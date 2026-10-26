Ngân hàng Nhà nước cho rằng giao dịch rút tiền từ bán chứng khoán và nhận cổ tức vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật phòng, chống rửa tiền, do đây có thể là giai đoạn hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Góp ý về phạm vi điều chỉnh của dự thảo, Bộ Tài chính cho biết pháp luật về chứng khoán quy định các giao dịch tiền của nhà đầu tư phải được thực hiện qua ngân hàng thương mại. Vì vậy, Bộ đề nghị cân nhắc miễn trừ đối với giao dịch rút tiền bán chứng khoán và rút cổ tức từ hoạt động đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán.

Trả lời đề xuất của Bộ Tài chính, NHNN cho rằng giao dịch rút tiền từ bán chứng khoán và rút cổ tức vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật phòng, chống rửa tiền. Theo NHNN, việc rút tiền có thể liên quan đến giai đoạn hợp thức hóa (integration) - khâu cuối cùng của hành vi rửa tiền.

Quy định hiện hành có loại trừ việc nhận biết khách hàng đối với giao dịch rút lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán, khoản thanh toán định kỳ đã đăng ký, căn cứ mức độ rủi ro rửa tiền phát sinh từ hoạt động này, các giao dịch không thuộc trường hợp loại trừ phải thực hiện nghĩa vụ nhận biết khách hàng như quy định.

NHNN cho rằng các giao dịch rút tiền bán chứng khoán, rút cổ tức đều thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật phòng chống rửa tiền. Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Nhằm tăng tính minh bạch và ngăn ngừa nguy cơ hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện bị lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố, NHNN đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức này kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, đồng thời bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị nghiên cứu quy định phù hợp đối với các tổ chức không có cấu trúc sở hữu vốn, như tổ chức tôn giáo theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Về đề xuất này, NHNN có ý kiến như sau: Việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi có thể dựa trên quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát. Với các tổ chức không có cấu trúc sở hữu vốn, đối tượng báo cáo có thể căn cứ vào tiêu chí quyền kiểm soát để xác định chủ sở hữu hưởng lợi.

Theo điểm b khoản 2 Điều 7 được viện dẫn, quyền kiểm soát có thể thể hiện qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý; sửa đổi điều lệ; thay đổi cơ cấu tổ chức; quyết định chính sách tài chính, đầu tư và hoạt động; hoặc quyết định tổ chức lại, giải thể tổ chức.