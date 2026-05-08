Chiều 8/5, hội thảo khoa học tổng kết 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã khiến nhiều người xúc động khi trình chiếu lại hành trình của 20 ca ghép thận thành công, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ, những thành quả trong ngành y không thể đo đếm bằng những con số đơn thuần mà bằng niềm hy vọng được thắp lên, bằng giọt nước mắt hạnh phúc của người bệnh.

Từ ca ghép đầu tiên ngày 25/4/2024, bệnh viện đã trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 của cả nước và là đơn vị đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long làm chủ kỹ thuật cao này.

Đến tháng 4/2026, bệnh viện đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận, gồm 15 ca cùng huyết thống, 3 ca ghép giữa vợ chồng và 2 ca từ người hiến chết não. Tất cả bệnh nhân sau ghép đều ổn định sức khỏe, chức năng thận tốt, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: H.T

“Phía sau con số 20 là 20 cuộc đời bước sang trang mới. Đó là những bệnh nhân từng kiệt quệ vì chạy thận kéo dài, từng sống trong nỗi lo bệnh tật, chi phí và tương lai. Đó cũng là những gia đình đã vỡ òa hạnh phúc khi người thân có thêm cơ hội được sống”, bác sĩ Vũ bày tỏ.

Ông Vũ cho rằng, với người dân miền Tây, việc ghép thận thành công ngay tại Cần Thơ mang ý nghĩa rất lớn. Người bệnh không còn phải vất vả đi xa để tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu, giảm gánh nặng chi phí, thời gian và công sức chăm sóc.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy (đơn vị đã hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ghép thận). Ảnh: H.T

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tặng hoa cảm ơn các gia đình có thân nhân hiến thận. Ảnh: H.T

Trong những câu chuyện hồi sinh ấy, hành trình của anh D.G.B. khiến nhiều người nghẹn ngào. Cách đây 5 năm, anh B. suy thận mạn giai đoạn cuối, cơ thể chỉ còn 37kg, sức khỏe suy kiệt, gia đình rơi vào cảnh khốn khó.

Người cha của anh B. là ông D.V.C cả đời lam lũ, tần tảo không chút đắn đo khi quyết định hiến một phần cơ thể để cứu con trai. Ông C. nhớ lại: "Đau chứ, đau lắm. Nhưng nếu mất con thì không bao giờ có lại được. Còn con là còn tất cả. Giá nào tôi cũng phải tặng cho con một phần cơ thể mình".

Tháng 8/2024, ca ghép thận thành công. Quả thận của ông C. đã hòa chung nhịp đập trong cơ thể con trai. Một niềm hạnh phúc vô bờ mà trước khi ghép thận, anh B. chưa từng dám mơ tới.

Đến nay, sau hơn 20 tháng, sức khỏe anh B. đã hồi phục, có thể tự chăm sóc ao lươn để phụ giúp kinh tế gia đình. Niềm hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi gia đình anh đón thêm một bé gái, điều mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ tới.

Không chỉ có những ca ghép từ người thân, nhiều bệnh nhân còn được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng của những người xa lạ.

Một ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: BVCC

Tại hội thảo, câu chuyện về nam thanh niên 35 tuổi ở Cần Thơ chết não sau tai nạn giao thông, gia đình quyết định hiến tạng cứu bệnh nhân suy tạng, tiếp tục khiến nhiều người lặng đi vì xúc động.

Tháng 11/2025, hơn 40 y bác sĩ từ nhiều bệnh viện trên cả nước đã chạy đua với thời gian để thực hiện hành trình ghép tạng xuyên đêm. Từ nghĩa cử ấy, 6 bệnh nhân được cứu sống, trong đó có 2 bệnh nhân ghép thận tại Cần Thơ.

Một trong hai quả thận của người hiến đã mang lại sự sống mới cho ông U.E (làm nghề thợ may, ở Vĩnh Long). Sau nhiều năm kiệt quệ vì bệnh tật, ông nay đã khỏe mạnh, trở lại cuộc sống thường ngày.

“Khi được báo có cơ hội ghép thận, tôi mừng đến mức không tin được. Tôi như được sinh ra lần thứ hai. Sức khỏe tôi giờ hồi phục đến 99% so với lúc chưa bệnh”, ông U.E xúc động chia sẻ.