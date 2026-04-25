Từng là trung tâm Phật giáo lớn bậc nhất Đông Nam Á, Phật viện Đồng Dương (Đà Nẵng) nay chỉ còn là phế tích phủ cỏ dại. Song những “báu vật” khai quật tại đây vẫn hé lộ thời kỳ rực rỡ của Phật giáo và nghệ thuật Chămpa hơn một thiên niên kỷ trước.
Phật viện Đồng Dương (xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) được vua Indravarman II xây dựng vào năm 875 để thờ Bồ tát bảo hộ vương triều Laksmindra – Lokesvara (một dạng của Bồ tát Quán Thế Âm). Công trình từng là trung tâm Phật giáo tiêu biểu của Chămpa, có ảnh hưởng rộng trong khu vực Đông Nam Á thời trung đại, được xem như một “thánh địa” Phật giáo của vương quốc này.
Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy quần thể gồm một Phật viện (Vihara) và đền thờ Laksmindra Lokesvara Svabhayada, được bố trí theo trục đông – tây dài khoảng 1.300m. Hệ thống kiến trúc gồm nhiều vòng thành hình chữ nhật nối tiếp nhau, mỗi vòng có tháp cổng mở về hướng đông, hai bên đặt tượng thần Hộ Pháp canh giữ.
Khu đền chính nằm trong khuôn viên rộng lớn, bao quanh bởi tường gạch, kết nối với hệ thống tăng xá, giảng đường, tạo thành một Phật viện khép kín phục vụ đào tạo tăng tài.
Các tác phẩm điêu khắc tại Đồng Dương cho thấy sự phát triển của Phật giáo Đại thừa ở Chămpa. Dù chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa, Ấn Độ và các khu vực lân cận, kiến trúc và điêu khắc nơi đây vẫn mang đậm yếu tố bản địa, hình thành phong cách riêng trong nghệ thuật Chăm.
Trải qua chiến tranh và biến động lịch sử, từ một trung tâm Phật giáo rực rỡ, Phật viện Đồng Dương nay chỉ còn là phế tích. Di tích hiện còn lại Tháp Sáng cùng nền móng các công trình, nhiều khu vực bị cỏ dại bao phủ. Tháp Sáng được gia cố bằng khung sắt để tránh xuống cấp, đổ sập.
Dù chỉ còn lại dấu tích, các cuộc khai quật đã phát hiện hàng trăm hiện vật có giá trị, phần nào tái hiện sự nguy nga, tráng lệ của quần thể đền tháp và Phật viện này. Nhiều hiện vật quý, trong đó có 2 bảo vật quốc gia, hiện được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng.
Một số hình ảnh về những “báu vật” tại Phật viện Đồng Dương: