Sáng 12/12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Lê Minh Đạo, Giám đốc Sở Nội vụ đã trả lời chất vấn, làm rõ một số vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu vấn đề, liên quan việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2023-2025, một số ý kiến của người dân cho rằng, tại sao các đơn vị cấp xã của huyện Can Lộc trước đây nhập về Lộc Hà, sau khi tách huyện Lộc Hà, sáp nhập lại không đưa về huyện Can Lộc như trước mà lại sắp xếp về huyện Thạch Hà?

Ông Lê Minh Đạo, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và căn cứ các quy định của Trung ương giai đoạn 2023-2030, Hà Tĩnh có 3 đơn vị cấp huyện chưa đảm bảo tiêu chí thuộc diện phải sắp xếp đó là thị xã Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà.

Ông Lê Minh Đạo, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh trả lời chất vấn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trên cơ sở đề xuất tham mưu của UBND tỉnh thì Ban thường vụ Tỉnh ủy, BCH Tỉnh ủy đã thống nhất phương án sẽ sắp xếp thị xã Hồng Lĩnh vào giai đoạn 2026-2030. Còn giai đoạn 2023-2025 thì sắp xếp đối với TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà, gắn với việc mở rộng địa giới hành chính TP Hà Tĩnh và sẽ hoàn thành việc mở rộng TP Hà Tĩnh trong giai đoạn 2020-2025.

Ông Đạo cho hay, việc quy hoạch mở rộng TP Hà Tĩnh được một đơn vị tư vấn của Pháp lập và được phê duyệt năm 2015. Để mở rộng thành phố Hà Tĩnh sẽ nhập 11 xã của huyện Thạch Hà vào TP Hà Tĩnh.

"Do đó, nếu thực hiện phương án chia huyện Lộc Hà ra làm 2 phần (các xã thuộc huyện Can Lộc trước đây về huyện Can Lộc và phần các xã Thạch Hà trước đây chuyển về huyện Thạch Hà) thì huyện Thạch Hà mới (sau khi đã chuyển 11 xã về cho TP Hà Tĩnh) sẽ không đảm bảo tiêu chí về diện tích.

Huyện Thạch Hà mới chỉ đạt 57% tiêu chí về diện tích, trong khi quy định tối thiểu phải 70% và buộc phải nhập toàn bộ huyện Lộc Hà (trừ xã Hộ Độ) vào phần còn lại của huyện Thạch Hà mới đảm bảo tiêu chí theo quy định của Trung ương", ông Đạo nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ, quá trình xây dựng phương án sắp xếp, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều phương án để bàn bạc, thảo luận nhưng sau khi phân tích, tính toán thì phương án hiện tại là tối ưu nhất, vừa đảm bảo quy định vừa phù hợp với thực tiễn.

"Quá trình lấy ý kiến của cử tri của huyện Lộc Hà, cơ bản cử tri đồng ý, đạt trên 95%. Hiện nay Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục đồng hành để cùng chính quyền sớm sắp xếp đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động theo quy định và thực hiện chỉ đạo", ông Lê Minh Đạo cho biết.

Được biết, năm 2007, huyện Lộc Hà được thành lập trên cơ sở tách nhiều xã của huyện Can Lộc và huyện Thạch Hà. Riêng huyện Can Lộc có 7 xã được tách ra, nhập về huyện mới, bao gồm Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu, Bình Lộc, Tân Lộc, An Lộc, Thịnh Lộc.

Đến 2024, theo phương án sắp xếp lại của tỉnh Hà Tĩnh, những xã trước đây của huyện Can Lộc được sắp xếp, sáp nhập về huyện Thạch Hà, bao gồm: xã Thịnh Lộc, xã Tân Lộc, xã Hồng Lộc, xã ích Hậu, xã Phù Lưu, xã Bình An (sáp nhập từ xã Bình Lộc và An Lộc). Phương án này của tỉnh Hà Tĩnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất, thông qua.