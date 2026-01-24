Không chỉ mang đến niềm vui đọc sách đầu năm, các tác phẩm còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, truyền thống dân tộc cho trẻ thông qua những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, để mỗi mùa xuân đi qua lại bồi đắp thêm những miền ký ức đẹp.

Những cuốn sách Tết ý nghĩa sẽ giúp ba mẹ gieo vào con tình yêu văn hóa, sự háo hức với truyền thống dân tộc.

Nằm trong series Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết được bạn nhỏ yêu thích, cuốn Pháo hoa đêm giao thừa do Đinh Tị Books phát hành tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho thiếu nhi trong dịp Tết 2026.

Tác phẩm do Minh Quyên sáng tác, Thu Nấm minh họa gồm 72 trang với 7 câu chuyện nhỏ, đậm không khí xuân và giàu tính giáo dục như: Nghe mẹ kể Tết xưa, Xuân trên bến Bình Đông, Đường về quê, Đòn bánh tét của Ngoại, Pháo hoa đêm giao thừa, Phong bao lì xì kỳ lạ, Tết có mùi gì?

Thông qua từng trang sách, các em nhỏ được khám phá Tết Việt từ Bắc vào Nam, tìm hiểu những món ăn truyền thống, phong tục đặc trưng của từng vùng miền. Đồng thời, các câu chuyện còn giúp trẻ hiểu thêm về cái Tết của ông bà, cha mẹ, cũng như ý nghĩa tâm linh của nhiều tập quán như rắc vôi bột quanh nhà, ngắm pháo hoa thời khắc giao thừa.

Sách tương tác cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn dịp đầu năm.

Bên cạnh sách truyện, dòng sách tương tác cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn dịp đầu năm. Sách khổng lồ về Tết - Em đi chợ Tết gây ấn tượng với hình thức chơi mà học thông qua hoạt động bóc dán sử dụng nhiều lần.

Bộ sản phẩm gồm 4 phần chính:

- Một cuốn sách khổ lớn mở rộng bằng 4 trang A4, tái hiện khung cảnh chợ Tết và không gian vui xuân của trẻ em.

- Bộ sticker với hình ảnh bánh chưng, bánh giầy, hoa đào, hoa mai, câu đối… để trẻ tự do trang trí.

- Bộ sưu tập trang phục Tết mang nét văn hóa đa dạng của các dân tộc.

- Bộ dán nhám giúp cố định chi tiết, thuận tiện cho việc sử dụng.

Điểm nổi bật của cuốn sách là các miếng dán bền, dễ bóc, không để lại vết keo, có thể sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau, giúp trẻ thỏa sức sáng tạo và vui chơi ở mọi không gian.

Thông qua hoạt động tương tác, cha mẹ có thể lồng ghép những câu chuyện về phong tục, tập quán, giúp trẻ hiểu và yêu hơn các giá trị truyền thống của dân tộc.

Những cuốn sách Tết 2026 không chỉ mang đến niềm vui đọc sách đầu xuân mà còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ, góp phần lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt. Trong nhịp sống hiện đại, việc cùng con đọc sách, trò chuyện về Tết xưa và nay chính là cách để mỗi gia đình gìn giữ những giá trị truyền thống bền vững theo thời gian.

