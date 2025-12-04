Không có thời gian tập luyện và chăm sóc da do lịch làm việc dày đặc, chị Nguyễn Lan Hà (42 tuổi, Hà Nội) thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi, da xỉn màu, bọng mắt thâm quầng.

Nghe bạn bè mách dùng nước xương hầm hằng ngày để nấu cơm, luộc rau, nấu canh... để bồi bổ cơ thể, tăng canxi và làm đẹp da nhờ collagen, chị Hà không khỏi băn khoăn.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19/8, cho biết nhiều người tin rằng nước hầm xương là món ăn đại bổ cho xương khớp và sức khỏe thậm chí còn lan truyền thông tin loại nước này chứa collagen giúp đẹp da.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng, món ăn này có thể gây hại cho người mắc gout, rối loạn chuyển hóa hoặc mắc bệnh tim mạch.

Nước hầm xương được nhiều người dùng chế biến các món ăn khác nhau. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo các nguồn nghiên cứu từ Mayo Clinic, Harvard Health và Bộ Nông nghiệp Mỹ, hàm lượng khoáng chất trong nước hầm xương rất thấp. Một bát nước hầm xương 250ml chỉ chứa khoảng 5-10mg canxi, trong khi nhu cầu của người lớn là 1.000-1.200mg/ngày.

Chất béo bão hòa và cholesterol cao, đặc biệt khi hầm lâu với xương ống, xương bò, dễ làm tăng nguy cơ mỡ máu và gan nhiễm mỡ nếu dùng thường xuyên. Hàm lượng purin trong tủy xương tăng axit uric, làm tăng nguy cơ gout.

Đáng lưu ý, collagen trong nước xương hầm gần như không mang lại tác dụng làm đẹp. Khi vào cơ thể, collagen bị phân giải thành acid amin và không chuyển hóa trực tiếp thành collagen ở da hay sụn như lời đồn.

TS. Giang khẳng định: “Quan niệm nước hầm xương bổ sung collagen là hoàn toàn sai lầm”. Nếu muốn cải thiện da, phụ nữ nên bổ sung protein chất lượng và vitamin C từ rau củ quả để hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên.

Vậy dùng nước xương hầm thế nào cho đúng?

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, chỉ nên hầm xương 90-120 phút và hớt bỏ lớp mỡ nổi trên bề mặt. Hầm quá lâu có thể làm tăng purin và giải phóng kim loại nặng từ xương.

Bà nội trợ nên kết hợp nước hầm xương với rau củ, đậu, thịt nạc để tăng vi chất. Người mắc gout, bệnh thận, tăng mỡ máu hay rối loạn chuyển hóa không nên dùng loại nước này thường xuyên.

“Nước hầm xương không phải siêu thực phẩm, càng không thể thay thế nguồn collagen hay canxi như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ nên dùng loại nước trên như món ăn phụ, tạo vị ngọt tự nhiên cho canh hoặc súp”, Tiến sĩ Giang khuyến cáo.