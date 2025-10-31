Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn vừa giới thiệu triển lãm cá nhân thứ 12 của anh mang tên Lụa là tại TPHCM.

Theo nam họa sĩ, đây là một cuộc trình diễn những tiết tấu và nhịp điệu vừa quen, vừa lạ. Triển lãm vẫn là những cô gái thị thành đương thời phù phiếm, vừa quyến rũ, lạnh lùng, nóng bỏng.

Không gian triển lãm "Lụa là" của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn.

Những gam màu, đường nét và ánh sáng trong loạt tranh mới hướng đến sự chiêm nghiệm, nơi “lụa tan trong da thịt, da thịt tan trong ký ức, ký ức tan trong ánh nhìn của người xem”.

Chia sẻ với VietNamNet, Bùi Tiến Tuấn cho biết triển lãm lần này không chủ đích gửi gắm thông điệp cụ thể. Thay vào đó, họa sĩ muốn mọi người cảm nhận sự đa dạng qua góc nhìn đa chiều.

Bùi Tiến Tuấn không muốn đóng khung mình vào khái niệm hay con đường, bởi không khéo nó sẽ là cái khóa kìm hãm sự sáng tạo mỹ thuật.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn có 30 năm theo đuổi hội họa và nổi tiếng với dòng tranh lụa khỏa thân.

"Tôi vẫn trung thành với hình ảnh người phụ nữ đương thời mang hơi thở hiện đại. Đời sống luôn xô bồ nhưng qua lụa nó sẽ bồng bềnh, lãng mạn hơn. Tôi muốn truyền tải những điều đó qua tranh của mình", anh bày tỏ.

Nhà nghiên cứu Lý Đợi nhận định triển lãm là một chương mới trong hành trình hội họa của Bùi Tiến Tuấn: Tinh tế, trong trẻo và có phần chiêm nghiệm hơn.

Nếu trước đây họa sĩ “ngắm” vẻ đẹp phù phiếm của đời sống đô thị thì nay anh “nghe” hơi thở của chính vẻ đẹp ấy - lặng lẽ, dịu dàng và sâu kín.

Nhà thiết kế Thái Công - giám tuyển cho triển lãm - cho rằng ở tranh lụa của Bùi Tiến Tuấn, anh nhìn thấy vẻ đẹp Việt Nam thật sự.

Đó là sự nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, tinh tế mà mê hoặc. Người phụ nữ bước ra từ tranh anh vừa thanh tao vừa phóng khoáng, như đại diện cho một Việt Nam hiện đại biết tự tin vào bản sắc của mình.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn sinh năm 1971 tại Hội An, Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1998. Từ năm 2007 đến nay, anh tổ chức nhiều triển lãm cá nhân và tham gia triển lãm nhóm trong nước lẫn quốc tế như: Anh, Pháp, Hàn Quốc…

Các tác phẩm tranh lụa nổi bật của Bùi Tiến Tuấn.

Năm 2010, anh đoạt Huy chương Bạc Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc ở Hà Nội, sau đó ra sách tranh Hơi thở nhẹ (NXB Mỹ thuật phát hành). Đầu năm nay, anh kỷ niệm 30 năm hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp với triển lãm Một hành trình.

Ảnh: HK, NVCC