1. Da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn than. Là quả gì?
-
Quả nhãn
0%
- Quả vải0%
- Quả mít0%
- Quả sung0%Chính xác
Đáp án: Quả nhãn
Trong sách giáo khoa Tiếng Việt tập 1, câu đố này được giải thích rằng cấu trúc của quả nhãn gồm 3 phần tượng trưng cho da cóc (vỏ) - bột lọc (ruột bên trong) - hòn than (hạt).
Nhãn có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam. Tên “nhãn” xuất phát từ hình dáng hạt đen tròn, trông như con ngươi trong mắt, nên dân gian gọi là “long nhãn” (mắt rồng). Mùa nhãn rộ vào tháng 7 - 9 dương lịch, gắn liền với mùa hè Việt Nam.
Trong y học cổ truyền, nhãn được xem là có tác dụng bổ khí huyết, an thần, cải thiện trí nhớ, tăng cường sức khỏe. Quả nhãn sấy khô (long nhãn) thường dùng trong chè, thang thuốc, hoặc chế biến món tráng miệng.
Ở Việt Nam có nhiều giống nhãn nổi tiếng như: Nhãn lồng Hưng Yên, nhãn tiêu da bò, nhãn đường phèn, nhãn xuồng cơm vàng…
2. Quả gì tên gọi lặp hai lần, nhìn xa giống nhím, ăn vào siêu ngon?
-
Mít
0%
- Sầu riêng0%
- Chôm chôm0%
- Mận0%Chính xác
Đáp án: Quả chôm chôm
Chôm chôm có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt phổ biến ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Tên “chôm chôm” bắt nguồn từ tiếng Việt, mô tả lớp vỏ bên ngoài có nhiều gai mềm như những “mớ tóc rối”. Trong tiếng Anh, chôm chôm được gọi là rambutan, xuất phát từ chữ rambut (có nghĩa là tóc trong tiếng Malaysia).
Quả chôm chôm có hình tròn hoặc bầu dục, kích thước bằng quả trứng gà nhỏ. Vỏ đỏ hoặc vàng, có nhiều gai mềm (thực chất là phần gai thịt mọc dài). Bên trong chôm chôm là cùi trắng trong, giòn mọng, vị ngọt thanh hoặc hơi chua nhẹ tùy giống. Hạt chôm chôm có nhân giống như hạnh nhân, có thể ăn được sau khi rang chín.
Chôm chôm rất giàu vitamin C, sắt, canxi, chất xơ, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện da và tóc. Trong dân gian, hạt chôm chôm rang nghiền thành bột được dùng trong một số bài thuốc dân gian chữa tiêu chảy hoặc dưỡng da.
3. Quả gì có khía vàng au, chim khôn đến hái hẹn ngày sau trả vàng?
-
Bòn bon
0%
- Mướp0%
- Chanh0%
- Khế0%Chính xác
Đáp án: Quả khế
Cây khế có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka, sau đó lan rộng sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Tên tiếng Anh của khế là starfruit hay carambola, vì khi cắt ngang quả sẽ có hình ngôi sao độc đáo. Quả khế có 5 hoặc 6 cánh, vỏ mỏng, màu xanh hoặc vàng tươi khi chín.
Cây khế dễ trồng, sống lâu năm, có hai loại chính: khế chua (thường dùng nấu ăn) và khế ngọt (ăn tráng miệng). Quả khế giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ, magie và kali, ít calo. Quả khế còn có tác dụng tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cung cấp nước.
Trong ẩm thực Việt, khế được dùng rất đa dạng: Khế chua nấu canh chua, ăn kèm rau sống, làm gỏi; khế ngọt ăn tươi, làm nước ép, siro. Y học cổ truyền coi khế là vị thuốc hỗ trợ hạ sốt, giảm viêm họng, thanh nhiệt.
4. Quả gì tròn như chữ O, to hơn cả trứng, ép lấy nước ra cả nhà cùng uống?
-
Quả cam
0%
- Quả chanh0%
- Quả mơ0%
- Quả hồng0%Chính xác
Đáp án: Quả cam
Cam thuộc họ có múi (Rutaceae), có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. Tên tiếng Anh là orange, bắt nguồn từ tiếng Phạn nāraṅga. Cam là loại quả được trồng và tiêu thụ rộng rãi nhất trong họ nhà quýt - bưởi, hiện diện ở hầu hết các quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Quả cam có hình cầu, vỏ dày màu xanh khi non và chuyển sang vàng, cam khi chín. Cùi chia thành nhiều múi mọng nước, vị ngọt hoặc chua ngọt tùy giống.
Ở Việt Nam, có nhiều giống cam nổi tiếng như cam sành Hà Giang, cam Vinh, cam Cao Phong, cam Canh.
Quả cam giàu vitamin C, chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng sức đề kháng, đẹp da, tốt cho tim mạch. Nước cam giúp giải khát, bổ sung điện giải, giảm mệt mỏi. Vỏ cam còn được dùng để chiết xuất tinh dầu, làm mứt, hoặc hương liệu tự nhiên.
5. Trẻ mặc áo xanh, già mặc áo đỏ, thân hình thon nhỏ nhưng lại siêu cay?
-
Quả ớt
0%
- Quả na0%
- Quả trâm0%
- Quả chuối0%Chính xác
Đáp án: Quả ớt
Ớt có nguồn gốc từ Trung - Nam Mỹ, được người bản địa sử dụng cách đây hơn 6.000 năm. Nhờ các cuộc thám hiểm của Christopher Columbus, ớt được du nhập vào châu Âu rồi lan rộng ra khắp thế giới.
Có nhiều loại ớt: Ớt hiểm, ớt chỉ thiên, ớt chuông, ớt sừng trâu… mỗi loại có hình dáng, màu sắc và độ cay khác nhau.
Độ cay của ớt được đo bằng thang Scoville. Loại ớt cay nhất thế giới hiện nay là Carolina Reaper, đạt hơn 2,2 triệu đơn vị Scoville.
Quả ớt giàu vitamin C, A, B6, kali và chất chống oxy hóa. Ngoài ra, ớt còn chứa capsaicin - hoạt chất tạo cảm giác cay nóng, có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng chuyển hóa, giảm đau, hỗ trợ giảm cân.
Ớt còn được sử dụng trong dược phẩm (kem giảm đau, thuốc xịt mũi) và mỹ phẩm (dầu gội, son môi tạo hiệu ứng căng mọng).
Tranh dân gian Đông Hồ từng có hình ảnh chùm ớt đỏ, tượng trưng cho sự may mắn và sung túc.
6. Trên trời có cái giếng trong, con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào?
-
Quả bưởi
0%
- Quả dừa0%
- Quả hồng xiêm0%
- Quả đào0%Chính xác
Đáp án: Quả dừa
Cây dừa có nguồn gốc từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau đó lan rộng ra các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, Bến Tre được mệnh danh là “xứ dừa” với diện tích hàng chục ngàn hecta.
Quả dừa tiếng Anh gọi là coconut, bắt nguồn từ tiếng Bồ Đào Nha coco (nghĩa là “khuôn mặt” vì 3 mắt trên quả dừa giống mặt người).
Quả dừa có vỏ ngoài xơ cứng, lớp gáo nâu bên trong và cùi trắng giòn cùng nước ngọt mát. Dừa có nhiều giống: dừa xiêm (nước ngọt), dừa ta, dừa dứa (có mùi thơm lá dứa), dừa sáp (cùi dày, dẻo). Cây dừa được mệnh danh là “cây của sự sống” vì hầu như mọi bộ phận đều có ích: lá làm mái, thân làm gỗ, quả để ăn uống và chế biến.
Nước dừa giàu khoáng chất (kali, magie), chất điện giải, vitamin C - được coi như “nước uống thể thao tự nhiên”. Cùi dừa cung cấp chất béo tốt, chất xơ, protein. Dầu dừa được ứng dụng trong ẩm thực, làm đẹp, dược phẩm. Xơ dừa, gáo dừa, than hoạt tính từ dừa cũng mang lại giá trị kinh tế cao.
7. Hoa gì chỉ nở về đêm, hương thơm ngan ngát, trắng tinh dịu dàng?
-
Hoa dâm bụt
0%
- Hoa mười giờ0%
- Hoa ban0%
- Hoa quỳnh0%Chính xác
Đáp án: Hoa quỳnh
Ở Việt Nam, hoa quỳnh thường được gọi là “nữ hoàng bóng đêm” vì đặc tính nở hoa vào ban đêm. Hoa thường nở vào ban đêm và tàn lúc rạng sáng, mỗi bông chỉ nở một lần duy nhất trong đời. Thời điểm nở rộ nhất là vào khoảng tháng 5 - 7 hằng năm. Chính vì sự ngắn ngủi ấy, hoa quỳnh trở thành biểu tượng của cái đẹp mong manh và khoảnh khắc quý giá. Người xưa thường ví hoa quỳnh với những tài năng hiếm có: tỏa sáng ngắn ngủi nhưng rực rỡ.
Hoa quỳnh có cánh trắng muốt, mỏng manh, hương thơm dịu ngọt, thanh khiết. Trong văn hóa Á Đông, hoa quỳnh tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, sự khiêm nhường và tình yêu chân thành.
Ở Việt Nam, thú chơi hoa quỳnh đã có từ lâu, đặc biệt trong giới tao nhân mặc khách, gắn liền với thơ ca và những buổi “xem hoa nở đêm trăng”.
Hoa quỳnh là loại cây dễ trồng, ưa bóng râm, khí hậu ấm áp, đất thoát nước tốt, thường được trồng trong chậu, treo ở hiên hoặc vườn. Cây có thể sống nhiều năm, cho hoa theo chu kỳ hàng năm nếu được chăm sóc đúng cách.
8. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Là hoa gì?
-
Hoa ly
0%
- Hoa sen0%
- Hoa hòe0%
- Hoa cẩm chướng0%Chính xác
Đáp án: Hoa sen
Hoa sen xuất hiện từ hàng nghìn năm trước ở Ấn Độ và Ai Cập cổ đại, sau đó lan rộng sang nhiều nước châu Á. Ở Việt Nam, sen hiện diện ở hầu khắp các vùng quê, đặc biệt nổi tiếng với sen Đồng Tháp Mười, sen Hồ Tây.
Sen thường mọc trong ao, hồ, đầm lầy, thân rễ ngầm dưới bùn, lá to nổi hoặc vươn cao trên mặt nước. Hoa lớn, nhiều cánh, màu hồng hoặc trắng, tỏa hương thơm dịu. Đặc biệt: sen vẫn vươn lên từ bùn lầy để nở ra những bông tinh khôi – điều làm nên hình ảnh biểu tượng của loài hoa này.
Trong Phật giáo, hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết, giác ngộ và từ bi. Đức Phật thường được mô tả ngồi trên tòa sen. Trong văn hóa Việt Nam, sen tượng trưng cho sự thanh cao, trong sáng, kiên cường vượt khó.
Hoa sen thường xuất hiện trong kiến trúc đình, chùa, điêu khắc, hội họa. Hạt sen dùng nấu chè, làm mứt, chế biến món ăn bổ dưỡng; ngó sen làm gỏi; tâm sen phơi khô pha trà giúp an thần; lá sen hỗ trợ hạ mỡ máu.
Ở Việt Nam, sen từng được đề xuất làm quốc hoa vào năm 2011 nhưng chưa có cơ sở pháp lý và cơ quan thẩm quyền công nhận. Nhiều lễ hội gắn với hoa sen được tổ chức, tiêu biểu là Lễ hội Sen Đồng Tháp - tôn vinh nét đẹp và giá trị kinh tế từ loài hoa này. Hình ảnh sen còn xuất hiện trên quốc huy Ấn Độ và nhiều biểu tượng văn hóa của các quốc gia châu Á.
9. Cây gì một mẹ, sinh được vạn con, con nào con nấy áo quần xác xơ?
-
Cây thanh long
0%
- Cây dâu tằm0%
- Cây xoài0%
- Cây chuối0%Chính xác
Đáp án: Cây chuối
Chuối có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á và Nam Á, được trồng từ hàng ngàn năm trước. Hiện nay, chuối là loại cây ăn quả được trồng rộng rãi ở hơn 135 quốc gia, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước sản xuất chuối nhiều nhất thế giới. Ở Việt Nam, hầu như vùng quê nào cũng có bụi chuối – vừa để ăn, vừa để sử dụng trong nhiều mục đích khác. Chuối ngự Nam Định từng là sản vật tiến vua, nổi tiếng với quả nhỏ, ngọt thơm.
Cây chuối thực chất là cây thân giả (do nhiều bẹ lá tạo thành), không có thân gỗ. Hoa chuối mọc thành buồng, quả mọc thành nải, kết lại thành buồng chuối. Có nhiều giống chuối khác nhau: chuối tiêu, chuối tây, chuối ngự, chuối sứ, chuối hột… mỗi loại có hương vị riêng.
Quả chuối chứa nhiều kali, vitamin B6, vitamin C, chất xơ - tốt cho tim mạch, tiêu hóa, giúp tăng năng lượng. Hoa chuối làm gỏi, nấu bún; thân chuối thái nhỏ làm thức ăn cho gia súc; lá chuối gói bánh, đồ ăn. Chuối hột dùng làm rượu ngâm, hỗ trợ tiêu hóa, được dân gian coi là vị thuốc. Nhựa chuối còn được dùng trong một số bài thuốc dân gian.
Trong nhiều lễ cúng truyền thống của người Việt, nải chuối xanh luôn có mặt trên mâm ngũ quả, tượng trưng cho sự che chở, sum vầy.
10. Cây gì nho nhỏ, hạt nó nuôi người, chín vàng khắp nơi, dân làng đi hái?
-
Cây bông
0%
- Cây keo0%
- Cây lúa0%
- Cây bàng0%Chính xác
Đáp án: Cây lúa
Lúa là loại cây được trồng ở hơn 100 quốc gia, là lương thực chính của hơn một nửa dân số thế giới.
Gạo cung cấp tinh bột, protein thực vật, vitamin nhóm B, khoáng chất. Ngoài làm cơm, gạo còn chế biến thành bún, phở, bánh, rượu, bột gạo… Cám gạo dùng trong làm đẹp, làm thức ăn gia súc. Rơm rạ có thể dùng làm nấm, chất đốt, phân bón, thủ công mỹ nghệ.
Cây lúa gắn liền với nền văn minh lúa nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh bông lúa chín vàng xuất hiện trong quốc huy Việt Nam, tượng trưng cho nông nghiệp và sự no đủ.
Các giống gạo nổi tiếng của Việt Nam: gạo ST25 (từng đạt giải gạo ngon nhất thế giới), gạo tám thơm, gạo nàng hương, gạo nếp cái hoa vàng.
