Hôn nhân vàng son

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trong lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng lớn tuổi ở Hưng Yên được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua.

Khoảnh khắc đẹp trong lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của đôi vợ chồng lớn tuổi. Nguồn: Ngọc M

Theo tìm hiểu, lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau là của vợ chồng cụ Nguyễn Xuân Cứ (SN 1941) và cụ Nguyễn Thị Chín (SN 1942, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Buổi lễ được tổ chức vào mùng 4 tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 20/2 dương lịch) với sự góp mặt của 35 người con, cháu, chắt tại ngôi nhà ngói đỏ ba gian của gia đình.

Không gian buổi lễ được trang hoàng rực rỡ với hoa tươi, dải lụa mang tông đỏ chủ đạo. Trong ngày đặc biệt, cụ bà diện áo dài cưới, cụ ông mặc vest chỉnh tề, nắm tay vợ bước đi giữa tiếng vỗ tay chúc mừng của con cháu. Bó hoa lay ơn đã được cụ ông trao cho vợ trong phần nghi thức sau đó.

Hình ảnh giản dị nhưng trang trọng ấy khiến nhiều người xúc động.

Mai Anh (SN 2000) – cháu nội của hai cụ, cũng là người đăng tải đoạn video cho hay, đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng cô và các thành viên trong gia đình vẫn nguyên vẹn cảm xúc khi nghĩ về lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của ông bà.

Vợ chồng cụ Cứ hứa hôn vào năm 1956 và làm đám cưới chính thức vào năm 1963. Ngày hứa hôn cũng là ngày gia đình của hai cụ xác định mối quan hệ thông gia. Bởi vậy sau này, con cháu coi đó là ngày cưới của bố mẹ, ông bà. Trải qua 70 năm gắn bó, hai cụ có 6 người con (4 trai, 2 gái).

Vợ chồng cụ Cứ hạnh phúc bên con cháu trong lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau

Trước đó, gia đình từng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm, 50 năm và 60 năm gắn bó cho hai cụ. Tuy nhiên, dịp tròn 70 năm được đại các con cháu xác định sẽ là dấu mốc đặc biệt hơn cả.

“Năm nay là tròn 70 năm ông bà gắn bó, gia đình tôi muốn tổ chức một buổi lễ kỷ niệm. Buổi lễ ấy sẽ đặc biệt hơn những lần trước đó, là dịp để con cháu quây quần, cùng ôn lại kỷ niệm đẹp trong chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân bền chặt của ông bà”, Mai Anh chia sẻ.

Trước tết Nguyên đán 1 tháng, nhóm các cháu đã lên kế hoạch chi tiết cho buổi lễ, từ trang trí, quay chụp phóng sự đến chuẩn bị bài phát biểu.

Khi đã thống nhất phương án, trong một buổi đại gia đình quây quần vào dịp cuối tuần, cả nhóm chia sẻ với các phụ huynh và xin phép được tổ chức theo kế hoạch.

“Chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ rồi trình chiếu cho các bố mẹ xem. Bố mẹ chúng tôi ủng hộ nhiệt tình, tuy nhiên kế hoạch được giữ kín với ông bà”, Mai Anh nói.

Ngọc Mai (SN 2000, cháu nội sống chung nhà với 2 cụ) cho hay: “Trước Tết, ông hỏi tôi ‘Năm nay là tròn 70 năm ngày kỷ niệm của ông bà đó, các con có tổ chức gì không?’. Tôi đáp ‘Chúng con có nhưng chưa biết chắc ngày nào. Ông cứ chuẩn bị một bài thơ tặng bà nhé’. Tôi rất ngưỡng mộ khi ông nhớ từng mốc kỷ niệm với bà như vậy”.

Mai Anh và Ngọc Mai (từ trái sang) là MC của buổi lễ

Khoảng 22h ngày mùng 3 Tết, cả nhóm tập hợp để trang trí không gian buổi lễ. Sáng hôm sau, chứng kiến căn nhà phủ một màu đỏ trang trọng và lộng lẫy, biết được ý định của con cháu về buổi lễ, vợ chồng cụ Cứ rất xúc động.

Lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 được tổ chức theo nghi thức trang trọng như một đám cưới chính thức.

Theo lời dẫn của 2 cháu gái là MC buổi lễ, hai cụ cùng thắp hương kính báo gia tiên, cùng ôn lại những kỷ niệm trong hành trình 70 năm gắn bó, gửi lời cảm ơn đến con cháu và cùng cắt bánh mừng ngày đặc biệt.

Các con, cháu cũng lần lượt phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt của đấng sinh thành.

Đại gia đình của cụ Cứ

“Trong bài thơ ông tặng bà, tôi nhớ nhất câu ‘Bảy thập niên ông bà chung chăn gối/ Đến hôm nay vẫn chung gối chung chăn’.

Khoảnh khắc ông bà bước ra, nắm tay nhau đi giữa tiếng vỗ tay của con cháu, cả nhà tôi không kìm được nước mắt. Bà nội tôi cũng khóc rất nhiều”, Ngọc Mai chia sẻ.

“Ông bà tôi hạnh phúc lắm. Hôm đó ông không nói được nhiều nhưng nhiều ngày sau đó, ông luôn nói ‘Cảm ơn các con, các cháu đã tổ chức cho ông bà buổi lễ đẹp và ý nghĩa như vậy’”, Ngọc Mai chia sẻ thêm.

Khoảnh khắc lãng mạn của vợ chồng cụ Cứ

Bình yên bên nhau lúc tuổi già

Chuyện tình “thanh mai trúc mã” của vợ chồng cụ Cứ đã trở thành giai thoại trong gia đình, thường được thế hệ con cháu nhắc đến như tấm gương sáng về tình nghĩa vợ chồng.

Ngọc Mai được nghe kể lại, ông bà nội cô sống cùng xã, từ nhỏ đã học chung lớp, chung trường. Sau này ông bà được hai bên gia đình hứa hôn.

Vợ chồng cụ Cứ đã có 70 năm đồng hành

“Tôi nghe bà kể lại, năm 14 tuổi bà đã sang nhà ông ở để hoàn tất việc hứa hôn.

Đến năm bà 21 tuổi, theo lời các cụ, ông bà mới chính thức thành thân, trọn nghĩa vợ chồng. Sau này, ông đi bộ đội xa nhà suốt 6 năm, bà ở nhà vừa nuôi con, vừa vun vén gia đình. Dẫu vậy, tình cảm của ông bà chưa từng phai nhạt”, Ngọc Mai chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên trong vòng tay ông bà, lại sống chung nhà, Ngọc Mai rõ hơn ai hết tình cảm ông bà dành cho nhau.

Suốt bao năm qua, cô chưa từng thấy ông bà lớn tiếng với nhau. Mỗi khi ông nói chuyện, cô thường thấy bà kiên nhẫn lắng nghe và ngược lại.

Con cháu xúc động rơi nước mắt trong lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của bố mẹ, ông bà. Nguồn: Ngọc M

Ở độ tuổi U90, vợ chồng cụ Cứ chăm nhau kỹ lưỡng từ bữa ăn, giấc ngủ. Cụ ông tự giặt và là quần áo cho vợ mỗi dịp cụ bà đi ăn cỗ, dự tiệc cưới ... Xa nhau nửa ngày, hai cụ đã gọi điện hỏi han. Khi cụ ông nằm viện, cụ bà nhất quyết đòi vào chăm, dù sức khỏe không cho phép.

“Cách ông bà cư xử với nhau đã dạy cho thế hệ con cháu chúng tôi một bài học lớn về tình yêu. Hôn nhân bền chặt được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, nhường nhịn và quan tâm lẫn nhau, giống như cách ông bà đã làm suốt bao năm qua”, Ngọc Mai chia sẻ.

Lễ kỷ niệm khép lại nhưng dư âm về một cuộc hôn nhân vàng son hiếm có vẫn còn lan tỏa, trở thành minh chứng đẹp đẽ cho sức mạnh của tình nghĩa vợ chồng trong đời sống gia đình Việt.

Ảnh: NVCC