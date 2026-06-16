Họ đều là những nhà giám tuyển, nhà sản xuất, nhà sáng lập liên hoan phim, giám đốc nghệ thuật giàu kinh nghiệm, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động trọng tâm dành cho thế hệ làm phim mới của khu vực. Sau dấu ấn từ mùa đầu tiên, chương trình năm nay trở lại với 2 hạng mục gồm Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects), hướng tới việc hỗ trợ các nhà làm phim phát triển ý tưởng, hoàn thiện dự án và mở rộng cơ hội kết nối với mạng lưới điện ảnh quốc tế.

Đảm nhiệm vai trò đánh giá độc lập các bài thuyết trình nhằm tìm ra những dự án xuất sắc nhất là hội đồng giám khảo gồm các nhà quản lý liên hoan phim, nhà sản xuất, nhà phát hành và chuyên gia điện ảnh quốc tế giàu kinh nghiệm. Điều đáng chú ý, họ không chỉ là những người đưa ra đánh giá chuyên môn mà còn là những nhân vật đã nhiều năm tham gia phát hiện, nâng đỡ và đồng hành cùng các tài năng điện ảnh ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau.

Thông qua kinh nghiệm làm việc tại các liên hoan phim, chợ dự án, quỹ điện ảnh và các hãng phim quốc tế, họ mang đến cho DANAFF Talents 2026 những góc nhìn đa chiều về sáng tạo, sản xuất, phát hành và chiến lược phát triển dự án trong bối cảnh điện ảnh toàn cầu.

Giám khảo Dự án phim Nghệ thuật châu Á: Những gương mặt kết nối tiếng nói điện ảnh mới với quốc tế

Julien Rejl

Trong số đó, Julien Rejl là một trong những nhà giám tuyển điện ảnh có ảnh hưởng của châu Âu đương đại. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Nghệ thuật của Directors' Fortnight thuộc Liên hoan phim Cannes vào năm 2022, ông từng phụ trách phân phối, thu mua bản quyền và kinh doanh quốc tế tại Capricci, hợp tác với nhiều đạo diễn tên tuổi như Hong Sangsoo, Wang Bing, Tsai Ming-liang, Albert Serra hay Abel Ferrara.

Đồng thời, ông cũng góp phần đưa nhiều tác phẩm đầu tay như Kaili Blues, The Swarm, Bruno Reidal hay Just Don’t Think I’ll Scream đến với khán giả quốc tế. Kinh nghiệm phát hiện những tiếng nói điện ảnh mới cùng quá trình làm việc lâu năm trong lĩnh vực giám tuyển, phê bình và bảo tồn điện ảnh mang đến cho ông góc nhìn sắc bén về bản sắc nghệ thuật và tiềm năng phát triển của một dự án.

Với điện ảnh Việt Nam, Directors' Fortnight từng lựa chọn Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân trước khi bộ phim giành giải Caméra d'Or tại Cannes 2023. Trước đó là phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng của chính đạo diễn này, và cùng năm 2023 là Một lần dang dở của đạo diễn Nguyễn Trung Nghĩa. Những dấu ấn đó cho thấy vai trò của Directors' Fortnight như một bệ phóng dành cho các tài năng điện ảnh mới trên thế giới.

Nếu Julien Rejl đại diện cho thế giới về liên hoan phim và tuyển chọn tác phẩm, thì Jacob Wong là gương mặt gắn liền với hành trình phát triển của nhiều dự án điện ảnh châu Á. Với vai trò Giám đốc HKIFF Industry và Đại diện Berlinale phụ trách điện ảnh Hoa ngữ từ năm 2001 đến nay, ông trực tiếp điều hành Chợ dự án phim Hồng Kông – Châu Á (Hong Kong-Asia Film Financing Forum - HAF), HAF Film Lab cùng nhiều chương trình hỗ trợ phát triển tài năng.

Trong nhiều thập kỷ, Jacob Wong đã đồng hành cùng các nhà làm phim độc lập từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tìm kiếm nguồn vốn đến phát hành quốc tế, trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong hệ sinh thái phát triển dự án điện ảnh châu Á. Đáng chú ý, HAF cũng là một trong những bệ phóng quốc tế đầu tiên nâng đỡ nhiều dự án Việt Nam như Cha và con và... (Phan Đăng Di), Mưa trên cánh bướm (Dương Diệu Linh) hay Bên trong vỏ kén vàng (Phạm Thiên Ân), trước khi các tác phẩm này ghi dấu ấn tại các liên hoan phim lớn trên thế giới.

Bổ sung góc nhìn từ lĩnh vực sản xuất là Oh Jung Wan, nhà sáng lập Bom Film Productions và là một trong những nhà sản xuất uy tín của điện ảnh Hàn Quốc. Sự nghiệp của bà gắn liền với nhiều tác phẩm nổi bật như A Tale of Two Sisters, Untold Scandal, A Bittersweet Life, You Are My Sunshine, Night and Day, A Man and a Woman hay gần đây nhất là Wonderland.

Không chỉ đứng sau những bộ phim thành công cả về nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé, Oh Jung Wan còn là người tiên phong trong các dự án hợp tác điện ảnh xuyên quốc gia giữa Hàn Quốc với các nền điện ảnh khác trong khu vực, mang đến những kinh nghiệm thực tiễn về sản xuất và phát triển dự án trong môi trường điện ảnh cạnh tranh quốc tế.

Hoàn thiện bức tranh đa dạng của hội đồng là Yuni Hadi, nhà chiến lược văn hóa và nhà sản xuất phim đến từ Singapore. Từng lãnh đạo nhiều tổ chức nghệ thuật và điện ảnh uy tín như Liên hoan phim quốc tế Singapore SGIFF, chương trình Objectifs hay ArtsEquator, bà hiện tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các tài năng mới thông qua những chương trình như Asian Film Pitch Project.

Dấu ấn của Yuni Hadi còn được ghi nhận qua vai trò nhà sản xuất của Ilo Ilo – tác phẩm giành giải Caméra d'Or tại Cannes 2013 – và nhà sản xuất điều hành của Ah Girl. Kinh nghiệm kết hợp giữa quản lý văn hóa, phát triển tài năng và sản xuất phim giúp bà mang đến góc nhìn toàn diện về hành trình đưa một dự án từ ý tưởng đến với khán giả quốc tế.

Giám khảo Hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại: Những “kiến trúc sư” của thị trường điện ảnh châu Á

Nhà sản xuất Lorna Tee.

Nổi bật trong số đó là Lorna Tee, nhà sản xuất hoạt động giữa châu Á và châu Âu, hiện là Cố vấn quốc tế của Barunson E&A, công ty sản xuất, phát hành phim quốc tế nổi tiếng có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc; Tổng thư ký Mạng lưới Liên minh Điện ảnh Châu Á (AFAN). Trong nhiều năm, bà từng giữ các vị trí quan trọng tại Berlinale, CinemAsia, IFFAM, Variety cùng nhiều tổ chức điện ảnh quốc tế khác.

Sự nghiệp sản xuất của Lorna Tee gắn liền với các tác phẩm như Crazy Stone, Come Rain, Come Shine, Postcards from the Zoo, Mrs K, Diamonds in the Sand hay loạt phim Folklore của HBO. Với mạng lưới hợp tác rộng khắp cùng kinh nghiệm phát triển dự án quốc tế, bà được xem là cầu nối quan trọng giữa các tài năng điện ảnh châu Á với thị trường toàn cầu.

Cùng tham gia hội đồng là Jimmy Yang, nhà sản xuất kiêm nhà phát hành với hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bản quyền và phát hành phim. Ông từng góp phần đưa nhiều tác phẩm nổi tiếng như Slumdog Millionaire, The Revenant, La La Land, Green Book, Parasite, Bad Genius hay Les Choristes đến với khán giả tại nhiều quốc gia.

Trong khi đó, Miqi Huang – Phó Chủ tịch phụ trách Sản xuất Bản địa khu vực điện ảnh Hoa ngữ và Đông Nam Á của Sony Pictures International Productions – là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau chiến lược phát triển phim ngôn ngữ bản địa của Sony tại châu Á.

Bà góp phần vào thành công của The Bravest, Monster Run, Wish Dragon, đồng thời trực tiếp dẫn dắt hoạt động phát hành quốc tế cho YOLO và Legends of the Condor Heroes: The Gallants, mang đến góc nhìn sâu sắc về khả năng tiếp cận thị trường và mở rộng quy mô của các dự án điện ảnh.

Đại diện cho làn sóng đổi mới của điện ảnh Đông Nam Á là Linda Gozali. Giám đốc JAFF Market và đồng sáng lập MAGMA Entertainment. Bà đứng sau nhiều tác phẩm thành công như The Heartbreak Club, Qodrat, Qodrat 2 và mới đây là Badut Gendong, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng JAFF Market trở thành chợ phim hàng đầu Indonesia.

Từ sản xuất phim, phát triển IP đến kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế, Linda Gozali là một trong những nhân vật góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Indonesia trên trường quốc tế. Sự hiện diện của bốn tên tuổi này tại DANAFF Talents 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho các dự án những góc nhìn thực tiễn về sản xuất, phát hành, phát triển khán giả và khả năng chinh phục thị trường khu vực cũng như toàn cầu.

Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026 ghi nhận sức hút lớn với hơn 350 hồ sơ đăng ký, trở thành không gian kết nối giữa các nhà làm phim tên tuổi và nhiều tài năng trẻ triển vọng Tại hạng mục kịch bản Script Lab thuộc Vườn ươm dự án, 08 dự án Việt Nam được lựa chọn thể hiện sự đa dạng về đề tài nhờ sự góp mặt của những đạo diễn và biên kịch giàu kinh nghiệm thị trường như Nguyễn Quang Dũng, cặp đôi biên kịch Kim & ToTo Chan (Chiếc Lược Ngà), Phan Gia Nhật Linh (Phan Xích Long và cuộc biến loạn lục tỉnh Nam kỳ), Đinh Tuấn Vũ (Nữ Binh), Trần Khánh Hoàng (Ngày yêu đầu tiên), bên cạnh các gương mặt trẻ đầy tiềm năng như Trần Quang Thiện, Ngô Thanh Phong, Vũ Nguyễn Nam Khuê. Ở nhánh dự án Phim Nghệ thuật Châu Á (Art-house), 10 dự án được tuyển chọn quy tụ nhiều tác giả từng ghi dấu ấn quốc tế như Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan – giải Phim châu Á xuất sắc nhất DANAFF 2025 với dự án Zholdogu Bala) hay Nguyễn Trung Nghĩa (Việt Nam – từng có phim ngắn lọt vào Cannes Directors' Fortnight 2024 với dự án The Rat's Wedding). Sự xuất hiện của các dự án đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh và khối ASEAN hứa hẹn tạo nên một không gian giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác sản xuất đa quốc gia.