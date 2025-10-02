Hội sách Côn Đảo chủ đề Huyền thoại Côn Đảo do Ủy ban nhân dân TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.

Phối cảnh hội sách "Huyền thoại Côn Đảo".

Đây là hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2025), đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt, quảng bá hình ảnh Côn Đảo.

Hội sách diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/10 tại Cổng chào đường Tôn Đức Thắng, khuôn viên Nhà Công quán, Công viên Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo với nhiều hoạt động nổi bật.

Các khu vực trưng bày tại Hội sách được thực hiện theo các chủ đề: Lịch sử, đất và con người Côn Đảo; giới thiệu những tác phẩm, tài liệu quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Những câu thơ viết nên hình đất nước được tổ chức tối 4/10; Lễ viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo, Bia tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914.

Bên cạnh đó còn có hoạt động giới thiệu Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ; trao tặng công trình Tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho tổ chức, đơn vị tại đặc khu Côn Đảo.

Mô hình hội sách.

Dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các đồng chí cựu tù Côn Đảo sẽ tham gia giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm Những người con Sài Gòn trong “địa ngục trần gian” Côn Đảo vào ngày 5/10 tại sân khấu chính Cổng chào đường Tôn Đức Thắng.

Nhiều trường học ở đặc khu Côn Đảo tổ chức “Tiết đọc sách” với các chủ đề thu hút học sinh như: Trò chuyện với tương lai - Cùng em đọc sách, Trò chuyện với tương lai - Thư gửi tương lai và Trò chuyện với tương lai - Ước mơ của em.

Ban Tổ chức sẽ trao tặng 15 phần quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng 500 quyển vở, 350 lồng đèn, 30 thùng sữa, 2 máy thở và các nhu yếu phẩm khác.

Ảnh: BTC