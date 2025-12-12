Cuối tháng 10, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận một ca hiến - ghép tạng đặc biệt: Thận của người bố chết não được ghép cho chính con trai là Đ.N.K., sinh viên năm thứ ba hệ từ xa của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

K. bị suy thận mạn và phải chạy thận trong suốt hai năm. Gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện để tiến hành ghép thận. K. vẫn từng ngày bám víu hy vọng sống.

Người vợ tiễn biệt chồng lần cuối. Ảnh: BVCC

Một tai nạn bất ngờ khiến bố của K. bị xuất huyết não nặng và rơi vào tình trạng chết não. Giữa thời khắc đau đớn, mẹ K. đã đưa ra quyết định hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận cứu sống con trai.

Ca ghép đối mặt với nhiều thách thức do không có sự chuẩn bị hay đánh giá người cho và người nhận từ trước. Do gia đình khó khăn nên K. không nghĩ đến khả năng được ghép thận.

Hai bố con có mức độ tương hợp miễn dịch tốt, giúp giảm nguy cơ thải ghép.

Sau phẫu thuật, K. trải qua tình trạng chậm chức năng thận ghép và phải lọc máu hỗ trợ gần hai tuần. Đến ngày thứ 14, thận ghép bắt đầu hoạt động, lượng nước tiểu cải thiện dần và sức khỏe của K. tiến triển tích cực. Sau hơn hai tuần điều trị, K. đã xuất viện, sức khỏe dần ổn định.