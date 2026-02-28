XEM VIDEO. (Nguồn: Người dân cung cấp)

Trưa 28/2, trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Văn Lập - Bí thư Đảng ủy xã Krông Pắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nữ chủ quán tạp hóa bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với hai phụ nữ lạ mặt. Hiện công an xã đang điều tra làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ chủ quán tạp hóa sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ lạ mặt thì bất ngờ bị ngất xỉu, ngã xuống nền nhà. Vụ việc được xác định xảy ra ở một tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An, thôn Tân Tiến, xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận với nghi ngờ nạn nhân bị "xịt thuốc mê".

Giây phút chị C. ngất xỉu. Ảnh cắt từ clip

Chị Nguyễn Thị Thu C. (23 tuổi, nạn nhân vụ việc) cho biết, vào khoảng 12h trưa 25/2, khi chị đang bán hàng thì một phụ nữ lạ mặt bước vào hỏi thăm một người tên Vân bán đồ trong chợ.

Lúc này chị C. trả lời không biết, thì người phụ nữ bỏ đi. Tuy nhiên vài giây sau, người này quay lại cùng một người phụ nữ khác, đồng thời đưa điện thoại về phía chị C. và liên tục hỏi “có biết người này không?”. Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi quán.

Khi hai người phụ nữ rời đi được một lúc thì chị C. bất ngờ ngất xỉu, ngã xuống đất và được người thân cùng mọi người dìu vào bên trong, xoa bóp và cho uống nước. Khoảng 30 phút sau, chị mới dần hồi phục.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại. Sau sự việc, chị C. đã đến Công an xã Krông Pắk trình báo.

Chị C. kể lại, chị có nhìn vào màn hình điện thoại của một phụ nữ và thấy hình “đàn ông, đầu trọc”, sau đó có biểu hiện bất thường trong người rồi ngất xỉu.

“Lúc đó đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo, nhận thức được mình đang ngã và nghe mọi người xung quanh gọi nhưng không thể cử động hay ngồi dậy, miệng cũng bị đơ không nói được gì”, chị C. kể.

Chị C. khẳng định từ trước tới nay sức khỏe hoàn toàn bình thường, chưa từng bị ngất xỉu hay rơi vào tình trạng tương tự.

Chị C. cũng cho biết, trong hai người phụ nữ xuất hiện tại quán, chị chỉ nhìn rõ người tiếp xúc đầu tiên với mình khoảng hơn 30 tuổi, da trắng, nhìn còn khá trẻ. Lúc nói chuyện, người này có kéo khẩu trang xuống một chút rồi kéo lên lại nên thấy được mặt.

Người còn lại đứng phía sau nên chị không quan sát rõ đặc điểm nhận dạng. Tuy nhiên, chị C. khẳng định vẫn có thể nhận ra người đã tiếp xúc trực tiếp với mình trước đó.

Vụ việc đang được Công an xã Krông Pắk xác minh, làm rõ.