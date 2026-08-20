TS. Hà Thị Thu Trang, Co-Founder Mầm non Unishine

- Thưa bà, bà có quan điểm thế nào về “giáo dục sớm” và giáo dục để trẻ “giỏi sớm”?

Nhiều bậc cha mẹ hiện nay đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Giáo dục sớm là hệ thống cách thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng tới mục tiêu giúp trẻ xây dựng nền tảng tư duy, cảm xúc và kĩ năng. Do đó, cần tạo môi trường cho con khám phá, trải nghiệm và sáng tạo giúp trẻ hình thành khả năng thích nghi với môi trường xung quanh.

Thực tế giáo dục đang đi ngược quy luật phát triển tự nhiên do kỳ vọng “học sớm - giỏi sớm” của cha mẹ. Thay vì được chơi và thử sai thì trẻ lại bị dạy cách làm bài thi. Hệ quả là thành tích thi cử thành hệ quy chiếu đánh giá chất lượng giáo dục.

Unishine biến hành trình học tập của con thành những ký ức rực rỡ

Đề cao đạo đức nhà giáo, UniShine xây dựng môi trường không áp lực để bảo vệ trọn vẹn tuổi thơ của trẻ. Qua tiếng Anh giao tiếp tự nhiên cùng chuỗi môn năng khiếu phong phú, chúng tôi ươm mầm phẩm chất công dân toàn cầu và biến hành trình học tập của con thành những ký ức rực rỡ.

- Theo bà, vì sao phụ huynh am hiểu giáo dục quan tâm đến mô hình giáo dục này?

Nhóm phụ huynh quan tâm và am hiểu về giáo dục thường không dễ bị thuyết phục bởi lời quảng cáo chung chung. Họ có xu hướng tìm hiểu kỹ triết lý giáo dục, năng lực đội ngũ sáng lập và kết quả thực tế trước khi quyết định thay vì chạy theo số đông. Với họ, giá trị giáo dục đích thực nằm ở chất lượng cốt lõi và sự trưởng thành của trẻ, chứ không ở truyền thông rầm rộ.

Tôn trọng sự khác biệt, UniShine để trẻ tự do bứt phá tư duy ngôn ngữ, khoa học, toán học và nghệ thuật theo nhịp độ riêng. Đó là cách chúng tôi giúp con vừa giữ trọn cá tính, vừa tự tin sở hữu tư duy toàn cầu. Trẻ tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình, mỗi ngày một tốt hơn cả về trí tuệ, ngôn ngữ lẫn phẩm chất nhân văn.

Tại Unishine - trẻ tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình

Mô hình giáo dục của Unishine khẳng định sự trung thực của người làm giáo dục; trung thực, đồng điệu với sự phát triển tự nhiên của trẻ; và sự trung thực với xã hội về sự thích nghi của trẻ.

- Trước sự nở rộ của thị trường giáo dục mang tên “chương trình chuẩn quốc tế”, bà nhìn nhận thế nào về danh xưng “Chuẩn Anh” hay “Chuẩn Mỹ”?

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp và tư duy, không phải môn học thuộc lòng. Chúng ta cần hiểu rõ khái niệm “chuẩn quốc tế” vì:

Thứ nhất, chương trình "chuẩn quốc tế" phải có đủ điều kiện vận hành cốt lõi (giáo trình, đội ngũ giáo viên chuẩn, phương pháp tương thích, hệ thống đánh giá, cơ sở vật chất và học liệu riêng). Nếu thiếu, việc gắn mác chỉ còn là lớp vỏ hình thức.

Unishine tiên phong nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhưng mang đậm bản sắc và giá trị truyền thống Việt Nam

Thứ hai, các chương trình giáo dục nước ngoài chính thống luôn gắn với quy định pháp lý riêng: đăng ký pháp nhân, vốn đầu tư, bản quyền chương trình, đối tượng tuyển sinh, cùng sự công nhận và giám sát từ cơ quan quản lý của cả nước sở tại lẫn nước cung cấp chương trình. Do đó, không phải cơ sở giáo dục nào cũng có thể tự nhận đang vận hành một chương trình "chuẩn quốc tế".

Thứ ba, việc sùng bái "chuẩn quốc tế" vô tình phủ nhận giá trị giáo dục và văn hóa Việt Nam. Giáo dục lành mạnh không phải bản sao của nước khác mà là sự phát triển có chọn lọc, tiếp thu tinh hoa quốc tế nhưng vẫn giữ vững bản sắc.

- Theo bà, việc sùng bái “chuẩn quốc tế” có làm lu mờ đi bản sắc văn hoá Việt Nam trong việc giáo dục trẻ hay không?

Với gần 20 năm làm việc trong ngành giáo dục trong và ngoài nước, tôi hiểu việc hội nhập quốc tế là cần thiết nhưng gìn giữ bản sắc văn hóa là nghĩa vụ của người làm giáo dục, là lòng tự hào và tự trọng sâu sắc của một người Việt Nam. Nếu chúng ta làm không đúng sẽ dẫn đến 2 thái cực hoặc là sùng bái “chuẩn quốc tế” hoặc là đóng khung trong tư duy cũ và khước từ đổi mới.

Unishine lồng ghép các hoạt động văn hoá vào hoạt động trải nghiệm của trẻ

Thành tựu lớn nhất của UniShine chính là việc giải quyết hài hòa bài toán này. Chúng tôi lồng ghép các sự kiện, lễ hội truyền thống và ngày kỷ niệm lớn của đất nước xuyên suốt trong năm vào chuỗi hoạt động học tập trải nghiệm cho trẻ. Qua đó, các con không chỉ biết yêu, hiểu và trân trọng giá trị văn hóa - lịch sử dân tộc mà còn mở rộng góc nhìn để đón nhận, tôn trọng sự đa dạng của văn hóa thế giới. Điều này có nghĩa, chúng tôi chọn lọc những tinh hoa giáo dục quốc tế để lồng ghép vào chương trình giáo dục phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội Việt Nam thông qua lăng kính khoa học, đạo đức và trách nhiệm.

UniShine đặt mục tiêu trở thành hệ thống mầm non tiên phong nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhưng mang đậm bản sắc và giá trị truyền thống Việt Nam chính năng lực và lòng tự trọng của đội ngũ làm chuyên môn.

Trúc Đài (thực hiện)