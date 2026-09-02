Vượt qua mọi thách thức, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với những công trình mang tính biểu tượng, không chỉ thay đổi diện mạo hạ tầng quốc gia mà còn kết tinh trí tuệ, khát vọng và ý chí tự cường của toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19 - 23/1 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội thông qua các văn kiện với tư duy đổi mới, hiện đại, đề ra định hướng phát triển toàn diện cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045. Ảnh: Phạm Hải

Đại hội đã đạt được đồng thuận cao trong công tác nhân sự, hiệu quả trong tinh gọn tổ chức, thống nhất ba đột phá chiến lược: Nhấn mạnh đột phá về thể chế và thực thi pháp luật; đột phá về hạ tầng kỹ thuật số và xanh; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, bán dẫn và AI. Ảnh: Phạm Hải

Bà Bùi Thị Minh Hoài, UVBCT, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch UBTƯ Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tham gia bầu cử ĐBQH khoá XVI vá ĐBHD ND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội ngày 15/03/2026.

Ngày 15/3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đạt nhiều kết quả nổi bật. Cơ cấu đại biểu được hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách và bảo đảm đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp Tỉnh và cấp Xã/Phường) đã chính thức được áp dụng và vận hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2025. Đến nay, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, giúp giảm bớt tầng nấc trung gian, tinh gọn bộ máy và tăng cường phân cấp, phân quyền trực tiếp về cho các địa phương. Ảnh: Nguyễn Huế

Người dân đến UBND cấp xã, phường để giải quyết các thủ tục hành chính, nộp hồ sơ, hoặc nhận các giấy tờ liên quan đến đời sống dân cư tại cơ sở đã thuận tiện hơn. Trong ảnh, người dân lấy số thứ tự, đợi gọi đến lượt giải quyết thủ tục tại UBND phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Huế

Hà Nội đã chính thức ban hành đề án và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân. Trong ảnh là toàn cảnh xã Thư Lâm, Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Ý tưởng xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào ngày 30/3. Tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 4/5, ông tiếp tục đề cập việc có thể bắt đầu từ một xã hoặc phường để rút kinh nghiệm, làm rõ mô hình tổ chức và khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống người dân. Trong ảnh là trụ sở UBND xã Thư Lâm và khu vực Dịch vụ công số xã Thư Lâm. Ảnh: Thạch Thảo

Dự án hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2) trên đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội là một trong 7 hồ chống ngập được gấp rút thi công thời gian qua. Trong giai đoạn 1, hồ đã phát huy hiệu quả chống ngập. Ảnh: Thạch Thảo

7 dự án khẩn cấp đã đáp ứng yêu cầu trước mắt và nâng cao đáng kể khả năng chống ngập cho thành phố. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 22/12/2025, các nút giao IC2 tại phường Hưng Phú và IC5 tại xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) chính thức được mở để ô tô lưu thông vào đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là đoạn thuộc hệ thống cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có chiều dài khoảng 110,9 km và tổng mức đầu tư hơn 27.523 tỷ đồng. Tuyến chính đã được thông xe và đưa vào khai thác để kết nối giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giúp rút ngắn thời gian từ Cà Mau đi TPHCM xuống còn khoảng 3,5 - 4 giờ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Trung tâm Triển lãm Việt Nam tọa lạc tại Hà Nội, được kiến tạo để trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch tầm quốc gia và quốc tế. Ảnh: Thạch Thảo

Trung tâm Triển lãm Việt Nam chính thức khánh thành vào ngày 19/8/2025 tại Đông Anh, Hà Nội. Trung tâm rộng hơn 900.000 m², lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Ảnh: Thạch Thảo

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có khối lượng thi công lớn nhất và được ứng dụng nhiều công nghệ mới nhất trong các công trình đường dây 500kV mạch 3. Ngành điện đã lập thêm một "kỳ tích" khi hoàn thành thi công thần tốc trong 7 tháng. Ảnh: Huy Hùng

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại TP Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về công tác chuẩn bị đưa sân bay này vào khai thác từ 1/12/2026. Ảnh: Thạch Thảo.

Khu bến cảng nước sâu Lạch Huyện (Hải Phòng) là cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, đang tiếp tục mở rộng với các bến mới hiện đại. Cảng đón được các thế hệ tàu container lớn thế giới, kết nối trực tiếp đi châu Âu, châu Mỹ và các tuyến xuyên Thái Bình Dương. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Tòa tháp Saigon Marina IFC là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM, với kỳ vọng trở thành điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày. Ảnh: Nguyễn Huế

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Pa Tần, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu sẽ khánh thành vào ngày 5/9 đúng dịp khai giảng năm học 2026 - 2027. Hệ thống trường phổ thông liên cấp vùng biên giới là đề án chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp (Tiểu học và Trung học cơ sở) tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.

Đề án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước nhằm tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường chuẩn; góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia thông qua việc phát triển nguồn nhân lực và ổn định dân cư vùng biên. Ảnh: Đoàn Bổng