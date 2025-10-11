Chiều 11/10 tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phát động cuộc vận động sáng tác nghệ thuật Phật giáo toàn quốc Sáng đạo trong đời và ký kết hợp tác với các hội chuyên ngành văn học - nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN nhấn mạnh: "Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối giữa Phật giáo Việt Nam và giới văn học - nghệ thuật, cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật pháp trong đời sống xã hội".

Hòa thượng Thích Thọ Lạc

Theo Hòa thượng, hơn hai nghìn năm qua, Phật giáo Việt Nam không chỉ là tôn giáo của từ bi và trí tuệ, mà còn là mạch nguồn văn hóa góp phần hình thành bản sắc dân tộc. Trong thời kỳ hội nhập, Giáo hội mong muốn đồng hành cùng giới sáng tạo để xây dựng nền văn hóa Phật giáo đương đại - nơi đạo hòa cùng đời, nghệ thuật trở thành phương tiện của giác ngộ và yêu thương.

Cuộc vận động Sáng đạo trong đời khuyến khích sáng tác các tác phẩm mang tinh thần Phật pháp ở nhiều lĩnh vực: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, thiết kế lễ hội, điêu khắc… Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được trưng bày, biểu diễn và ứng dụng trong các lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng không gian nghệ thuật mang bản sắc vùng miền, trên tinh thần thống nhất trong đa dạng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại lễ ký kết

Chương trình có sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên ngành như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Viện Nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo học… Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ kiến tạo "ngân hàng di sản văn hóa Phật giáo đương đại" cho hôm nay và mai sau.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN công bố thành lập Câu lạc bộ Hương Sắc Bồ Đề - không gian sáng tạo dành cho văn nghệ sĩ, trí thức, Phật tử hướng thiện, với tôn chỉ: "Sáng đạo trong đời - Mang yêu thương và ước mơ đến muôn phương".

Ảnh: Ban tổ chức