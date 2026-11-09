Với Beck team, một pha bỏ lỡ hay phản ứng hài hước của đồng đội cũng đáng được lưu giữ như bàn thắng đẹp. Cách kể chuyện gần gũi giúp đội bóng lan tỏa niềm vui sân cỏ và tinh thần gắn kết.

Được thành lập năm 2016, Beck team từng bước phát triển từ một nhóm bạn chơi bóng đá thành tập thể thi đấu thường xuyên, thu hút sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện fanpage facebook của Beck team có hơn 145.000 người theo dõi, trong khi kênh tiktok thu hút hơn 180.000 người theo dõi. Đáng chú ý, tài khoản Instagram của đội đạt 30.000 lượt theo dõi ngay trong tháng đầu tiên ra mắt.

Các thành viên Beck team trên sân cỏ.

Khởi nguồn từ niềm đam mê sân cỏ

Sức hấp dẫn của bóng đá không chỉ nằm ở sân vận động lớn hay giải đấu chuyên nghiệp, mà còn hiện diện trong những trận đấu rất bình thường sau giờ làm việc.

Theo chia sẻ của Beck team, mục đích ban đầu của đội là tạo sân chơi để các thành viên có thể chơi bóng thường xuyên, tận hưởng niềm vui và thỏa mãn niềm đam mê sân cỏ. Theo thời gian, các thành viên dần trở nên gắn bó, tạo thành một tập thể lớn mạnh, có tổ chức kỷ luật và thi đấu đều đặn tại các giải phong trào.

Mỗi thành viên Beck team đều có công việc, trách nhiệm và những mối bận tâm riêng trong cuộc sống. Họ đến với bóng đá từ niềm đam mê, thay vì đặt mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vì thế, việc duy trì thói quen ra sân không đơn thuần xuất phát từ tình yêu dành cho môn thể thao vua mà còn từ sự gắn bó với tập thể.

Tinh thần đồng đội là một trong những yếu tố giúp Beck team duy trì sự gắn bó qua nhiều năm.

Sự gắn kết ấy còn được thể hiện trong cách Beck team lựa chọn thành viên. Bên cạnh năng lực chuyên môn, đội chú trọng thái độ, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết gắn bó lâu dài. Tùy theo tương quan lực lượng và tính chất từng trận đấu, đội chủ động sắp xếp để các thành viên có cơ hội ra sân. Dù thời lượng thi đấu khác nhau, mỗi người đều hiểu vai trò của mình và cùng hướng đến mục tiêu chung.

Chiến thắng không phải mục tiêu duy nhất

Các thành viên Beck team luôn nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Dù thắng hay thua, họ vẫn luôn đồng sức đồng lòng. Với Beck team, chiến thắng không phải là đích đến cuối cùng, điều quan trọng chính là hành trình gắn kết đầy cảm xúc mà bóng đá mang đến cho họ.

Ngay trong các trận thua, vẫn luôn có những pha phối hợp đẹp mắt, những tình huống bất ngờ hay khoảnh khắc hài hước khiến mọi người nhớ mãi.

Có thể khi trận đấu diễn ra, những sai lầm hay bàn thắng bị bỏ lỡ mang lại nhiều tiếc nuối; nhưng khi các thành viên cùng nhìn lại, đó lại là những kỷ niệm khó quên. Sau cùng thì tỷ số không quan trọng bằng những pha bóng ấn tượng hay câu nói, phản ứng thú vị của đồng đội.

Đó cũng là chất liệu để Beck team xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Thay vì chỉ ghi lại những bàn thắng đẹp mắt hay khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng, đội lựa chọn kể câu chuyện bóng đá một cách gần gũi, chân thực hơn, từ những pha bóng xử lý vụng về, tình huống bỏ lỡ khó tin và phản ứng hài hước trên sân.

Beck team tham gia tranh tài tại giải đấu Nations Cup ở Hải Phòng.

Thông qua cách kể chuyện, nhịp dựng và cảm xúc trong từng video, Beck team muốn cho thấy bóng đá phong trào có nhiều sắc thái: niềm vui khi ghi bàn, sự hồi hộp trong những phút cuối, nỗi tiếc nuối sau pha bỏ lỡ hay tiếng cười giữa các thành viên. Tuy vậy, yếu tố giải trí không làm mất đi sự tôn trọng dành cho đồng đội và đối thủ, không biến sai lầm của cá nhân thành lý do để công kích, chế giễu.

Qua những video được chia sẻ, Beck team cho thấy phía sau mỗi trận đấu là nhiều giá trị vượt ra ngoài kết quả trên bảng tỷ số. Đó là tình bạn được vun đắp qua những buổi tập, sự thấu hiểu hình thành sau mỗi lần phối hợp và những kỷ niệm chung tích lũy theo năm tháng.

Bích Đào