Bếp được ví như nguồn năng lượng có thể đem lại tài lộc cho gia chủ. Do đó, việc bố trí bếp hợp phong thủy là điều rất được quan tâm.

Dưới đây là 5 nguyên tắc vàng gia chủ cần nắm vững để gian bếp luôn rước tài lộc, may mắn.

Vị trí đặt bếp

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là đặt bếp theo thế "tọa hung hướng cát", nghĩa là bếp quay lưng vào hướng xấu nhưng mặt bếp hướng ra cung tốt. Cách bố trí này được cho là có thể trấn áp luồng khí hung và đón nhận khí lành, giúp tài lộc của gia chủ luôn hưng vượng.

Gian bếp là nơi giữ lửa hạnh phúc và nuôi dưỡng tài lộc cho cả gia đình. Ảnh: Baidu

Bên cạnh đó, vị trí đặt bếp cũng rất quan trọng. Không nên đặt bếp giữa nhà bởi đây là vị trí trung tâm cần sự yên tĩnh, ổn định của các dòng khí.

Tuyệt đối tránh đặt bếp đối diện cửa chính vì sẽ khiến tài lộc bị thất thoát, cũng không nên đặt bếp dưới xà ngang vì gây áp lực, đè nén vận may của gia đình.

Nhà bếp cần được bố trí ở vị trí kín đáo, tránh các hướng gió thốc để đảm bảo yếu tố "tàng phong tụ khí" (có nghĩa là che chắn gió và tích tụ năng lượng tốt).

Hướng bếp hợp lý

Hướng bếp lý tưởng nhất theo phong thủy là Đông và Đông Nam, hai hướng thuộc hành Mộc. Mộc có vai trò trung hòa mối quan hệ giữa Hỏa và Thủy, giúp không gian bếp cân bằng hơn về phong thủy.

Ngược lại, gia chủ nên tránh đặt hướng bếp ở phía Nam thuộc hành Hỏa vì “Hỏa vượng” có thể tạo cảm giác nóng bức, mất cân bằng năng lượng và theo quan niệm phong thủy có thể ảnh hưởng đến tài khí của gia đình.

Ngoài ra, cần tránh đặt bếp đối diện nhà vệ sinh, bởi đây là không gian nấu nướng cần sạch sẽ, thơm tho.

Bếp cũng không nên đặt đối diện phòng ngủ vì đó là nơi nấu nướng sinh nhiều nhiệt, mùi thức ăn và khói dầu mỡ.

Cân bằng ngũ hành

Gian bếp là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố ngũ hành: Hỏa (bếp nấu), Thủy (chậu rửa), Mộc (tủ bếp), Kim (đồ dùng nhà bếp) và Thổ (mặt bàn). Để đạt được sự cân bằng phong thủy, gia chủ cần đặc biệt lưu ý bố trí các yếu tố Thủy và Hỏa.

Bếp nấu mang Hỏa khí và vòi nước mang Thủy khí vốn xung khắc với nhau. Do đó, không nên đặt bếp nấu quá gần chậu rửa hoặc tủ lạnh.

Cũng cần tuyệt đối tránh thế bếp bị kẹt giữa hai yếu tố thủy như vòi nước, tủ lạnh, máy giặt hay bồn rửa bát.

Khoảng cách hợp lý giữa bếp nấu và bồn rửa ít nhất là 60cm. Tủ lạnh cũng không nên đặt đối diện bếp nấu vì tủ lạnh đại diện cho sự cất giữ, duy trì sự sống mà theo quan niệm phong thủy, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định về tài chính và sức khỏe của gia đình.

Không gian sạch và đủ sáng

Một gian bếp sạch sẽ, gọn gàng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giúp duy trì năng lượng tích cực trong không gian sống.

Bố trí bếp hợp phong thủy với không gian sạch sẽ, ngăn nắp và ánh sáng tự nhiên giúp đón vượng khí, giữ gìn sự sung túc. Ảnh: Baidu

Bếp bừa bộn có thể cản trở dòng chảy năng lượng và gây ra những tác động tiêu cực đến tài lộc. Dao, thớt nên được cất gọn ở vị trí an toàn, tránh để rơi rớt gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Ánh sáng và thông gió cũng là yếu tố không thể thiếu trong một căn bếp hợp phong thủy. Gian bếp cần được thiết kế để đón ánh sáng tự nhiên tối đa giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực.

Nếu không có đủ ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng đèn chiếu sáng với màu sắc ấm áp. Hệ thống thông gió cần được đảm bảo để loại bỏ mùi thức ăn và giữ không khí trong lành. Bếp quá kín sẽ lưu giữ mùi khó chịu, nhưng quá mở lại không giữ được tài lộc.

Màu sắc hài hòa

Màu sắc không chỉ tạo nên vẻ thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình. Vì nhà bếp mang tính Hỏa, màu sơn thuộc hành Mộc như xanh lá cây, xanh rêu sẽ là lựa chọn phù hợp nhất (Mộc sinh Hỏa).

Gam màu này giúp không gian bếp trở nên mát mẻ, tạo cảm giác thư giãn và thúc đẩy tương sinh cho căn bếp.

Ngoài màu xanh lá, tông màu trắng cũng là gam màu được ưa chuộng vì mang lại sự sang trọng, kích thích các giác quan và dễ dàng phù hợp với mọi không gian.

Màu nâu - gam trung tính thể hiện sự bền vững, ổn định cũng là một lựa chọn tốt. Gia chủ nên hạn chế sử dụng quá nhiều màu đỏ tượng trưng cho Hỏa hoặc màu xanh nước biển tượng trưng cho Thủy trong gian bếp.

Sự kết hợp quá nhiều hai màu này dễ dẫn đến không gian không hài hòa và gây cảm giác bực bội cho gia chủ.