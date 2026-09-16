Hệ thống biển báo đường bộ hiện hành được quy định tại Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT, trong đó có nhiều biển nhìn qua tưởng đơn giản nhưng lại có những quy định khá cụ thể về đối tượng, hướng tác dụng và phạm vi hiệu lực. Chỉ cần hiểu sai một chi tiết, tài xế có thể thực hiện sai, nặng hơn có thể bị xử phạt.

Dưới đây là một số loại biển báo tài xế Việt dễ nhầm lẫn khi tham gia giao thông:

Biển cấm quay đầu nhưng không đồng nghĩa với cấm rẽ trái

Biển P.124a "Cấm quay đầu xe" là một trong những biển thường bị hiểu rộng hơn quy định. Theo QCVN 41:2024/BGTVT, biển này dùng để cấm các loại xe quay đầu theo kiểu chữ "U".

Nhóm biển P.124 theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT

Điểm đáng chú ý là biển P.124a không có giá trị cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác. Vì vậy, nếu tại một nút giao chỉ đặt biển P.124a, tài xế vẫn có thể rẽ trái nếu không có biển hoặc tín hiệu khác cấm hướng đi này.

Quy chuẩn còn phân biệt nhiều loại biển cấm quay đầu. P.124b là "Cấm ô tô quay đầu xe", trong khi P.124c và P.124d lần lượt cấm rẽ trái, rẽ phải đồng thời cấm quay đầu; P.124e và P.124f áp dụng riêng với ô tô.

Vì vậy, không nên chỉ nhìn thấy biểu tượng mũi tên quay đầu bị gạch chéo rồi suy ra mọi hướng rẽ tại nút giao đều bị cấm.

Khi có biển P.124C, các phương tiện không được rẽ trái và quay đầu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Biển "Cấm vượt" không cấm xe máy 2 bánh vượt nhau

Biển P.125 "Cấm vượt" cũng dễ khiến tài xế hiểu theo nghĩa tuyệt đối. Theo QCVN 41:2024/BGTVT, P.125 cấm các loại xe cơ giới vượt nhau, kể cả xe được ưu tiên. Tuy nhiên, biển này vẫn cho phép ô tô vượt mô tô, xe gắn máy và ngược lại, xe gắn máy cũng có thể vượt nhau hoặc vượt ô tô, miễn là đảm bảo các quy định về an toàn khi vượt xe.

Một biển khác là P.126 "Cấm xe ô tô tải vượt". Biển này chủ yếu cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3.500kg vượt xe cơ giới khác, nhưng không cấm các loại xe cơ giới khác như xe con, xe tải nhẹ vượt nhau, đồng thời cũng cho phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Vì vậy, khi người điều khiển phương tiện nhìn thấy các biển cấm vượt và hiểu đơn giản rằng "đã cấm vượt thì không phương tiện nào được vượt" là không hoàn toàn chính xác.

Biển "tam giác ngược" và "tam giác xuôi"

Trong nhóm biển cảnh báo, hai biển W.208 và W.447 có hình dạng khá giống nhau với hình tam giác có viền đỏ và nền vàng. Tuy nhiên, biển W.208 (đầu nhọn tam giác hướng xuống dưới) và biển W.247 (đầu nhọn tam giác hướng lên trên) lại có ý nghĩa rất khác nhau.

Cụ thể, biển tam giác xuôi W.247 có nội dung là "Chú ý xe đỗ", báo hiệu phía trước có xe đỗ chiếm một phần lòng đường hoặc chướng ngại vật tạm thời.

Còn biển tam giác ngược W.208 có nội dung "Giao nhau với đường ưu tiên", cảnh báo giao nhau với đường chính, cần nhường đường cho xe trên đường ưu tiên.

Theo QCVN 41:2024/BGTVT, phần lớn biển cảnh báo có dạng tam giác đều với đỉnh hướng lên, nhưng riêng W.208 có đỉnh hướng xuống.

Biển này báo trước nơi giao nhau với đường ưu tiên, giúp người lái nhận biết mình phải chú ý quy tắc nhường đường tại nút giao.

Trong khi đó, W.205 "Đường giao nhau" dùng để báo trước nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp, không có đường nào ưu tiên.

Hai biển đều cảnh báo phía trước có giao nhau nhưng ý nghĩa về tổ chức giao thông không giống nhau. Chỉ cần nhầm W.205 với W.208, tài xế có thể đánh giá sai quyền ưu tiên khi đến nút giao.

Biển báo vòng xuyến liên quan trực tiếp đến thứ tự nhường đường

Theo QCVN 41:2024/BGTVT, biển W.206 có hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng và bên trong là 3 mũi tên màu đen xoay tròn. Đây là biển báo nguy hiểm và cảnh báo, có tác dụng báo trước cho người điều khiển phương tiện biết phía trước là nơi giao nhau.

Trong khi đó, biển R.303 có hình tròn, nền xanh, bên trong là 3 mũi tên màu trắng xoay tròn. Đây là biển hiệu lệnh, có tên gọi "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến". Khác với W.206 chỉ có tác dụng cảnh báo, biển R.303 mang tính bắt buộc. Khi gặp biển này, các phương tiện phải chạy quanh vòng xuyến theo đúng chiều mũi tên chỉ dẫn trên biển.

Ngoài ra, theo quy định, tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, xe phải nhường đường cho phương tiện đi đến từ bên trái. Ngược lại, tại nơi giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, xe phải nhường đường cho phương tiện đi đến từ bên phải.

Do đó, không nên hình thành thói quen "cứ vào vòng xuyến là nhường xe bên trái" trong mọi tình huống. Điều quan trọng trước tiên là quan sát hệ thống báo hiệu tại nút giao.

Biển "hướng đi phải theo" không phải chỉ để tham khảo

Nhóm biển R.301 "Hướng đi phải theo" có dạng hình tròn nền xanh với mũi tên trắng. Nhiều tài xế có tâm lý đây không phải biển cấm nên coi đây như một biển chỉ dẫn hướng đi thuận tiện. Nhưng thực tế đây là biển hiệu lệnh, tức hướng đi được thể hiện trên biển là hướng bắt buộc phải tuân theo.

Các kiểu R.301 có thể yêu cầu xe chỉ đi thẳng, chỉ rẽ phải, chỉ rẽ trái hoặc được đi theo một số hướng kết hợp. Đặc biệt, vị trí đặt biển trước hay sau nút giao có thể ảnh hưởng đến phạm vi tác dụng của biển.

Vì vậy, khi gặp nhóm biển R.301, tài xế không nên chỉ nhìn mũi tên để "tham khảo đường đi", mà phải xác định đây là hướng di chuyển bắt buộc và quan sát vị trí đặt biển để hiểu đúng phạm vi áp dụng. Nếu không tuân thủ, tuỳ hành vi vi phạm mà người điều khiển xe có thể bị phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

(Tổng hợp)

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