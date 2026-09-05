Vì sao làn da cần "tái tạo" chứ không chỉ cải thiện bề mặt

Cùng với tuổi tác, khả năng sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể suy giảm dần - thường bắt đầu rõ rệt từ sau tuổi 25 và tiếp tục giảm theo thời gian. Ánh nắng, môi trường ô nhiễm và lối sống hiện đại càng đẩy nhanh quá trình này, khiến da mất dần độ đàn hồi, mỏng đi và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm hơn.

Người dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng làn da, cơ sở khoa học và độ an toàn của các giải pháp làm đẹp

Đây là lý do ngành làm đẹp thế giới đang dịch chuyển trọng tâm: bên cạnh những công nghệ tác động từ bên ngoài giúp cải thiện diện mạo tức thời, các giải pháp hướng tới tăng sinh và tái tạo mô - hỗ trợ cơ thể phục hồi từ bên trong - ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Sự khác biệt nằm ở chỗ: công nghệ tác động vào bề mặt và cấu trúc da, còn tăng sinh sinh học bổ sung nền tảng để da tự phục hồi tốt hơn theo thời gian. Kết hợp cả hai phương pháp được xem là hướng tiếp cận toàn diện hơn cho nhu cầu trẻ hóa hiện nay.

Đưa kiến thức đến gần khách hàng

Bắt nhịp xu hướng này, Phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc Trung tâm Venesa Nguyễn Thông thuộc Chi nhánh Venesa Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Venesa vừa phối hợp cùng Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm VA BIO - đơn vị phân phối Linerase Collagen tại Việt Nam - tổ chức Workshop công nghệ cao với chủ đề "Xu hướng tăng sinh và tái tạo mô đa tầng" dành cho khách hàng.

Điểm khác biệt của buổi Workshop không nằm ở việc giới thiệu sản phẩm, mà ở cách kiến thức được truyền tải: những khái niệm vốn khá chuyên sâu như "tăng sinh", "tái tạo mô" hay "Collagen Type I" được chuyên gia diễn giải theo cách dễ tiếp cận, giúp khách hàng hiểu được cơ chế đứng sau mỗi giải pháp, thay vì chỉ nghe về hiệu quả bề mặt.

Venesa phối hợp cùng VA BIO tổ chức Workshop “Xu hướng tăng sinh và tái tạo mô đa tầng”

Tại đây, Linerase Collagen - sản phẩm có nguồn gốc từ Italy, chứa Collagen Type I, được giới thiệu như một ví dụ cụ thể cho hướng ứng dụng tăng sinh sinh học. Theo chia sẻ của các chuyên gia, sản phẩm chỉ là một phần của câu chuyện - điều quan trọng hơn là khách hàng hiểu được vì sao một giải pháp tăng sinh phù hợp cần đi kèm những tiêu chuẩn đó.

Chuyên gia Venesa trao đổi cùng khách hàng về tình trạng da và các giải pháp tăng sinh phù hợp

Những điều cần biết trước khi chọn một giải pháp tăng sinh

Sự phát triển nhanh của công nghệ làm đẹp mang đến nhiều lựa chọn hơn, nhưng cũng đặt ra thách thức: không phải khách hàng nào cũng có đủ thông tin để phân biệt giữa các giải pháp trên thị trường. Theo chia sẻ tại Workshop của Venesa, một số yếu tố khách hàng nên tìm hiểu trước khi lựa chọn bao gồm:

Nguồn gốc và tiêu chuẩn của hoạt chất: sản phẩm có được cấp phép lưu hành, đạt các chứng nhận quốc tế và được phân loại quản lý phù hợp theo quy định trong nước hay không.

Cơ chế tác động: giải pháp tác động ở bề mặt, cấu trúc da hay hướng tới tăng sinh, phục hồi từ bên trong, để phù hợp với nhu cầu thực tế của làn da.

Môi trường và đội ngũ thực hiện: đặc biệt với các thủ thuật có yếu tố xâm lấn nhẹ như tiêm sinh học, môi trường đạt chuẩn y khoa và đội ngũ có chuyên môn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn.

Khách hàng trực tiếp tìm hiểu và trao đổi cùng chuyên gia về Linerase Collagen và các giải pháp tăng sinh

Đây cũng là những nội dung được khách hàng quan tâm trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia trong khuôn khổ Workshop. Thay vì tiếp nhận thông tin một chiều, khách hàng có cơ hội đặt câu hỏi và hiểu rõ hơn về cơ sở khoa học phía sau mỗi lựa chọn.

Về phía Venesa, hệ thống khẳng định đang từng bước củng cố nền tảng chuyên môn để đáp ứng những yêu cầu này, trong đó có việc phát triển hệ thống phòng khám da liễu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tại Venesa Nguyễn Thông, các thủ thuật da liễu hiện được thực hiện trong môi trường đáp ứng tiêu chuẩn y khoa, với quy trình được kiểm soát theo quy định.

Venesa từng bước phát triển hệ thống phòng khám chuyên khoa Da liễu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Khi công nghệ đi cùng hiểu biết

Ngành làm đẹp được dự đoán sẽ tiếp tục đón nhận thêm nhiều công nghệ và hoạt chất mới trong thời gian tới. Nhưng theo các chuyên gia, giá trị thực sự không chỉ nằm ở việc sở hữu giải pháp tiên tiến nhất, mà ở khả năng của khách hàng trong việc hiểu và lựa chọn đúng giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình.

Những hoạt động như Workshop được Venesa phối hợp cùng VA BIO không chỉ là dịp cập nhật xu hướng, mà còn góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng thông thái hơn trong lĩnh vực làm đẹp - nơi người dùng chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và ra quyết định dựa trên hiểu biết, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận bề ngoài.

(Nguồn: Công ty TNHH Venesa)