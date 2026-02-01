Tôi thấy trên mạng xã hội chia sẻ dùng nước lá mơ lông xay nhỏ với mật ong giúp giảm ho, làm dịu cổ họng và hỗ trợ làm sạch đường hô hấp. Bài thuốc này có đúng hay không? Tôi xin cảm ơn! (Lê Thị Hương - Khương Đình, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong vườn nhà hay ven hàng rào nhiều gia đình Việt thường có những loại cây quen thuộc, bình dị, thậm chí bị cho là “mùi khó chịu”. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, nếu biết sử dụng đúng cách, nhiều loại cây lại trở thành những vị thuốc quý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Một trong những bài thuốc được lưu truyền lâu đời là kết hợp giữa lá mơ lông và mật ong, thường được dùng để hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng và thanh lọc đường hô hấp.

Lá mơ có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: P.Thúy.

Theo Đông y và Nam y, lá mơ lông có tính mát, vị đắng nhẹ, thường được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và sát khuẩn. Dân gian không chỉ dùng lá mơ để hỗ trợ điều trị đau bụng, kiết lỵ mà còn áp dụng trong các trường hợp ho dai dẳng, ho khan hoặc ho có đờm đặc.

Trong khi đó, mật ong được xem là một “chất dẫn” tự nhiên, có tác dụng nhuận phế, làm dịu niêm mạc họng và tạo lớp bảo vệ nhẹ nhàng, giúp giảm cảm giác rát, khô họng.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi kết hợp hai nguyên liệu này, mật ong giúp làm dịu cổ họng còn tinh chất từ lá mơ hỗ trợ làm sạch đường hô hấp, từ đó giúp các triệu chứng ho kéo dài thuyên giảm dần.

Cách chuẩn bị và sử dụng

Nguyên liệu gồm một nắm lá mơ lông tươi (nên chọn lá dày, nhiều lông nhung) và 2-3 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Lá mơ được rửa sạch bằng nước muối loãng, để ráo, sau đó giã nát bằng tay và vắt lấy nước cốt. Bạn trộn đều nước cốt lá mơ với mật ong, rồi đem chưng cách thủy khoảng 10-15 phút. Việc tăng nhiệt nhẹ được cho là giúp giảm tính hàn của lá tươi, hạn chế gây lạnh bụng.

Hỗn hợp nên dùng khi còn ấm, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Khi uống, người bệnh nên ngậm trong họng khoảng 30 giây trước khi nuốt để tinh chất có thời gian tác động lên vùng niêm mạc đang viêm.

Bài thuốc này được cho là tương đối lành tính, có thể dùng cho người lớn và trẻ em trên 1 tuổi. Tuy nhiên, với người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang bị tiêu chảy, dân gian khuyên có thể cho thêm một lát gừng tươi khi chưng để dễ uống hơn.

Lưu ý, bài thuốc trên chỉ mang tính hỗ trợ. Nếu ho kéo dài, kèm sốt, khó thở hoặc các triệu chứng nặng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp.