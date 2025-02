Sáng 17/2, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với 6 lãnh đạo cấp phòng có đơn xin nghỉ công tác trước hạn tuổi, tạo điều kiện để sắp xếp, bố trí cán bộ, tinh gọn bộ máy.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Thái Bình) đã công bố các quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 6 lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh, từ ngày 1/3.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát biểu. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Các cán bộ có đơn xin nghỉ trước hạn tuổi gồm: Đại tá Lê Hồng Chương, Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Nguyễn Văn Canh, Trưởng phòng hồ sơ; Thượng tá Nguyễn Ngọc Quýnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Giám thị Trại Tạm giam và Thượng tá Lại Kim Đô, Phó Giám thị Trại Tạm giam.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng những lãnh đạo cấp phòng nêu trên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ nghỉ công tác trước hạn tuổi, hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

“Đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, có người đã đạt được những thành tích, chiến công xuất sắc. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hi sinh, cống hiến vì sự ổn định, phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ”, Đại tá Trần Xuân Ánh nhấn mạnh.

Cùng ngày 17/2, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao quyết định, tặng hoa cho các cán bộ nghỉ công tác trước hạn tuổi, hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: CACC.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã có 13 lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, gồm 6 trưởng phòng, 4 phó trưởng phòng; 1 trưởng công an huyện và 2 phó trưởng công an huyện. Trong số lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước tuổi kể trên, có 5 người còn thời gian công tác từ 30 đến dưới 60 tháng.

Ngoài ra, có 55 cán bộ, chỉ huy xung phong bố trí giữ chức vụ thấp hơn gồm 1 trưởng phòng, 1 trưởng công an huyện; 1 phó trưởng công an huyện; 38 đội trưởng, 6 trưởng công an xã; 8 phó đội trưởng.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương, ghi nhận đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm và giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị, lĩnh vực công tác khác nhau, có nhiều đóng góp cho Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là đối với số cán bộ Công an cấp huyện trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, luôn phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao.