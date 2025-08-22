Hành trình từ nhận thức đến hành động

Lễ trao giải và hướng dẫn chuyên môn cho 6 dự án được nhận tài trợ để triển khai

Khởi động từ tháng 8/2024 tại các địa bàn dự án của GNI, dự án “Những người tạo thay đổi” được triển khai dưới hình thức một cuộc thi ý tưởng và hành động xã hội, với tổng ngân sách hơn 900 triệu đồng. Dự án kêu gọi sự tham gia trực tiếp của cộng đồng nhằm nhận diện các vấn đề xã hội nổi cộm tại địa phương, từ đó đề xuất và triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực.

“Điểm khác biệt của dự án chính là tính chủ động và sự tham gia tích cực của người dân. Từ xác định vấn đề, xây dựng ý tưởng đến thực hiện dự án, người dân đóng vai trò trung tâm. Họ không chỉ là người hưởng lợi mà là tác nhân tạo ra thay đổi. Hơn 6.000 người dân đã trực tiếp hưởng lợi từ các sáng kiến cộng đồng, hàng chục ngàn người khác được lan tỏa giá trị thông qua tác động gián tiếp”, đại diện Tổ chức GNI chia sẻ.

6 sáng kiến - 6 điểm chạm để thay đổi bền vững

6 dự án được triển khai thực tế tại các địa bàn dự án

Tại tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), dự án “Năng lượng xanh từ chăn nuôi” ở xã Bằng Lang (nay thuộc xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang) đã hỗ trợ 7 hộ gia đình lắp đặt hệ thống biogas, không chỉ giúp xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả, giảm mùi hôi, mầm bệnh mà còn góp phần cung cấp năng lượng sạch trong sinh hoạt.

Tại tỉnh Tuyên Quang, dự án “Sân chơi cộng đồng” tại xã Sơn Nam (nay thuộc xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang) đã tạo không gian vận động an toàn cho trẻ em, đồng thời nâng cao tinh thần gắn kết trong cộng đồng.

Tại tỉnh Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), có 3 dự án được triển khai:

“Thắp sáng đường hoa” ở xã Bao La, huyện Mai Châu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã triển khai lắp đặt 35 bộ đèn năng lượng mặt trời giúp thắp sáng các con đường trong xóm; xây dựng 12 điểm thu gom rác góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng 200 cây hoa các loại tạo cảnh quan tươi đẹp và xây dựng lò đốt rác tại chỗ, hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường sống. Đây cũng là dự án giành giải Nhất cuộc thi “Những người tạo thay đổi”.

“Đường điện thắp sáng đường quê” ở xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (nay thuộc xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho tuyến đường dài hơn 2km, cải thiện hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Nước sạch cho nhà văn hóa” tại 3 nhà văn hóa xóm thuộc xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình (nay thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) đã giúp giải quyết vấn đề thiếu nước tại các nhà văn hoá xóm và nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nguồn nước tiết kiệm thông qua các hoạt động truyền thông.

Dự án “Nước sạch cho nhà văn hóa” tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ

Tại Thanh Hóa, dự án “Xử lý nước thải và vệ sinh môi trường” tại xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc (nay thuộc xã Tây Đô) đã xây dựng tuyến mương tiêu nước thải quanh khu dân cư; truyền thông về vệ sinh môi trường, cải thiện môi trường sống.

Theo kết quả khảo sát, 92,4 % người dân tham gia chia sẻ rằng họ đã trực tiếp đóng góp vào các hoạt động dự án; 84,9% hiểu rõ vấn đề cộng đồng; và 99% người dân tham gia khảo sát trả lời đã có sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của bản thân.

Lễ tổng kết dự án “Những người tạo thay đổi”

“Những người tạo thay đổi” không dừng lại ở những hỗ trợ vật chất mà để lại nhiều giá trị bền vững về mặt xã hội: cộng đồng được nâng cao năng lực và sự đồng tâm, hiệp lực kết nối chặt chẽ để giải quyết vấn đề chung. Với những thành công đã đạt được, dự án được xem như là một sáng kiến trong việc phát huy nội lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới và phát triển xã hội toàn diện.

Minh Hòa