Bám biển nuôi 9 người con khôn lớn

Đại gia đình gần 100 thành viên của cụ Vũ Văn Hài (90 tuổi, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) được nhiều người biết đến bởi truyền thống đoàn kết, hiếu thuận. Các thế hệ trong gia đình luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, con cháu lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ.

Vợ chồng cụ Hài sinh được 9 người con (5 trai, 4 gái). Nhà đông con, vợ chồng cụ hơn nửa đời người bám ruộng, bám biển, lam lũ sớm hôm để nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.

Ông Vũ Văn Bằng (70 tuổi, con trai trưởng của cụ Hài) cho hay, ông và 8 người em lớn lên nhờ thuyền thúng, mái chèo, từng con tôm, con cá, hũ mắm bố mẹ kiếm được từ biển cả.

Cụ Hài bên các con trai, gái, dâu, rể

Thuở đó, gia đình chưa có điều kiện đóng tàu, bố mẹ ông thường chèo thuyền thúng ra khơi bắt tôm cá. Những ngày lênh đênh trên biển, 9 anh chị em ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, anh chị lớn đỡ đần, trông nom các em nhỏ. Khi trưởng thành, ông Bằng và các em trai cũng nối nghiệp bố mẹ, bám biển mưu sinh.

“Năm tôi ngoài 30 tuổi, gia đình mới đóng được tàu. Từ đó, mỗi chuyến ra khơi, anh em tôi cùng bố mẹ thường lênh đênh trên biển 1 - 2 tháng, các em ở nhà tự lo liệu cho nhau.

Nhà nghèo, bố mẹ đi biển kiếm tiền nuôi con. Có khi, thứ nặng nhất mang về sau mỗi chuyến đi không phải là tôm cá tươi mà là hũ mắm tôm - thức ăn mặn để các con dùng trong nhiều ngày. Chúng tôi lớn lên từ những hũ mắm tôm ấy”, ông Bằng chia sẻ.

Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, anh em ông Bằng ngoan ngoãn, hiếu thuận. Anh chị lớn không quản ngại vất vả, cùng mẹ mưu sinh; các em nhỏ hiểu chuyện, lễ phép, không để bố mẹ phải bận lòng.

Cụ Hài bên 4 con gái và 5 nàng dâu

Cụ Hài đối với các con lúc nào cũng vui vẻ, nhẹ nhàng. Cả 9 người con chưa từng biết đến trận đòn roi nào của bố. Lớn lên trong không khí gia đình ấm áp, hòa thuận nên anh em ông Bằng đều có tính cách nền nã, sống tình cảm, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

“Bố tôi luôn dạy các con sống đức độ, có tâm, có tình. Anh em đoàn kết, các con hiếu thảo với cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất của một gia đình”, ông Bằng chia sẻ.

Đại gia đình 1 năm sum họp 8 lần

Vợ cụ Hài đã mất cách đây nhiều năm. Hiện cụ sống cùng gia đình con trai cả.

Ở tuổi 90, cụ Hài có 50 cháu, 30 chắt và 1 chút. Trong số 18 người con trai - gái - dâu - rể, người con trai út và 3 chàng rể của cụ đã qua đời. Những người con còn lại đều sống quây quần gần cụ.

Cụ Hài là cây cao bóng cả, là sợi dây kết nối của gia đình và là tấm gương về nghị lực cho con cháu. Ở tuổi 90, cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, tự lập trong sinh hoạt cá nhân.

Cụ Hài bên dàn cháu chắt trong dịp mừng thọ tuổi 90

Mỗi ngày, cụ dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để tập thể dục. Thời gian còn lại, cụ đạp xe thăm con cháu, họ hàng.

“Bố tôi sống lạc quan, luôn đặt tình cảm lên hàng đầu. Với bố, chỉ cần con cái khỏe mạnh, sum vầy là đủ, không đòi hỏi gì thêm.

Vì vậy, việc chăm sóc bố cũng không khó. Con cháu có gì ngon đều mang sang biếu, vậy là bố vui rồi”, ông Bằng chia sẻ.

9 người con của cụ Hài đều sống gần nhau, sự gắn bó càng thêm khăng khít. Theo ông Bằng, mỗi năm đại gia đình sum họp khoảng 8 lần, vào các dịp như tất niên, hóa vàng (mùng 4 Tết), lễ hội tháng Giêng, tết Thanh minh, Rằm tháng 7 và 3 ngày giỗ lớn.

“Nhà tôi không phân biệt con trai - gái - dâu - rể, mà luôn quan niệm con nào cũng là con. Các con đến nhà cha mẹ có cơm thì ăn, có việc thì làm, hăng hái, nhiệt tình giống như ở nhà mình vậy”, ông Bằng nói.

Gia đình sum họp trong lễ mừng thọ 70 tuổi của bà Lệ - con dâu trưởng của cụ Hài

Bà Lê Thị Lệ (71 tuổi, vợ của ông Bằng) đã có 50 năm về làm dâu nhà cụ Hài. Suốt bấy nhiêu năm, bà chưa từng thấy anh em trong nhà lục đục; ngược lại, anh chị em lúc nào cũng đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

“Mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng khoảng 3 tháng rồi qua đời. Trong thời gian đó, các con, từ trai, gái đến dâu, rể, đều hết lòng quan tâm, chăm sóc bà.

Chúng tôi không phân chia trách nhiệm, mỗi người đều tự nguyện chăm mẹ để tròn bổn phận làm con”, bà Lệ chia sẻ.

Truyền thống đoàn kết của gia đình được cả 9 người con gìn giữ và tiếp nối cho các thế hệ sau. Không khí đầm ấm, gắn bó của đại gia đình hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho sự gìn giữ và kết nối ấy.

