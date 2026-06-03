BTC Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng - DANAFF IV vừa họp báo công bố các phim tranh giải ở nhiều hạng mục quan trọng . Năm nay, khẩu hiệu của LHP là “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World” diễn ra từ 28/6-4/7 tại Đà Nẵng. Khóa nâng cao nghiệp vụ viết kịch bản Script Lab (Xưởng kịch bản) bắt đầu sớm hơn từ ngày 26/6.

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi có 11 phim, trong đó có sự xuất hiện của loạt phim trăm tỷ gây chú ý rạp chiếu như: Mưa đỏ (Steven Nguyễn, Nguyễn Hùng), Phí phông (Quốc Tuấn, Lan Phương), Anh Hùng (Thái Hoà), Cục vàng của ngoại (Việt Hương), Mang mẹ đi bỏ (Tuấn Trần, Hồng Đào), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Tài (Mỹ Tâm), Truy tìm long diên hương (Doãn Quốc Đam), Tử chiến trên không (Thanh Sơn, Kaity Nguyễn) và bộ phim vừa ra rạp - Ốc mượn hồn (Quốc Trường).

Hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ 13 phim tới từ các nền điện ảnh trong khu vực và thế giới, trong đó đáng chú ý có Quán Kỳ Nam do Đỗ Thị Hải Yến đóng chính và Chiếc kén - bộ phim hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ - có sự tham gia của diễn viên Trương Ngọc Ánh.

NSND Hoàng Cúc và NSND Lan Hương dự họp báo công bố DANAFF IV chiều 3/6 ở Hà Nội.

Năm nay, nhân 250 năm Quốc khánh Mỹ, DANAFF IV sẽ có chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, BTC sẽ lựa chọn những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Hollywood với những phim giành nhiều giải thưởng lớn như: Casablanca, Bố già, Giải cứu binh nhì Ryan, Nomadland...

Cùng với đó là 17 phim trong chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 2000. Đó là các phim: Thị trấn yên tĩnh (1986), Thằng Bờm (1987), Tướng về hưu (1988), Gánh xiếc rong (1988), Vị đắng tình yêu (1990), Thung lũng hoang vắng (2001), Gái nhảy (2002), Hãy tha thứ cho em (1992), Lưới trời (2002), Mùa len trâu (2004), Thời xa vắng (2004), Dòng máu anh hùng (2006), Chơi vơi (2009), Cánh đồng bất tận (2010), Bi, đừng sợ! (2010), Đập cánh giữa không trung (2014), Đảo của dân ngụ cư (2017).

NSND Trần Lực là thành viên BGK hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Tổng cộng có 102 phim tham gia liên hoan, mỗi phim được chiếu 2 lần trong khuôn khổ DANAFF IV. Ngoài chương trình chiếu phim ngoài trời sẽ có 3 hội thảo gồm hội thảo chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” và hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”.

Bên cạnh đó là hoạt động Vườn ươm dự án, workshop Ươm mầm tài năng, chương trình Kết nối ngành công nghiệp Điện ảnh (DANAFF Industry Days), DANAFF’s Cinephiles và gian hàng DANAFF...

TS Ngô Phương Lan - Giám đốc DANAFF IV tại họp báo công bố DANAFF IV chiều 3/6 ở Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo chiều 3/6, TS. Ngô Phương Lan - Giám đốc DANAFF IV cho biết đến thời điểm này chương trình đã hoàn thành nội dung khoảng 90%. Bà cũng cho biết sau 4 năm LHP ra đời dù nhiều vất vả, áp lực nhưng thành công với quy mô ngày càng mở rộng cùng mong muốn kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

TS. Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết với khẩu hiệu "Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới", Đà Nẵng muốn hướng tới một LHP chất lượng cao hơn, tổ chức chuyên nghiệp hơn, có cơ hội giao lưu với thế giới.

Lễ khai mạc (28/6) và bế mạc (4/7) sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV1.

Ảnh: Đào Anh Vũ