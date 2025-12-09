Ngày 9/12, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử nhóm bị cáo từng mang hung khí đi gây rối, đánh người, cướp biển số xe rồi đăng lên Facebook, TikTok. Phiên tòa được mở nhằm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng giữa tháng 7/2024, do thấy trên Facebook xuất hiện nhiều nhóm thanh niên đăng ảnh tụ tập, mang hung khí đi gây sự, đánh nhau, nhóm của Nguyễn Minh Tâm (SN 2009) gồm 13 người đã chuẩn bị nhiều hung khí, gồm ống tuýp gắn vật nhọn kiểu lưỡi rìu, ống tuýp kim loại gắn lưỡi kiếm, dao quắm… để sẵn sàng đi “nghênh chiến”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Trong các ngày 9/8 và 15/8/2024, nhóm của Tâm mang theo hung khí rồi phóng xe máy trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, thực hiện hành vi đuổi đánh người, đập phá tài sản và gây ra 12 vụ gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng xác định các bị cáo còn cướp 14 biển kiểm soát xe máy của nhiều bị hại và gây thương tích 4% cho anh Phùng Văn A.

Vô cớ gây sự, chém người đi đường

Tối 9/8, nhóm “báo thủ” tụ tập, mang theo kiếm tự chế dài khoảng 1m và vỏ chai bia thủy tinh với mục đích “đi bừa” – tức cầm hung khí đi dọc đường, gặp thanh niên nào “không vừa mắt” thì gây sự, đánh nhau.

Cả nhóm di chuyển trên ba xe máy, mỗi xe chở 3–4 người, chạy vòng quanh xã Phú Kim, huyện Thạch Thất cũ. Khi gặp nhóm thanh niên 4–5 người đi ngược chiều, nhóm của Tâm hò hét, chửi bới, đuổi đánh và ném vỏ chai thủy tinh khiến họ hoảng sợ bỏ chạy.

Cùng trong đêm, khi thấy hai thanh niên chở nhau trên đường, nhóm của Tâm tiếp tục đuổi theo. Tâm giơ kiếm tự chế đe dọa, các bị cáo khác ép xe hai thanh niên vào vỉa hè để Tâm vung kiếm chém nạn nhân. Trước khi rời đi, cả nhóm cướp biển số xe của người bị hại.

Tối 15/8, nhóm này tiếp tục tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường và cướp biển số xe của họ, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại Hà Nội.

Bản án sơ thẩm tuyên Nguyễn Minh Tâm 6 năm tù; Phí Văn Quang (SN 2009) và Chu Đăng Khánh (SN 2010) 5 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Những bị cáo bị truy tố hai tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Quốc Triệu (SN 2004) nhận 11 năm tù; Nguyễn Quang Huy (SN 2006) nhận 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Được (SN 2005) nhận 10 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 năm đến 7 năm 8 tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo. Theo đại diện VKS, dù đang xét xử phúc thẩm, các bị cáo vẫn cười đùa với nhau. “Mẹ bị cáo Tâm xin giảm nhẹ cho con, nhưng lấy gì đảm bảo bà sẽ quản lý được con mình?”, kiểm sát viên nêu quan điểm.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.