Thương hiệu của hãng dược phẩm 150 tuổi từ nước Đức

Thị trường thuốc ho thảo dược hiện nay khá đa dạng với nhiều thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, Prospan vẫn vươn lên khẳng định vị thế hàng đầu. Đằng sau sự thành công ấy là thương hiệu dược phẩm Đức danh tiếng Engelhard Arzneimittel với bề dày lịch sử lâu đời.

Ra đời từ năm 1872, Engelhard Arzneimittel là một trong những thương hiệu dược phẩm lâu đời và uy tín hàng đầu tại Đức. Với sứ mệnh mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả cho mọi gia đình, Engelhard đã có bước phát triển đột phá từ một hiệu thuốc gia đình thành một tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP-EU cùng mạng lưới phân phối tại hơn 100 quốc gia.

Với 150 năm xây dựng, phát triển, Engelhard là một niềm tự hào của ngành dược phẩm Đức.

Prospan là sản phẩm của thương hiệu Engelhard đình đám

Quy mô nhà máy sản xuất hiện đại bậc nhất châu Âu

Kể từ khi thành lập, Engelhard không ngừng mở rộng quy mô và đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại. Từ nhà máy đầu tiên đặt tại Frankfurt, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng thêm cơ sở mới - đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về năng lực sản xuất.

Trong thập niên 1990, Engelhard đưa vào hoạt động nhà máy tại Niederdorfelden ứng dụng dây chuyền tự động hóa và tiêu chuẩn quản lý chất lượng khắt khe của ngành dược phẩm Đức.

Engelhard có nhà máy sản xuất hiện đại. (Nguồn Prospan cung cấp)

Bước ngoặt lớn khi vào năm 2020, công ty tiếp tục mở rộng quy mô với khu phức hợp sản xuất và hành chính hiện đại, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Châu Âu luôn mang đến cho người dùng những dòng sản phẩm “Made in Germany” chất lượng và an toàn.

Hiện thuốc ho Prospan - sản phẩm chủ lực của Engelhard đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, góp phần khẳng định vị thế của một thương hiệu dược phẩm mang tầm quốc tế.

Nhờ chất lượng và hiệu quả, các sản phẩm của thương hiệu Engelhard nói chung và thuốc ho Prospan nói riêng được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.

Tiểu biểu có thể kể đến như: Được công nhận đạt tiêu chuẩn GMP-EU (Good Manufacturing Practice); Được Hiệp hội Hô hấp Đức (DGP, 2019) khuyến nghị trong điều trị ho cấp tính.

Prospan đồng hành cùng nhiều gia đình

Chinh phục thị trường Việt Nam

Là sản phẩm của công ty dược phẩm Engelhard Arzneimittel nổi tiếng tại Đức, Prospan đang từng bước chinh phục người dùng và trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong mùa ho cảm của hàng triệu gia đình Việt.

Thuốc ho Prospan có thành phần chính được chiết xuất từ lá Thường xuân lành tính theo công nghệ đặt biệt, được đăng ký bản quyền tại Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) mang lại hiệu quả trong việc giảm ho, tiêu đờm, chống co thắt phế quản. Theo nhà sản xuất, hiệu quả và tính an toàn của Prospan đã được chứng minh lâm sàng trên hàng chục nghìn bệnh nhân và cho thấy sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ sơ sinh đến người lớn tuổi.

Prospan giảm ho mà không làm mất đi phản xạ tự nhiên

Đáng chú ý, toàn bộ các sản phẩm Prospan đều được sản xuất tại nhà máy Engelhard theo tôn chỉ một dây chuyền - một công thức - một hiệu quả sau đó mới được phân phối đến các quốc gia khác nhau trên thế giới. Nhờ vậy người tiêu dùng được sở hữu các sản phẩm có chất lượng tương đồng, chuẩn Đức với mới giá phải chăng.

Tại Việt Nam, thuốc ho Prospan được Công ty Cổ phần tập đoàn dược phẩm & Thương mại Sohaco nhập khẩu nguyên hộp từ Đức và được phân phối tại 34 tỉnh thành ở hơn 20.000 nhà thuốc. Sản phẩm có bao bì song ngữ Anh - Việt theo quy định của Bộ Y tế.

Chị Lan Phương (42 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Mình chọn mua Prospan ở hiệu thuốc vì nguồn gốc rõ ràng, giá cả phải chăng lại được dược sĩ tư vấn cụ thể. Thuốc có thể dùng cho cả gia đình nên rất tiện lợi và tiết kiệm”.

Prospan là lựa chọn của nhiều mẹ bỉm

Từ một thương hiệu dược phẩm gia đình tại Đức cách đây hơn 150 năm, Engelhard đã kiến tạo nên một hành trình đáng tự hào cùng sản phẩm Prospan - một trong những lựa chọn thuốc ho thảo dược được nhiều người tin dùng, mang đến giải pháp hỗ trợ giảm ho an toàn, hiệu quả cho nhiều gia đình.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần tập đoàn dược phẩm & Thương mại Sohaco)