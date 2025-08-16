Sự việc xảy ra hồi đầu tháng 8, song mới được những người trong nhóm du khách chia sẻ lên mạng xã hội thời gian gần đây.

Ảnh minh họa: SCMP

Theo một nữ du khách họ Fang, ngày hôm đó nhóm của họ đã tới một khu vực nổi tiếng là nơi tập trung nhiều hang chuột chũi trong thị trấn. Khi thấy những con vật này, trẻ con trên xe vô cùng thích thú, liền lấy một chút trái cây và đồ ăn nhẹ từ trong xe ra cho chúng ăn.

Thấy chuột chũi kéo tới mỗi lúc một đông, cả nhóm liền xuống xe cầm theo túi đồ ăn, chìa khóa ô tô và điện thoại di động.

"Trong lúc chúng tôi không để ý, một con chuột chũi đã ngậm chìa khóa xe và chạy thẳng vào hang, nhanh tới mức không ai kịp trở tay", Fang kể lại.

Ảnh: thecover.cn

Sau khi thử các cách để lấy chìa khóa ra nhưng đều thất bại, nhóm du khách buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của người dân địa phương.

Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc rất đông người dân cùng tình nguyện viên du lịch hợp sức để tìm lại chiếc chìa khóa xe trong hang chuột chũi.

Ảnh: Thecover.cn

"Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để lấy lại chiếc chìa khóa. Họ thử nhiều cách và dùng nhiều công cụ khác nhau từ dây thép cho tới nam châm. Thậm chí, cả trưởng thôn và bí thư đảng ủy cũng tham gia tìm kiếm hỗ trợ nhóm du khách", một nhân chứng kể lại.

Cuộc tìm kiếm diễn ra từ 15h-19h cùng ngày. Và sau cùng chiếc chìa khóa được hút ra bởi một cục nam châm cỡ lớn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cảnh báo du khách không nên cho chuột chũi ăn, nhấn mạnh những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe và nguy cơ bị cắn dẫn đến nhiễm trùng khi tiếp xúc gần với loài vật này.