Thêm nhiều CLB tại Cần Thơ được triển khai chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi do UEFA/ AFC hỗ trợ VFF thực hiện.

Vừa qua, cựu Quả bóng vàng nữ Việt Nam Đỗ Ngọc Châm trực tiếp có mặt tại Cần Thơ cùng các thành viên VFF, LĐBĐ Cần Thơ triển khai chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves do UEFA/AFC hỗ trợ.

Các nữ cầu thủ nhí tập luyện trong chương trình "Những bước chân nhiệm màu" tại Cần Thơ

Theo ông Lưu Quang Điện Biên, Trưởng phòng BĐPT, ĐT và TCTV VFF, phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ là một trong những định hướng được VFF quan tâm. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc tạo cơ hội cho các em gái tiếp cận với bóng đá, công tác đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên và triển khai chương trình huấn luyện tại trường học, CLB và cộng đồng địa phương có vai trò quan trọng, qua đó xây dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam.

Tại Cần Thơ, VFF đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, như tặng các trang thiết bị chuyên môn gồm bóng thi đấu, mắc cơ, quần áo tập luyện... nhằm hỗ trợ các em học sinh tham gia tập luyện trong môi trường phù hợp. Đặc biệt, các nữ cầu thủ nhí còn nhận nhiều phần quà lưu niệm như bóng, móc khóa, bút in logo và sổ tay “Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu”. Cuốn sổ tay là tài liệu hỗ trợ các hướng dẫn viên, huấn luyện viên trong quá trình tổ chức và hướng dẫn các hoạt động bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6 đến 9 tuổi.

VFF đang triển khai nhiều chương trình giúp phát triển bền vững đối với bóng đá nữ

Được biết, VFF dự kiến nhân rộng mô hình tại nhiều địa phương trên cả nước thông qua việc tăng cường hợp tác với UEFA, FIFA và AFC, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam ngay từ lứa tuổi nhỏ.