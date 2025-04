Trong Những chặng đường bụi bặm tập 17 lên sóng tối nay, 17/4, ngay khi Nguyên (Đình Tú) đang ra mắt họ hàng thì công an hộ tịch xuất hiện với lý do ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) mới thụ án xong nhưng về chưa thông báo với địa phương. Công an yêu cầu ông Nhân cùng Nguyên khai báo tạm trú tạm vắng dù chỉ về nhà vài hôm.

Ở diễn biến khác, cụ Trí (Văn Báu) quyết định họp gia đình để phân chia tài sản cho con cháu. Tuy nhiên, cô em dâu của ông Nhân phản đối kịch liệt vì cho rằng đây là quyết định vô lý của bố chồng.

Bà bức xúc nói: "Anh Đức chồng con không phải là người tàng hình. Bao nhiêu năm qua vợ chồng con đã cung phụng bố mẹ có điều tiếng gì không. Con nào mà chẳng là con. Người đi tù và người không đi tù cũng giống nhau cả thôi. Sao bố lại phân biệt đối xử như thế. Bố lại chia cho người cả năm cả đời đi biền biệt, cho một ông cháu từ trên trời rơi xuống còn những người quần quật làm việc như chúng con ở đây lại chẳng được gì cả".

Khi ông Nhân lên tiếng khuyên hai em nên bình tĩnh rồi tìm cách giải quyết sau, cô em dâu lập tức phản pháo.

Cụ Trí sẽ phân xử thế nào? Ông Nhân giải quyết mâu thuẫn gia đình ra sao? Diễn biến chi tiết tập 17 Những chặng đường bụi bặm lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Diễn viên Văn Báu chuyên vai lãnh đạo công an bất ngờ trở lại màn ảnh ở tuổi 73 Nhiều năm không đóng phim, diễn viên Văn Báu - người chuyên đóng vai sếp công an trong các phim Cảnh sát hình sự bất ngờ trở lại trong phim "Những chặng đường bụi bặm" trên VTV.

Cảnh hài hước không thấy trên phim 'Cha tôi người ở lại' của Thái Sơn, Thu Quỳnh Hậu trường phim "Cha tôi người ở lại", diễn viên Thái Sơn, Thu Quỳnh và Kiều Anh rất vui vẻ, hài hước và "hở" ra là quay clip TikTok.

Mỹ nam VTV đóng phim với ai cũng dính tin đồn yêu đương, 33 tuổi đã phải 'giữ mình' Đình Tú nói nhiều bạn diễn nữ sau khi đóng cùng đều lấy chồng. Anh cũng dính tin đồn "phim giả tình thật" nhưng sẽ có cách riêng để xử lý.