân tay Hexa

Khóa cửa vân tay Hexa không chỉ mạnh về khả năng chống nước mà còn dẫn đầu về công nghệ.

Tĩnh mạch lòng bàn tay: Công nghệ sinh trắc học cao cấp, độ chính xác tuyệt đối, khó giả mạo. Đây là một trong những công nghệ tiên tiến mà khó gặp trên thị trường khóa cửa vân tay hiện nay.

Công nghệ quét tĩnh mạch lòng bàn tay của khóa cửa thông minh Hexa

Nhận diện khuôn mặt 3D: Nhanh chóng, chính xác ngay cả trong điều kiện kém sáng, người dùng đeo khẩu trang hay đội mũ.

Kiểm soát thông minh mọi lúc mọi nơi: Không còn lo lắng về khoảng cách, người dùng có thể dễ dàng mở cửa cho người thân hay khách quý ngay trên điện thoại. Ứng dụng độc quyền của Hexa sở hữu nền tảng bảo mật cấp cao, giúp giám sát ngôi nhà chặt chẽ và an toàn hơn bao giờ hết.

Bên cạnh ba tính năng nổi trội nhất, khóa cửa vân tay Hexa còn tích hợp đầy đủ: Vân tay công nghệ FPC Thụy Điển nhạy bén, Mã số thông minh, Thẻ từ RFID, Chìa cơ cơ học.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa 7 công nghệ tiên tiến và chuẩn IP66 khiến khóa cửa vân tay Hexa trở thành lựa chọn vượt trội trên thị trường.

Các dòng khóa cửa thông minh Hexa ứng dụng công nghệ Singapore

Chinh phục khách hàng Việt

Với khóa cửa vân tay Hexa, người dùng không chỉ sở hữu một thiết bị khóa cửa thông thường mà thực sự đầu tư vào giải pháp an ninh và tiện nghi bền vững lâu dài. Sản phẩm được đánh giá giúp giảm đáng kể chi phí sửa chữa, góp phần nâng cao giá trị ngôi nhà và mang lại cảm giác an tâm thực sự cho các hộ gia đình.

Chất lượng theo tiêu chuẩn Singapore kết hợp thiết kế hiện đại đã giúp khóa cửa vân tay Hexa ngày càng được ưa chuộng tại các căn hộ cao cấp, nhà phố và biệt thự trên cả nước. Qua TVC mới nhất, thương hiệu tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc khóa cửa vân tay cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, Hexa hiện sở hữu kho hàng quy mô lớn tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, sẵn sàng cung ứng sản phẩm trên toàn quốc với thời gian vận chuyển nhanh chóng. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, đảm bảo hỗ trợ lắp đặt và bảo hành hiệu quả. Những yếu tố này càng khẳng định cam kết chất lượng chuẩn Singapore mà Hexa mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam.

Hệ thống kho hàng khóa cửa thông minh Hexa tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM

Trong bối cảnh nhu cầu về khóa cửa thông minh ngày càng tăng, đặc biệt là sản phẩm có khả năng chịu bền với khí hậu nhiệt đới, khóa cửa vân tay Hexa đang trở thành một trong những lựa chọn được cân nhắc hàng đầu nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, độ tin cậy cao và hệ thống phân phối chuyên nghiệp.

Hexa - Thương hiệu khóa cửa thông minh chống nước theo tiêu chuẩn Singapore

Điện thoại: 0396 778 778

Hệ thống showroom trưng bày:

Hà Nội

Tầng B2, gian hàng R6-K23, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân (quận Thanh Xuân cũ)

TP. Hồ Chí Minh

Thiso Mall Sala - số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh (Thành phố Thủ Đức cũ)

Vincom Plaza Lê Văn Việt - 50 Đ. Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú (Thành phố Thủ Đức cũ)

Crescent Mall - 101 Đ. Tôn Dật Tiên, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ)

Email: hexavietnam.com.vn@gmail.com

Lệ Thanh