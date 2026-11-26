InterContinental Nha Trang giới thiệu hành trình trải nghiệm ẩm thực mùa lễ hội tháng 12/2026. Thực khách sẽ được hoà mình vào không khí lễ hội trong không gian sang trọng và tinh tế bên bờ vịnh Nha Trang thơ mộng.

Trà chiều Giáng sinh - Khoảnh khắc lắng đọng mùa lễ hội

Tạm gác lại nhịp sống bận rộn của tháng cuối năm với một buổi trà chiều được lấy cảm hứng từ matcha. Hương vị thanh tao cùng các điểm nhấn mùa lễ hội sẽ giúp bạn đắm chìm trong những câu chuyện thân tình. Để trải nghiệm thêm phần thăng hoa, bạn cũng có thể lựa chọn gói nâng cấp với 2 ly champagne.

Thời gian hằng ngày từ 13h - 17h, bắt đầu từ ngày 1/12 - 31/12.

Địa điểm: Lobby Lounge, tầng 1. Giá: 450.000++ VND cho set 2 người.

Tuỳ chọn thêm 980.000++ VND cho 2 ly champagne.

Buffet ẩm thực cuối tuần Salt & Ember - Phiên bản lễ hội

Đại tiệc ẩm thực biển đặc trưng của InterContinental Nha Trang khoác lên mình màu sắc ấm áp của mùa lễ hội. Cùng quây quần bên bàn tiệc buffet thịnh soạn, thưởng thức hải sản tươi ngon, các món nướng trên lửa hồng và hương vị đặc trưng của mùa, để mỗi dịp cuối tuần tháng 12 trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ.

Thời gian: mỗi thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần từ 18h - 21h. Địa điểm: Cookbook Café, tầng 1. Giá: 850.000++ VND mỗi khách (bao gồm nước ngọt).

Đại tiệc Buffet đêm vọng Giáng sinh - Đêm Giáng sinh diệu kỳ

Bạn có thể cùng người thân yêu chào đón đêm Giáng sinh an lành trong không gian ẩm thực biển ngập tràn màu sắc và hương vị lễ hội. Thưởng thức bữa tiệc buffet linh đình với nhạc sống, cùng chuyến ghé thăm của Santa, các món quà và chương trình rút thăm may mắn - tất cả hứa hẹn mang lại một đêm Giáng sinh đáng nhớ, nơi niềm vui và sự sum vầy được sẻ chia trọn vẹn.

Thời gian: thứ năm, 24/12/2026, 18h - 21h. Địa điểm: Cookbook Café, tầng 1.

Giá: 2.300.000++ VND mỗi khách. Tuỳ chọn thêm gói champagne: 2.250.000++ VND mỗi khách.

Chương trình đặc biệt: Đồ uống chào mừng, Hợp ca Giáng sinh, Ông già Noel, Nhạc sống, Rút thăm may mắn. Ưu đãi 15% cho khách đặt chỗ sớm và thanh toán đầy đủ trước ngày 22/12.

Tiệc brunch ngày Giáng sinh - Giáng sinh bên bờ biển

Tạm rời xa nhịp sống tất bật để tận hưởng bữa brunch thư thái bên bờ biển. Cùng gặp gỡ những người thân thương tại The Terrace, thưởng thức những món ngon hấp dẫn và sẻ chia những câu chuyện thân tình. Giáng sinh là dịp để bạn chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc và hương vị tuyệt vời.

Thời gian: thứ sáu, 25/12/2026, 11h30 - 14h30. Địa điểm: The Terrace của Cookbook Café, tầng 1. Giá: 890.000++ VND mỗi khách.

Đại tiệc cuối năm 2026 - Lời tạm biệt đầy dư vị

Khép lại năm cũ với đại tiệc hải sản thịnh soạn và cùng nâng ly để chào đón những điều tốt đẹp phía trước. Bắt đầu buổi tối với đồ uống chào mừng, tận hưởng những giai điệu sôi động từ ban nhạc và thử vận may với chương trình rút thăm đặc biệt mùa lễ hội.

Thời gian: thứ 5 ngày 31/12/2026 từ 18h00 - 21h00. Địa điểm: Cookbook Café, tầng 1. Giá: 2.300.000++ VND mỗi khách. Tuỳ chọn thêm gói champagne: 2.250.000++ VND mỗi khách.

Chương trình đặc biệt: Ban nhạc biểu diễn, Tháp vang sủi, Rút thăm may mắn. Ưu đãi 15% cho khách đặt chỗ sớm và thanh toán đầy đủ trước ngày 28/12.

Lựa chọn quà tặng mùa Giáng sinh

Khám phá những thức quà được đặc biệt chuẩn bị để trao tặng, chia sẻ hay đơn giản là tự thưởng cho chính mình. Dù bạn đang tìm kiếm một món quà tinh tế dành tặng người đặc biệt hay muốn mang hương vị Giáng sinh về nhà, thì những món quà nhỏ của InterContinental Nha Trang sẽ góp thêm chút ngọt ngào cho ngày lễ thêm trọn vẹn. Thời gian: từ ngày 1/12-31/12/2026 tại Lobby Lounge.

Trọn vẹn khoảnh khắc lễ hội tại Lobby Lounge

Mùa lễ hội cuối năm tại Lobby Lounge trở nên trọn vẹn hơn với chuỗi trải nghiệm ẩm thực và đồ uống được thiết kế dành riêng cho những buổi gặp gỡ tháng 12.

Đó là Bộ sưu tập cocktail mùa lễ hội - Nhâm nhi hương vị mùa yêu thương, diễn ra xuyên suốt từ ngày 1/12 đến 31/12/2026 (khung giờ Happy Hour 16h00 - 19h00), mang đến không gian thư giãn nhẹ nhàng để thực khách hàn huyên bên bạn bè khi chiều buông.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương trình Trải nghiệm Hàu và Champagne - Biển đêm lấp lánh (diễn ra từ 1/12 đến 31/12/2026 trong hai khung giờ 16h00 - 19h00 và 19h00 - 21h00) gợi mở sự kết hợp tinh tế giữa vị tươi ngon của hàu biển cùng nét thanh lịch của dòng thức uống đặc sắc.

Đặc biệt, trong đêm 24/12 (20h00 - 22h00), sự kiện Đêm vọng Giáng sinh - Cùng nâng ly sẽ khép lại chuỗi hoạt động bằng những món ăn nhẹ phục vụ buổi tối và các thức uống mang âm hưởng mùa lễ hội, tạo nên điểm hẹn ấm cúng để mọi người cùng sẻ chia khoảnh khắc giao mùa đáng nhớ.

(Nguồn: InterContinental Nha Trang)