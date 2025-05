Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) là người dùng súng tự chế bắn gục anh N.V.B.T. (33 tuổi) xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.

Anh T. là tài xế lái ô tô và xảy ra va chạm giao thông khiến nữ sinh lớp 9 đi xe đạp điện ở xã Vĩnh Xuân - con gái của ông Phúc tử vong vào ngày 4/9/2024.

Vụ tai nạn làm nữ sinh thiệt mạng

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 11h ngày 4/9/2024, trên tuyến tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Trong kết luận ngày 14/9/2024 của Công an huyện Trà Ôn cho thấy, em N.N.B.Tr (sinh năm 2010 – con gái ông Phúc) chạy xe đạp điện chở theo bạn lưu thông trên tỉnh lộ 901 hướng Vĩnh Xuân đi Hựu Thành thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em T.N.X.N (sinh năm 2010) đang dừng cùng chiều phía trước.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Văn Quynh

Sau khi va chạm xảy ra, em Tr. ngã xuống đường thì xe tải biển số 84C – 102.77 do anh N.V.B.T (33 tuổi) điều khiển hướng ngược lại chèn bánh xe lên người. Vụ tai nạn làm em Tr. tử vong.

Sau điều tra, ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định 760 về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Người cha nhiều lần khiếu nại vụ tai nạn làm con gái tử vong

Ngày 7/1/2025, ông Phúc có đơn khiếu nại yêu cầu hủy quyết định không khởi tố vụ án số 760 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn. Ông Phúc buộc cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn xác minh, điều tra nguyên nhân cái chết và lỗi của các bên trong vụ tai nạn giao thông, tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đến ngày 17/1/2025, VKSND huyện Trà Ôn đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760 nói trên của cơ quan CSĐT Công an huyện.

Ngày 23/1/2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định 73 về việc không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội".

Ngày 7/2/2025, ông Phúc tiếp tục có đơn khiếu nại, nhưng sau đó bị VKSND huyện Trà Ôn bác.

Đến ngày 21/2/2025, ông Phúc tiếp tục có đơn gửi VKSND tỉnh Vĩnh Long khiếu nại về việc cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án.

Trong đơn, ông Phúc trình bày, thứ nhất, cháu T.N.X.N và L.M.N là người đi cùng với con gái mình là bé Tr. thì lúc dựng lại hiện trường xe đạp của nạn nhân bị dời vị trí ra xa hơn so với lề đường bên phải hướng đi của xe đạp; còn xe tải dời ra giữa tim đường.

Thứ hai, sơ đồ hiện trường ngày 4/9/2024 khoảng cách chiều ngang của đuôi xe tải đến cột điện là 4,5-5m; sơ đồ hiện trường ngày 23/9/2024 khoảng cách chiều ngang của đuôi xe tải đến cột điện là khoảng 7- 7,5m nhưng không có tài liệu nào giải thích vấn đề này.

Thứ ba, Cơ quan CSĐT không xác định được tốc độ các xe làm sao có thể bỏ qua giả thiết tài xế T. có điều khiển xe đúng tốc độ quy định hay không.

Thứ tư, biên bản khám phương tiện thể hiện xe tải có vết nứt cản trước nhưng không nêu rõ cơ chế hình thành.

Thứ năm, không thu thập được dữ liệu hình ảnh vị trí xảy ra tai nạn, không có camera hành trình và người chứng kiến cần phải thực nghiệm để chứng minh.

Ông Phúc yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại và hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73, làm rõ nguyên nhân cái chết của con ông, khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông Phúc tử vong. Ảnh: E.X

Viện kiểm sát bác đơn khiếu nại

VKSND tỉnh Vĩnh Long sau khi nguyên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và thẩm tra kết quả giải quyết cho rằng:

Thứ nhất, ông Phúc không cung cấp được tài liệu chứng minh lời trình bày của cháu T.N.X.N và L.M.N là người đi cùng với bé Tr. như nội dung đơn đã nêu. Nhưng theo biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 4/9/2024 và 23/9/202, cơ quan CSĐT Công huyện Trà Ôn đã ghi nhận đầy đủ vị trí các xe, nạn nhân, vết cày để lại tại hiện trường có chứng kiến của nhiều người trong đó có cháu X.N và M.N…

Thứ hai, biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 4/9 và 23/9/2024, không ghi nhận khoảng cách vị trí như ông Phúc đã nêu, do sau khi phát hiện vụ va chạm giao thông xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay. Lúc đó ô tô biển số 61C-567.14 đã di chuyển khỏi hiện trường nên ngày 23/9/2024 Công an huyện lập biên bản khám nghiệm và ghi nhận thêm vị trí xe nói trên đang đậu trước khi xảy ra vụ va chạm giao thông.

Thứ ba, kết thúc thời gian giải quyết nguồn tin nhưng cơ quan CSĐT không thu thập được chứng cứ, tài liệu để xác định được tốc độ của xe 84C-102.77 nên không kết luận là phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ tư, biên bản khám phương tiện xe biển số 84C-102.77 không thể hiện có vết nứt của cản trước.

Thứ năm, vụ va chạm giao thông trên có nhiều người chứng kiến và trong quá trình thụ lý giải quyết nguồn tin cơ quan CSĐT đã ghi lời khai những người chứng kiến, khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết để lại tại hiện trường, khám phương tiện… đủ cơ sở để kết luận nên không nhất thiết cần phải thực nghiệm.

Từ đó, đơn khiếu nại của ông Phúc đều bị VKSND tỉnh Vĩnh Long bác; giữ nguyên quyết định giải quyết của VKSND huyện Trà Ôn đối với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện.