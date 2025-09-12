Chính xác

Đáp án: Quả nhãn

Trong sách giáo khoa Tiếng Việt tập 1, câu đố này được giải thích rằng cấu trúc của quả nhãn gồm 3 phần tượng trưng cho da cóc (vỏ) - bột lọc (ruột bên trong) - hòn than (hạt).

Nhãn có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam. Tên “nhãn” xuất phát từ hình dáng hạt đen tròn, trông như con ngươi trong mắt, nên dân gian gọi là “long nhãn” (mắt rồng). Mùa nhãn rộ vào tháng 7 - 9 dương lịch, gắn liền với mùa hè Việt Nam.

Trong y học cổ truyền, nhãn được xem là có tác dụng bổ khí huyết, an thần, cải thiện trí nhớ, tăng cường sức khỏe. Quả nhãn sấy khô (long nhãn) thường dùng trong chè, thang thuốc, hoặc chế biến món tráng miệng.

Ở Việt Nam có nhiều giống nhãn nổi tiếng như: Nhãn lồng Hưng Yên, nhãn tiêu da bò, nhãn đường phèn, nhãn xuồng cơm vàng…