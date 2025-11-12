Bên dưới bài đăng, chị đính kèm ảnh chụp những chùm nho Trung Quốc căng bóng để chào mời khách mua sỉ.

Chị cho biết, Trung Quốc đang vào chính vụ thu hoạch các loại nho nên ở chợ Việt cũng bày bán la liệt nho sữa xanh, nho sữa đỏ, nho kẹo, nho ruby, nho đỏ có hạt... Điều đáng nói, ở thời điểm này, hầu như loại nho nào nhập khẩu từ nước láng giềng giá cũng siêu rẻ.

Chị Thủy dẫn chứng, nho sữa xanh bắp to, ăn giòn ngọt và thơm mùi sữa nhưng giá bán lẻ chỉ 35.000 đồng/kg, mua sỉ cả thùng giá còn 30.000 đồng/kg.

Tương tự, nho ruby có giá 210.000 đồng/thùng 8kg, tương đương hơn 26.000 đồng/kg. Hay nho kẹo chị đang bán giá chỉ 20.000 đồng/kg.

Nhiều nơi rao bán nho sữa Trung Quốc với giá chỉ 30.000-35.000 đồng/kg. Ảnh: TA

Hiện nay, rẻ nhất trong các loại nho Trung Quốc có mặt tại chợ Việt là nho đỏ có hạt. Loại nho này quả to, tròn, ăn ngọt nhưng giá bán giảm còn 140.000 đồng/thùng 9kg (khoảng 15.500 đồng/kg). Theo chị, cầm số tiền này ra chợ có khi không mua nổi một mớ rau.

“Dịp này chỉ còn nho sữa đỏ, hay còn gọi là nho trái tim, vẫn ở ngưỡng 150.000 đồng/kg, song mức giá này đã giảm cả trăm nghìn đồng mỗi cân so với thời điểm chớm vụ thu hoạch”, chị nói.

Về lượng nho tiêu thụ mỗi ngày, tiểu thương này cho biết, ngoại trừ nho sữa đỏ khá kén khách do giá cao, còn lại đều “đắt như tôm tươi”, nhất là nho sữa xanh và nho ruby. Hai loại nho này chị đổ sỉ cho khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận lên tới 2-3 tấn mỗi ngày. Riêng nho kẹo và nho đỏ có hạt, số lượng bán sỉ khoảng trên dưới 1 tấn.

Tại kho hàng ở Trương Định (Hà Nội), bình thường chị Lê Thị Mai chỉ bán nho sữa do khách ưa chuộng, nhưng hơn một tháng nay chị nhập thêm cả nho ruby và nho đỏ không hạt về bán.

“Hai loại nho mới nhập thêm về có mẫu mã bắt mắt, nho ăn giòn ngọt và quan trọng hơn là giá rẻ hợp với túi tiền đi chợ của nhiều gia đình”, chị chia sẻ.

Rẻ nhất tại chợ Việt, nho đỏ có hạt nhập từ Trung Quốc chỉ 15.500 đồng/kg. Ảnh: NVCC

Theo đó, tuần này chị về một container nho sữa hàng VIP để đổ sỉ cho khách với giá 270.000 đồng/thùng 8kg (5-6 bắp to), tương đương gần 34.000 đồng/kg. Trong khi, nho ruby và nho đỏ có hạt giá lần lượt là 25.000 đồng và 16.000 đồng mỗi kg.

Mỗi container nho Trung Quốc khoảng 15-16 tấn được chị Mai bán hết chỉ trong vòng một tuần. Mức giá trên áp dụng cho khách sỉ lấy từ 2 thùng trở lên. Do đó, không chỉ có các mối sỉ, nhiều bà nội trợ cũng gom mua chung để được ăn nho giá rẻ hơn so với giá bán lẻ ở chợ.

Thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2025, nước ta chi ra gần 773 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng rau quả từ Trung Quốc. Trong đó, riêng tháng 10 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu rau quả đạt 104 triệu USD.

Thời điểm này Trung Quốc đang rộ vụ thu hoạch nhiều loại trái cây nên nho, táo, lựu, lê, quýt... được nhập về Việt Nam với số lượng lớn và giá bán rẻ.