Daniel Stables, cây bút của National Geographic, nhận định Việt Nam đã và đang phát triển thần tốc, với những bước tiến quan trọng.

Ảnh: Phạm Hải - Hoàng Hà

Tuy nhiên, người dân Việt Nam vẫn không ngừng trân trọng quá khứ, tri ân thế hệ đi trước qua những bảo tàng, tượng đài được dựng lên trên khắp đất nước.

Loạt điểm đến trong danh sách dưới đây được National Geographic gợi ý cho những du khách yêu thích lịch sử và đang tìm kiếm một chuyến tham quan với trải nghiệm sâu sắc trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

TPHCM

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng là nơi lưu giữ hình ảnh chân thực nhất về những gì quân và dân Việt Nam đã trải qua trong chiến tranh. Một điểm nhấn khác tại đây là bộ sưu tập máy bay và vũ khí từ cuộc chiến, bao gồm các loại đạn dược, chất nổ từng được sử dụng.

Dinh Độc Lập

Ảnh: Nguyễn Huế

Công trình được coi là một trong những biểu tượng của TPHCM, nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 30/4/1975. Hiện nay, dinh Độc Lập mở cửa rộng rãi cho khách du lịch, có hướng dẫn viên tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác.

Địa đạo Củ Chi

Cách trung tâm TPHCM khoảng 70km về phía Tây Bắc, hệ thống địa đạo dài hơn 200km này được quân và dân Củ Chi xây dựng trong kháng chiến gồm nhiều tầng, lối đi ngầm, hầm ở, hầm chiến đấu, bệnh xá, bếp ăn,…

Quảng Ngãi

Khu chứng tích Sơn Mỹ

Khu di tích gồm đài tưởng niệm lớn với tượng người mẹ đang ôm con, xung quanh là những hầm trú ẩn và hiện vật từng bị biến dạng bởi bom đạn. Du khách đến tham quan có thể nán lại để tìm hiểu về cuộc sống của người dân bằng các tour du lịch trên sông và thưởng thức hải sản bên bãi biển.

Quảng Trị

Khu phi quân sự

Đây là nơi đánh dấu ranh giới phân chia 2 miền Bắc - Nam, được thành lập vào ngày 21/7/1954 theo Hiệp định Geneva.

Địa đạo Vịnh Mốc

Ảnh: Quang Thành



Được xây dựng từ năm 1966 đến 1969, địa đạo dài khoảng 6,2km gồm 3 tầng ngầm với hơn 18 phòng sinh hoạt, bếp ăn, trường học, bệnh xá, nhà hộ sinh,… nằm sâu dưới lòng đất để tránh bom đạn càn quét.

Hà Nội

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Ảnh: Phạm Hải - Hoàng Hà

Tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 38,7ha với tổng diện tích sàn hơn 64.640m², bảo tàng tại đại lộ Thăng Long gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Ảnh: Phạm Hải - Hoàng Hà

Tại đây đang lưu giữ, trưng bày hơn 150.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập độc đáo và các bảo vật quốc gia. Ngoài ra, còn có các phòng triển lãm với những vật dụng cá nhân, ảnh chụp, thư tay quý giá.

Nhà tù Hỏa Lò

Ảnh: Thạch Thảo

Nhà tù được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19, để giam giữ tù nhân. Tới những năm 1990, phần lớn nhà tù đã bị phá bỏ, chỉ giữ lại một phần, sau chuyển đổi thành bảo tàng, mở cửa cho khách tham quan.

National Geographic là một trong những ấn phẩm lâu đời và có tầm ảnh hưởng trên thế giới trong lĩnh vực khoa học, du lịch khám phá và giáo dục.

Ra đời vào năm 1888, dưới sự bảo trợ của Hội Địa lý Quốc gia Mỹ, tạp chí này đã trở thành một trong những biểu tượng của tri thức toàn cầu, thu hút hàng triệu độc giả ở hơn 170 quốc gia và được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ.