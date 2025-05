Tối 26/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin ban đầu về nguyên nhân nhóm côn đồ đập phá quán phở trên địa bàn huyện Ea Kar.

7 đối tượng đập phá quán phở tại Đắk Lắk. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay (26/5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo có một nhóm đối tượng lạ mặt đi trên ô tô 7 chỗ màu trắng, sử dụng hung khí đập phá tài sản rồi tạt sơn vào nhà người dân trên địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Lê Ngọc Tuấn Anh (SN 1992), trú tại Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Cao Mỹ (SN 1991), trú tại xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi khi các đối tượng đang trên đường tẩu thoát xuống địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi bị bắt, Lê Ngọc Tuấn Anh khai nhận, do vợ chồng ông Phạm Đức Đ. (1972, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) nợ của mẹ Tuấn Anh là bà Trương Thị Ngọc H. (trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) số tiền 1,4 tỷ đồng nhưng không trả.

Khoảng 6h ngày 26/5, Lê Ngọc Tuấn Anh rủ theo Cao Mỹ cùng Nguyễn Thành Công (SN 1988) trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM; Phan Văn Hoá (SN 1991) trú tại xã Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nguyễn Thái Hào (SN 2003), trú tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ; Nguyễn Văn Kim Hùng (SN 1987), trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM và Võ Thanh Tuấn (SN 1999), trú tại xã An Túc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đi ô tô 7 chỗ màu trắng BKS: 63A-281.47 tới xã Ea Đar, huyện Ea Kar tìm gặp con nợ để giải quyết.

Trước khi đi các đối tượng mang theo gậy bóng chày. Khi đến quán phở của người nhà ông Đ., cả nhóm đã cùng nhau đập phá tài sản... gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

Thực hiện xong hành vi, Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hoá, Nguyễn Thái Hào, Nguyễn Văn Kim Hùng và Võ Thanh Tuấn trốn đến tỉnh Khánh Hòa rồi bắt taxi tẩu thoát.

Riêng Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ bị bắt giữ tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng phương tiện. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.