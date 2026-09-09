Hoạt động phục vụ khách hàng tại một điểm giới thiệu dịch vụ của HD SAISON. Ảnh: HD SAISON

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi được chấp thuận chính thức. Theo phương án dự kiến, sau chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ hoạt động với tên gọi Công ty Cổ phần Tài chính HD SAISON, vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh số giải ngân của HD SAISON tăng 34,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế tăng 13,4%, đạt 804 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 25.500 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2026, HD SAISON đã phục vụ hơn 17,5 triệu khách hàng thông qua 28.600 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Danh mục sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu thiết thực, từ vay mua phương tiện đi lại, thiết bị gia đình đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, du lịch, tiêu dùng cá nhân và thẻ tín dụng quốc tế.

Chất lượng sản phẩm, năng lực số, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng ngày càng định hình vị thế của doanh nghiệp trên thị trường tài chính tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, HD SAISON đã số hóa toàn bộ hành trình khách hàng, đồng thời ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong phân tích nhu cầu, phát triển sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính.

Việc đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và quản trị rủi ro là một phần trong chiến lược Tài chính Số Tổng hợp, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Đại diện HD SAISON cho biết: “Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển của HD SAISON. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm quốc tế, sự am hiểu thị trường trong nước và năng lực công nghệ, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng phục vụ và tạo giá trị dài hạn cho khách hàng và đối tác”.

(Nguồn: HD SAISON)