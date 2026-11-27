Tại Hotel Indigo Saigon The City, câu chuyện khu phố Ba Son không chỉ được kể qua kiến trúc và thiết kế, mà còn hiện diện trong cách nhân viên đón khách, trong hương vị của nhà hàng và những hoạt động truyền thông sáng tạo.

Câu chuyện kể bởi đại diện của 4 bộ phận của khách sạn - 4 góc nhìn, cùng góp phần đưa bản sắc địa phương vào trải nghiệm lưu trú. Những câu chuyện ấy được nối tiếp bằng sự quan sát, sáng tạo và lòng hiếu khách trong từng khoảnh khắc

Từ một lời chào đến hành trình khám phá thành phố

Đội ngũ Tiền Sảnh là những người đầu tiên giới thiệu Hotel Indigo Saigon The City và câu chuyện Sài Gòn đến du khách. Lời chào “Xin chào, welcome to the neighbourhood”, ly nước sâm dành cho khách khi nhận phòng hay chiếc xe đạp chở hành lý gợi hình ảnh người lao động trên phố đều mang dấu ấn của khu phố Ba Son.

Để những câu chuyện ấy được truyền tải chân thực, anh Trần Mạnh Khang, Trưởng bộ phận Tiền Sảnh, khuyến khích nhân viên khám phá khu vực quanh khách sạn, tìm hiểu lịch sử xưởng đóng tàu Ba Son và nhịp sống địa phương. Trải nghiệm thực tế giúp nhân viên chia sẻ với khách một cách tự nhiên.

Anh Trần Mạnh Khang - Trưởng bộ phận Tiền sảnh luôn muốn khách cảm nhận được Sài Gòn qua những con người họ gặp trên hành trình

Dựa trên sở thích và nhu cầu cá nhân, nhân viên giới thiệu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hay những góc phố ít người biết. Sự quan tâm còn thể hiện qua lời nhắc khi trời mưa hay nước uống giúp khách thích nghi với khí hậu Sài Gòn.

Dấu ấn hiếu khách còn nằm trong những cử chỉ chu đáo: chiếc bánh sinh nhật bất ngờ, sự hỗ trợ hành lý hay lời tiễn khách ra xe sau khi trả phòng. “Tôi không chỉ muốn khách đến để trải nghiệm Sài Gòn, mà còn muốn họ thực sự cảm nhận được Sài Gòn qua những con người họ gặp trên hành trình.” Đó là cách đội ngũ giúp khách lưu giữ cảm xúc về con người Sài Gòn.

Một trải nghiệm được tạo nên từ nhiều giác quan

Ẩm thực tiếp nối câu chuyện khu phố bằng hương vị. Anh Nguyễn Thái Hoà, Trưởng bộ phận Ẩm thực, xây dựng trải nghiệm tại The Shipyard và The Shipyard Upper Deck từ cảm hứng Ba Son, dòng sông và nhịp sống Sài Gòn.

Anh Nguyễn Thái Hoà, trưởng bộ phận ẩm thực mang đến những trải nghiệm cho khách với những món ăn ngon

Với anh Hoà, sáng tạo không nhất thiết là tạo ra món hoàn toàn mới. Đó có thể là những hương vị thân thuộc được làm mới qua cách kết hợp nguyên liệu hoặc trình bày. Khách quốc tế có dịp khám phá ẩm thực Việt, trong khi người địa phương nhận ra món quen dưới góc nhìn khác. Món ăn vẫn cần ngon và dễ tiếp cận.

Bữa sáng hướng đến sự thoải mái, thuận tiện. Happy Hours mang không khí thư giãn, kết nối và trà chiều dành cho những khoảng thời gian chậm lại. Để mỗi hoạt động giữ được chất lượng, bếp, quầy bar và đội ngũ phục vụ cần phối hợp nhịp nhàng, từ hương vị, cách trình bày đến tốc độ phục vụ.

Anh Nguyễn Thái Hoà và đội ngũ ẩm thực của Hotel Indigo Saigon The City luôn ghi nhớ sở thích và chủ động tạo ra những chăm sóc đặc biệt cho khách

Bữa sáng khiến anh Hoà tự hào bởi đội ngũ đáp ứng nhiều nhu cầu: người cần dùng bữa nhanh trước giờ làm, gia đình muốn thong thả tận hưởng kỳ nghỉ hay thực khách muốn thử hương vị địa phương. Ghi nhớ sở thích và chủ động hỏi về yêu cầu ăn uống giúp sự chăm sóc trở nên riêng biệt.

Niềm tự hào không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở sự chăm chút biến mỗi bữa ăn thành kết nối và khiến khách muốn quay lại và trở thành ký ức đẹp sau chuyến đi.

Văn hóa không thể chỉ nằm trong tài liệu

Storytelling tại Hotel Indigo Saigon The City không chỉ dành cho người giao tiếp xuất sắc. Anh Nguyễn Hậu Cần, Trưởng bộ phận Nhân sự, cho rằng khả năng kể chuyện bắt đầu từ vốn sống, sự quan sát và trải nghiệm cá nhân. Chất liệu có thể đến từ góc phố nhân viên đi qua, món ăn yêu thích, chi tiết thiết kế khách sạn hay cuộc trò chuyện với du khách. Câu chuyện có giá trị khi người kể nhận ra ý nghĩa trong những điều bình dị.

Anh Nguyễn Hậu Cần, Trưởng bộ phận Nhân sự chú trọng nuôi dưỡng khả năng kể chuyện từ vốn sống, sự quan sát và trải nghiệm của mỗi nhân viên.

Tinh thần thương hiệu thể hiện qua ba giá trị Be Original, Be Curious và Be Vibrant. Be Original đề cao sự chân thực, cá tính riêng. Be Curious khuyến khích khám phá khu phố, văn hóa và điều mới mẻ. Be Vibrant lan tỏa năng lượng tích cực trong công việc và giao tiếp với khách. Bên cạnh chuyên môn, khách sạn chú trọng khả năng quan sát, vốn sống, sự chủ động và cách ứng viên kết nối với môi trường.

IHG University và chương trình True Hospitality tiếp tục phát triển những năng lực ấy. Các bài tập khuyến khích nhân viên chọn một vật dụng, góc trang trí hoặc chi tiết trong khách sạn để kể lại bằng góc nhìn riêng, thay vì phụ thuộc khuôn mẫu.

Chương trình Five Senses tiếp cận trải nghiệm khách hàng qua năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nội dung được điều chỉnh theo đặc thù từng bộ phận; Departmental Trainers đưa kiến thức vào công việc, giúp tinh thần thương hiệu hiện diện trong tương tác hằng ngày.

Đội ngũ Hotel Indigo Saigon The City được khuyến khích phát triển tinh thần Storytellers, cùng lan tỏa bản sắc thương hiệu qua những trải nghiệm và câu chuyện đời thường

Văn hóa nội bộ được vun đắp qua Recharge Your Energy, Employee Week, Global Employee Appreciation Week, Quarterly Town Hall và các buổi outing. Vitamin A với nước ép cà rốt hay Vitamin C với nước cam thể hiện sự quan tâm đến nhân viên bằng những điều gần gũi.

Colleague Feedback đạt 100/100 trong kỳ khảo sát, dẫn đầu trong hơn 20 khách sạn tại Việt Nam. Cơ hội thăng tiến nội bộ, đào tạo nhân viên tiềm năng và hợp tác với các trường đại học để tiếp nhận thực tập sinh tiếp tục mở rộng lộ trình phát triển. Văn hóa kể chuyện nuôi dưỡng những con người hiểu nơi làm việc và lan tỏa bản sắc bằng trải nghiệm của mình.

Từ câu chuyện địa phương đến dấu ấn thương hiệu

Khi Hotel Indigo Saigon The City ra mắt tại Việt Nam, chị Vy Đoàn, Trưởng phòng Tiếp Thị & Truyền thông, đối diện một bài toán: làm thế nào để thể hiện tinh thần của thương hiệu quốc tế qua những nét đặc trưng của Sài Gòn?

Hotel Indigo có hệ thống nhận diện và định hướng toàn cầu, nhưng mỗi khách sạn đều được định hình từ bản sắc nơi mình hiện diện. Tại Ba Son, lịch sử, văn hóa và nhịp sống thành phố trở thành nguồn cảm hứng để chị Vy Đoàn cùng đội ngũ phát triển nội dung, hình ảnh và các hoạt động dành cho khách.

Chị Vy Đoàn - Trưởng phòng Tiếp Thị & Truyền thông luôn cùng đội ngũ tìm kiếm những chất liệu văn hóa địa phương để kể câu chuyện thương hiệu.

Một chiến dịch hiệu quả không chỉ cần thu hút sự chú ý, mà còn phải làm nổi bật nét riêng của khách sạn và phản ánh đúng tinh thần thương hiệu. The Scent of Hẻm, workshop nước hoa tổ chức nhân dịp kỷ niệm một năm hoạt động, là ví dụ tiêu biểu. Lấy cảm hứng từ những con hẻm Sài Gòn, chương trình đưa khách khám phá thành phố qua mùi hương, mở ra một góc nhìn khác về văn hóa địa phương vốn thường được tái hiện bằng hình ảnh hoặc âm thanh. Những tầng hương trở thành chất liệu gợi nhớ, khơi dậy cảm nhận riêng của mỗi người về thành phố.

Để thông điệp truyền thông luôn có sự tương đồng với thực tế, chị Vy Đoàn đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong khách sạn. Từ khâu đón tiếp, phục vụ ẩm thực đến chăm sóc khách hàng và phát triển nhân sự, mỗi hoạt động đều mang những chi tiết có thể khai thác thành nội dung. Điều cốt yếu là hình ảnh bên ngoài phải phản ánh đúng chất lượng phục vụ và những gì du khách thực sự cảm nhận.

Chị Vy Đoàn cùng khách tham dự workshop Sip & Art - hoạt động trải nghiệm diễn ra mỗi tháng, lấy cảm hứng từ những câu chuyện của Sài Gòn.

Cà-Moon, bộ sưu tập bánh trung thu đầu tiên của khách sạn, cũng cho thấy cách đưa chất liệu văn hóa vào sáng tạo thương hiệu. Lấy cảm hứng từ chiếc cà mên quen thuộc trong đời sống Việt Nam, thiết kế được phát triển thành hộp quà hiện đại với màu sắc tươi mới. Một vật dụng bình dị được nhìn nhận dưới góc độ thẩm mỹ đương đại, vừa tạo dấu ấn nhận diện vừa gợi nhắc những nét thân thuộc của văn hóa Việt.

Bộ sưu tập thu hút sự chú ý của truyền thông với 18 bài viết và tiếp tục được nhắc đến trong năm tiếp theo. Kết quả này cho thấy một ý tưởng có nền tảng văn hóa rõ ràng không chỉ tạo sức hút ở thời điểm ra mắt, mà còn có khả năng duy trì giá trị qua thời gian.

Trong định hướng sắp tới, khách sạn tiếp tục tìm kiếm những lát cắt khác của Sài Gòn, đặc biệt là các chi tiết quen thuộc nhưng chưa được khai thác nhiều. Từ những con hẻm, nhịp sống khu phố đến dấu tích lịch sử, mỗi chất liệu đều có thể mở ra một hướng sáng tạo mới. Sự tò mò, khả năng quan sát và cách lựa chọn góc tiếp cận sẽ quyết định cách những nét riêng của thành phố được kể lại qua dấu ấn Hotel Indigo Saigon The City.

Những câu chuyện được tiếp nối

Bản sắc Hotel Indigo Saigon The City không nằm ở một yếu tố riêng lẻ, mà được tạo nên từ sự am hiểu địa phương và dấu ấn của những con người đứng sau mỗi trải nghiệm. Chính họ mang tinh thần Sài Gòn vào từng hoạt động, từ những cuộc gặp gỡ thường ngày đến các sáng tạo dành cho du khách.

Đội ngũ quản lý Hotel Indigo Saigon The City - những người cùng góp phần kể câu chuyện về Ba Son và Sài Gòn, đưa bản sắc địa phương vào từng trải nghiệm lưu trú

Sài Gòn luôn chuyển động, mang theo những câu chuyện mới. Và tại Hotel Indigo Saigon The City, hành trình khám phá thành phố vẫn được viết tiếp bởi chính những con người đang làm việc, sáng tạo và mang đến dấu ấn riêng cho mỗi kỳ lưu trú.

Trang Đào