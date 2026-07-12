Những ngày đầu hè, con đường dẫn vào thôn Tân Hòa rợp màu xanh của những hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn gàng. Trước mỗi ngôi nhà sàn, những hàng rào nối tiếp nhau thành dải xanh mềm mại, tạo nên khung cảnh bình yên, sạch đẹp. So với trước đây, khi nhiều hộ còn quây vườn bằng tre, gỗ hoặc để trống, diện mạo bản làng hôm nay đã đổi thay rõ nét.

Những hàng rào xanh tạo điểm nhấn trên các tuyến đường ở thôn Tân Hòa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Gia đình ông Lương Văn Tâm, dân tộc Thái ở thôn Tân Hòa, là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng phong trào xây dựng hàng rào xanh của địa phương.

Ông Tâm cho biết, trước đây khuôn viên gia đình chưa có hàng rào rõ ràng, cảnh quan còn đơn điệu. Khi địa phương phát động phong trào xây dựng hàng rào xanh gắn với xây dựng nông thôn mới, ông lựa chọn cây dâm bụt - loại cây quen thuộc, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc - để tạo hàng rào quanh nhà.

Hàng rào dâm bụt xanh mướt bao quanh khuôn viên gia đình ông Lương Văn Tâm, thôn Tân Hòa.

"Ban đầu chỉ nghĩ trồng cho gọn gàng, nhưng khi cây lớn lên, cắt tỉa đẹp thì thấy ngôi nhà sáng sủa hơn hẳn. Thấy đẹp, nhiều hộ trong thôn cũng làm theo", ông Tâm chia sẻ.

Nhờ được chăm sóc thường xuyên, hàng rào của gia đình ông luôn xanh tốt, thẳng tắp, trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của thôn.

Từ vài hộ tiên phong, phong trào trồng hàng rào xanh đã lan tỏa đến nhiều hộ dân ở thôn Tân Hòa.

Không chỉ gia đình ông Lương Văn Tâm, nhiều hộ dân khác trong thôn cũng tích cực hưởng ứng phong trào. Những buổi sáng sớm hay chiều muộn, hình ảnh người dân cắt tỉa hàng rào, chăm sóc cây xanh đã trở nên quen thuộc.

Ông Lương Hồng Tâm cho biết, trồng hàng rào xanh không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn giúp khuôn viên sạch sẽ, hạn chế cỏ dại. Ngoài cây dâm bụt, một số hộ còn sử dụng cây chè làm hàng rào, góp phần làm phong phú thêm màu xanh của bản làng.

Từ vài hộ tiên phong, phong trào đã lan tỏa tại thôn Tân Hòa. Những hàng rào xanh nối dài trước các nếp nhà sàn trở thành điểm nhấn trong xây dựng cảnh quan nông thôn.

Theo ông Đinh Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong, xây dựng hàng rào xanh là một trong những nội dung được địa phương triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư đồng bộ, góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn Thanh Phong.

"Điều đáng mừng nhất là người dân không còn xem việc trồng cây, chỉnh trang cảnh quan là nhiệm vụ của chính quyền mà đã trở thành việc làm tự giác. Bà con chủ động chăm sóc hàng rào, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp", ông Phương cho biết.

Không gian nhà sàn truyền thống được người dân gìn giữ, tạo điểm nhấn trong xây dựng cảnh quan nông thôn mới.

Cùng với phát triển hàng rào xanh, xã Thanh Phong còn vận động người dân trồng hoa ven đường, cải tạo vườn hộ, bảo vệ môi trường và giữ gìn không gian nhà sàn truyền thống. Những việc làm tưởng chừng giản dị nhưng đã góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tạo nên diện mạo khang trang cho các bản làng vùng đồng bào dân tộc Thái.

Đồng bào dân tộc Thái xã Thanh Phong tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Không chỉ chỉnh trang khu dân cư, xã Thanh Phong còn chú trọng đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, cải tạo cảnh quan phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Những cánh đồng trù phú, tuyến đường sạch đẹp cùng không gian nhà sàn truyền thống được gìn giữ đã tạo nên bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc.