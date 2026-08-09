Heo 5 móng biết buồn, biết giận

Chùa Sóc Tia (xã Lịch Hội Thượng, TP. Cần Thơ) hiện đang nuôi một con heo cái nặng khoảng 100kg. Theo quan sát, con heo này không khác gì heo bình thường, chỉ khác là chân trước có thêm 1 móng.

Đại đức Trần Tuyền, Trụ trì chùa Sóc Tia cho biết, chùa nhận nuôi khi heo bị chủ mang tới thả. Từ đó đến nay, các nhà sư thay nhau chăm sóc, heo phát triển khỏe mạnh.

Con heo 5 móng đang được nuôi tại chùa Sóc Tia. Ảnh: Tào Đạt

Theo Đại đức Trần Tuyền, quan niệm dân gian cho rằng, heo 5 móng là "cốt tinh", là "người hóa kiếp heo", nếu nuôi trong nhà sẽ quậy phá, đem đến xui rủi, điềm xấu. Vì vậy, khi phát hiện heo 5 móng, người dân thường đem thả vào chùa để nghe kinh Phật, "đằm" lại, xóa tội lỗi.

Heo 5 móng rất dễ nuôi, ăn uống cũng theo khung giờ và chế độ ăn của các nhà sư (các sư ăn uống trước 12 giờ trưa mỗi ngày, sau 12 giờ trưa không ăn nữa - PV). Trước đây, heo được thả tự do trong khuôn viên chùa. Tuy nhiên do quá "nghịch ngợm", nên nhà chùa đã xây chuồng để nuôi riêng.

"Người ta mang vào chùa thì mình nhận nuôi, chứ bỏ mặc thì tội lắm. Heo 5 móng có trí nhớ rất dai, biết buồn, biết giận. Trước đó nó được thả rông trong khuôn viên chùa, có khi đi xa hàng cây số nhưng vẫn nhớ đường quay về", Đại đức Trần Tuyền chia sẻ.

Bà Thạch Thị Dương (60 tuổi, ngụ ấp Sóc Lèo), phật tử chùa Sóc Tia cho biết, ngoài việc hơi nghịch ngợm, con heo không khác gì những con heo bình thường.

"Trước đây, chùa cũng từng nuôi vài con. Khi heo chết, các sư đều đem chôn cất cẩn thận", bà Dương nói.

Bà Dương chưa chứng kiến chuyện xui rủi liên quan đến heo 5 móng. Những câu chuyện này được truyền miệng từ nhiều đời. Ngoài những trường hợp không nuôi, một số gia đình cắt bỏ các móng thừa, sau đó nuôi bình thường.

"Nghĩa địa" heo 5 móng độc đáo ở miền Tây

Theo quan niệm dân gian của đồng bào Khmer, heo 5 móng không được giết thịt để ăn vì sẽ mang lại điều không may. Do đó, những con vật này thường được nuôi đến cuối đời, khi chết sẽ được chôn cất chu đáo. Hiện nay, không phải ngôi chùa nào cũng tiếp tục nhận nuôi heo 5 móng do yêu cầu về vệ sinh và cảnh quan phục vụ khách hành hương.

Mộ heo 5 móng trong khuôn viên chùa Dơi. Ảnh: Tào Đạt

Tại chùa Mahatup (hay có tên khác là Chùa Dơi) - ngôi cổ tự toạ lạc tại phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ - hiện còn một "nghĩa địa" dành riêng cho heo 5 móng. Mỗi ngôi mộ đều có bia vẽ hình chú heo béo tròn.

Theo tư liệu của chùa, heo 5 móng đầu tiên được nhận nuôi vào năm 1989; được người dân đặt tên là "Cô Năm Hợi". Heo sống được 10 năm tại chùa, nặng khoảng 400kg; khi chết thì được chôn cất phía sau chùa.

Cũng trong thời gian đó, nhiều người tiếp tục mang heo 5 móng đến gửi nuôi. Khi chúng qua đời, nhà chùa đều chôn cất tại khu "nghĩa địa" này.

Chùa Dơi được biết đến là nơi nhận nuôi số lượng heo 5 móng nhiều và có cả nghĩa địa riêng. Ảnh: Tào Đạt

Thượng tọa Lâm Tú Linh, Phó trụ trì chùa Dơi cho biết, sau khi xây dựng thêm nhiều công trình và lượng khách tham quan ngày càng đông, việc nuôi heo không còn phù hợp, nhà chùa đã ngừng tiếp nhận.

"Việc chăm sóc, dọn dẹp khu nghĩa địa hiện do nhiều phật tử đảm nhận. Không ít du khách khi đến tham quan đều tỏ ra thích thú và tò mò trước những câu chuyện dân gian gắn với heo 5 móng", Thượng tọa Lâm Tú Linh cho hay.