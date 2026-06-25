Bếp đối diện nhà vệ sinh

Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất mà đội ngũ Phong thủy Phùng Gia thường gặp khi khảo sát nhà ở.

Xét về công năng, bếp là nơi chế biến thực phẩm cần sự sạch sẽ và thông thoáng, trong khi nhà vệ sinh lại là khu vực có độ ẩm cao và dễ phát sinh mùi. Khi hai không gian nằm đối diện nhau, trải nghiệm sinh hoạt có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Cây xanh giúp hút ẩm, khử mùi và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Ảnh: Phong thủy Phùng Gia

Chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên giữ nhà vệ sinh khô ráo, đóng cửa khi không sử dụng và lắp quạt hút để hạn chế mùi cũng như độ ẩm lan sang khu vực bếp. Một số loại cây như lưỡi hổ, lan ý hoặc bạc hà cũng có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí.

Dưới góc độ phong thủy, đây là bố cục "Thủy - Hỏa tương xung" khi khu vực thuộc hành Thủy đối diện trực tiếp với khu vực thuộc hành Hỏa. Trong một số trường hợp, các giải pháp như xâu tiền Ngũ Đế hoặc Bảo Bình Thủy có thể được sử dụng để hỗ trợ cân bằng không gian.

Bếp và bồn rửa đặt quá sát nhau

Việc đặt bếp và bồn rửa liền kề thường xuất hiện ở những không gian bếp có diện tích hạn chế. Ban đầu, cách bố trí này tạo cảm giác gọn gàng nhưng sau một thời gian sử dụng lại phát sinh nhiều bất tiện.

Nước từ khu vực sơ chế dễ bắn sang bếp nấu, trong khi người nội trợ thiếu khoảng trống để đặt thực phẩm, gia vị và dụng cụ chế biến. Đây cũng là lỗi xuất hiện khá phổ biến trong nhiều căn hộ và nhà phố hiện nay.

Bếp và bồn rửa đặt sát nhau dễ gây chật chội và bất tiện khi sử dụng. Ảnh: Phong thủy Phùng Gia

Theo ông Phùng Hoài Phương, khoảng cách giữa bếp và bồn rửa nên từ 60cm trở lên để tạo khoảng đệm cho các thao tác nấu nướng. Nếu không thể thay đổi hệ tủ bếp, gia đình vẫn có thể bố trí thêm giá gia vị, khu vực đặt đồ khô hoặc một chậu cây nhỏ ở giữa.

Theo quan niệm phong thủy, trường hợp này còn được gọi là "Hỏa môn đối Thủy khẩu". Việc tạo khoảng đệm không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn góp phần cân bằng giữa yếu tố Thủy và Hỏa trong không gian bếp.

Chi tiết khiến nhiều căn bếp trông thấp và bí hơn thực tế

Dầm bê tông chạy ngang phía trên khu vực nấu nướng là chi tiết thường bị bỏ qua khi thiết kế nhà. Tuy nhiên, ông Phùng Hoài Phương cho biết, đây lại là nguyên nhân khiến nhiều căn bếp tạo cảm giác thấp, nặng nề và kém thông thoáng hơn thực tế.

Đối với những công trình đang hoàn thiện, làm trần thạch cao là giải pháp phổ biến giúp che phần dầm và tạo sự liền mạch cho không gian. Với những ngôi nhà đã hoàn thiện, người sử dụng vẫn có thể cải thiện đáng kể bằng cách tăng cường hệ thống chiếu sáng hoặc sử dụng các gam màu sáng cho phần trần.

Gia chủ có thể cải thiện không gian bằng cách tăng cường ánh sáng tại khu vực bếp. Ảnh: Phong thủy Phùng Gia

Với các chuyên gia phong thủy, bếp là khu vực gắn với nguồn năng lượng sinh hoạt và tài khí của gia đình. Vì vậy, cảm giác bị chèn ép bởi dầm phía trên luôn là yếu tố được lưu ý khi đánh giá tổng thể không gian bếp. Trong một số trường hợp, đá thạch anh cũng được sử dụng như giải pháp hỗ trợ điều hòa trường khí.

Ông Phùng Hoài Phương tư vấn cách bố trí bếp hài hòa giữa công năng và phong thủy. Ảnh: Phong thủy Phùng Gia

Theo ông Phùng Hoài Phương, điều quan trọng không nằm ở việc sửa chữa nhiều hay ít mà là xác định đúng nguyên nhân của vấn đề. Trong nhiều trường hợp, những điều chỉnh phù hợp với hiện trạng đã đủ để cải thiện đáng kể trải nghiệm sinh hoạt.

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(Nguồn: Công ty Cổ phần Phong thủy Phùng Gia)