Trưa 26/4, nhiều tiểu thương và khách hàng đến vui chơi, mua sắm tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, phường 12, quận 10, TPHCM không khỏi bàng hoàng, bởi thêm một trường hợp nhảy lầu tử vong. Nạn nhân là nam thanh niên 22 tuổi.

Nhân viên gian hàng thời trang tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall dọn dẹp, vệ sinh sau khi thanh niên 22 tuổi rơi lầu tử vong. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Không khí bên trong khu trung tâm thương mại sầm uất giữa trung tâm TPHCM trở nên nặng nề. Dù đang cao điểm ngày cuối tuần song lượng khách đến vui chơi, mua sắm lại rất trầm lắng.

Anh Khánh (kinh doanh phụ kiện điện tử) tại tầng 5 Vạn Hạnh Mall ngậm ngùi cho biết đây là vụ thứ 3 chỉ chưa đầy 2 tháng.

Chứng kiến vụ việc, anh Khánh thông tin thanh niên nhảy từ tầng 7 xuống trước đó không có biểu hiện gì khác thường. Mặc dù khu vực có lực lượng giám sát an ninh túc trực nhưng không ai kịp trở tay.

Lực lượng an ninh trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall tăng cường giám sát. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Cũng theo tiểu thương, sau 2 vụ nhảy lầu trước, phía quản lý tòa nhà vừa hoàn tất lắp đặt cao thêm hệ thống kính ở lan can. Đồng thời, trung tâm cũng tăng cường đội tuần tra tòa nhà, đặc biệt tại các tầng cao như 6, 7.

Ngoài ra, trung tâm đã dự định lắp thêm hệ thống lưới bảo vệ, nhưng các biện pháp chưa kịp hoàn thiện thì xảy ra thêm một vụ nhảy lầu nữa.

"Các vụ việc gây ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng. Họ ngại đến vui chơi, mua sắm nên vì thế doanh thu bị giảm sút", anh Khánh cho hay.

Anh Nguyễn Văn Tứ (30 tuổi, ngụ quận 5) cho biết do hay đến vui chơi tại Vạn Hạnh Mall nên thường xuyên cập nhật thông tin.

"Thời gian qua nhiều vụ khách bên ngoài vào đây để nhảy lầu và đa phần có tuổi đời còn trẻ. Tôi rất ái ngại với hành động này. Chỉ vì sự lo âu mà họ tìm đến nơi này giải thoát làm ảnh hưởng đến bao con người", anh Tứ bày tỏ sự cảm thông xen lẫn lo ngại.

Còn chị Nguyễn Bạch Hương (34 tuổi, ngụ quận 10) cho biết Vạn Hạnh Mall là "địa chỉ ruột" của chị và bạn bè mỗi cuối tuần, lễ, Tết.

"Tôi thường dẫn cả nhà đến đây ăn uống, vui chơi rồi xem phim. Thật buồn khi nơi đây liên tục xảy ra những sự việc không mong muốn. Thực tế, công tác an ninh toà nhà cũng rất đảm bảo, nhưng rất khó để ngăn chặn những trường hợp cố tình nhảy lầu như vậy", chị Hương chia sẻ.

Người phụ nữ này nói chị rất đồng cảm với các tiểu thương, nhất là chủ trung tâm thương mại này khi chưa đầy 2 tháng mà xảy ra liên tiếp 3 vụ việc đáng tiếc.

"Miếng cơm manh áo của bao nhiêu con người. Người mất thì cũng đã mất. Mặc dù có chút hoang mang sau các vụ việc nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nơi này", chị Hương bày tỏ.

Vị trí thanh niên 22 tuổi rơi từ tầng 7 trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall xuống tử vong. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Tối 26/4, Vạn Hạnh Mall cho biết đã làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng sẽ được triển khai hoàn thiện trong vài ngày tới.



Thời gian qua, Vạn Hạnh Mall đã nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can từ 1,4m thành 1,7m. Tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng và số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn.



“Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên đang làm việc, chúng tôi chỉ muốn nói rằng dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn luôn ở đây, sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng khách hàng”, đại diện Vạn Hạnh Mall chia sẻ.

Như VietNamNet thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 26/4. Hệ thống camera ghi nhận hình ảnh thanh niên nhảy từ lan can lầu 7 xuống sảnh của trung tâm. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 2002, nơi thường trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là vụ rơi lầu thứ 3 diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Hôm 15/4, Vạn Hạnh Mall đăng 'tâm thư' thông báo về những điều chỉnh sau hai tai nạn thương tâm, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Trong đó, phía trung tâm thương mại cho biết sẽ nâng cao kính chắn ở khu vực thông tầng và thang cuốn; tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn...